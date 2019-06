Cancelan el concierto de Don Omar en Neiva

Por medio de historias de Instagram, el cantante puertorriqueño Don Omar anunció la cancelación de su presentación del próximo domingo 30 de junio, en Neiva.



Las razones de la no realización del concierto tendrían que ver con el “incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la compañía encargada del evento”, según escribió el reguetonero en su cuenta oficial.

Este hecho se une a las más de tres veces en las que el intérprete ha anunciado su presencia en el país y que terminan cancelándose a última hora. Manizales, Bogotá y San Andrés han sido algunos de los lugares en donde sus conciertos no han podido realizarse por razones que siempre apuntan a fallas técnicas o incumplimiento de contratos.

En esta ocasión, el intérprete de ‘Pobre diabla’ y ‘Danza kuduro’ compartiría el escenario con Carlos Vives, Silvestre Dangond y Yeison Jiménez, para darle cierre a las fiestas de San Juan y San Pedro.



Con la noticia, Don Omar presentó por escrito sus excusas en su cuenta de Instagram, allí aseguró: “Me apena profundamente no poder compartir con todos mis fanáticos de Neiva en Colombia y, les aseguro que nuestra empresa reafirma el compromiso que tiene con cada uno de nuestros seguidores, brindando espectáculos de la mayor calidad. Estaremos trabajando para poder visitarlos en un futuro cercano”, explicó.



A pesar de que el reguetonero no estará en el evento del domingo, que se titula 'El concierto de la historia', la programación general para ese día sigue en pie.

