Las pasiones de Pavarotti: comida, mujeres, fútbol y canto

Doce años después de la muerte de Luciano Pavarotti su voz e imagen siguen vivas en la memoria musical. Aunque voces maravillosas han seguido el camino que forjó el italiano, su reinado ha sido insustituible.



El realizador Ron Howard se puso en la tarea de reconstruir la vida del mítico tenor de Módena, sobre todo, de esas facetas poco conocidas para el gran público que deliraba con sus inalcanzables registros vocales. ¿Cómo era Luciano en casa? ¿Qué recuerdan sus dos esposas del cantante? ¿Por qué la comida y el fútbol lo apasionaban tanto como el canto?

El director y productor, dos veces ganador del Óscar por Una mente brillante, saca a flote esas caras inéditas del intérprete de piezas como el aria Nessun Dorma, del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, o su brutal ejecución de nueve do de pecho en rápida sucesión, en 1972, en el Metropolitan Opera House de Nueva York con el aria de Tonio, de la ópera La hija del regimiento, de Donizetti –un hito que repitió el tenor peruano Juan Diego Florez, con la misma pieza–.



“No sabía mucho de él (Pavarotti) y me gustaba la ópera, pero realmente no la entendía. Y la dualidad de la forma en la que vivió su vida, la pasión que llevó a todo en lo que estaba involucrado, en su notable música y su habilidad para cantarla y su propia historia se unieron de una manera que consideré que era muy cinematográfica”, contó Howard en una entrevista con Europa Press.



En el filme figuran varios de sus amigos y compañeros en la música: Bono, de U2; el cineasta Spike Lee, Steve Wonder, el director de orquesta Zubin Mehta, y sus eternos compañeros en los Tres tenores: Plácido Domingo y José Carreras.

El documental Pavarotti se podrá ver hasta el domingo 22 de septiembre en salas seleccionadas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena,

Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Armenia y Pereira.



Para información de horarios y precios, consulte www.cinecolombia.com

CULTURA

@CulturaET