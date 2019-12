Doctor Krápula extraña a Juanes, Vives y Dangond en los conciertos

Mario Muñoz, conocido como Mario Krápula o el Subcantante, ha hablado en varios medios afirmando que no entiende que otros artistas, como Juanes, Carlos Vives y Silvestre Dangond, entre otros, no se unieran al concierto del pasado domingo en Bogotá.

“Yo me esperaba en este concierto a Juanes, a Carlos Vives, a Silvestre Dangond, a gente que lleva muchos años cantándole al pueblo colombiano y de los cuáles no se ha recibido gran apoyo. Y la gente en la calle lo siente y es triste”, afirmó el músico en Blu Radio.



Para Muñoz está la pregunta de por qué sí participaron en enero de este año en el concierto de apoyo a Venezuela, realizado en la frontera, y no se han manifestado en las marchas nacionales.



“Alguien tiene que decirlo, ¿por qué cantamos para el país vecino y no cantamos para el propio?”, comentó.



No desconoció que sus colegas tengan sensibilidad social, pero afirmó que “se esperan siquiera 140 caracteres de empatía, alguna cosa con lo que está sucediendo en la calle”, añadió, refiriéndose a un Twitter.



Sin embargo, artistas como Carlos Vives sí han puesto en su cuenta de Twitter mensajes sobre la democracia y el samario, además, retuiteó imágenes del concierto de Bogotá el pasado domingo.