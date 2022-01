Una colección de doce estampillas conmemorará las seis décadas de la formación, en 1962, del mítico grupo británico de rock Rolling Stones, informó la antigua empresa estatal de correos y mensajería Royal Mail.



Las estampillas saldrán a la venta el 20 de enero, y ocho mostrarán imágenes de algunas de las actuaciones más destacadas de la banda, como el concierto gratuito del 5 de julio de 1969 en el Hyde Park londinense, tras la muerte, el 3 de julio de ese año, del miembro fundador, Brian Jones.



En ese festival, bautizado The Stones In The Park, debutó el nuevo guitarrista, Mick Tay-lor, que después sería sustituido por Ronnie Wood.

Otras actuaciones recogidas en las estampillas son las de Róterdam (Países Bajos) en agosto de 1995 o su participación en el festival de Knebworth (Inglaterra) en el mismo mes de 1976.



Los otros cuatro sellos tendrán un formato diferente e incluirán dos imágenes en miniatura de la banda completa y dos de sus legendarios carteles de giras, adelanta Royal Mail.



Los miembros activos de Rolling Stones –Sir Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards– colaboraron con la empresa de correos en el diseño del tributo, que también incluye al batería Charlie Watts, fallecido en agosto pasado.

Royal Mail señaló que se trata de la cuarta banda a la que se dedica una emisión de sellos, tras los Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016 y Queen en 2020.



Efe