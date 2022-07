Cuando sus manos comenzaron a tocar, los latidos de los corazones de los asistentes se sincronizaron en un mismo ritmo. Una dosis de adrenalina recorrió los cuerpos de los asistentes e hizo que se movieran casi de forma automática en los asientos. Fue una reacción a la exquisita música electrónica que envolvió el lugar durante una hora y media.

Sucedió en la noche del sábado 9 de julio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El artista colombiano Julio Victoria estaba de blanco en el centro del escenario. A su lado, sus compañeros de banda: un arpa llanera, una batería, un bajo y una marimba de chonta completaron una media luna. Al frente de ellos, el maestro Ricardo Jaramillo estaba dirigiendo a una decena de músicos que interpretaron la viola, chelo, violonchelo y contrabajo y formaban parte de la Nueva Filarmonía, la orquesta que él fundó y que ganó un Grammy Latino en 2019.



(Lea también: Lasso, el cantante que enamora a TikTok con sus ‘Ojos marrones’)



Se trató de una puesta en escena diferente a las que suelen mostrarse en un teatro. Se llama Live Band, un formato que creó Victoria en 2014 y con el que plantea un viaje sonoro a través de diferentes capas y texturas, y fusiones con instrumentos. El recorrido oscila entre los 80 y 126 beats por minuto (bpm). El espectáculo ha evolucionado con el tiempo y se ha mostrado en varias partes del mundo.



Julio Victoria nació en el Eje Cafetero. Mientras estuvo en el colegio, en Armenia, jugó tenis. Su carrera deportiva fue próspera y representó al país en varios torneos internacionales. De ahí logró la disciplina que lo ha llevado a ser el artista que es en la actualidad. Durante nueve meses, entrenó con María Sharapova, en Estados Unidos.



El tenis lo ayudó a conocer la música. Durante unos juegos interclubes, en el sur de Alemania, descubrió la tienda de discos Plattentasche. Ahí se enamoró de los vinilos, y del house y el techno. Después, comenzó a descubrir los campos de la electrónica y tocar. De regreso a Bogotá, debutó como DJ y de forma rápida escaló en la escena nacional.



Desde entonces, se convirtió en una figura reconocida. Se ha presentado como DJ set y como banda en escenarios y festivales de varias ciudades, como Boiler Room Colombia, Estéreo Pícnic, Baum, Dimensions Croacia, Printworks Londres, Concrete París y Good Room New York. Además, es productor y uno de los fundadores de Kaputt, el bar de moda de Bogotá.



¿Qué sensación dejó el ‘show’ en el teatro?



Una sensación muy optimista, que estamos construyendo algo grande. En el primer show tuve un toque muy cinematográfico musicalmente hablando, en este segundo, combiné la energía festivalera con la belleza de los instrumentos de cámara, algo que fue muy bien recibido y llenó de emoción el teatro. La música electrónica permite innovar con sonidos y crear ecosistemas únicos. La puesta en escena, las luces, la música y los sets crean formatos muchas veces inéditos.



(Le puede interesar: Manuel Turizo: una bachata y un álbum sobre su infancia)



Hubo varias fases en el espectáculo: momentos intensos, otros dramáticos, ¿cuál era la historia detrás?



Yo realicé mi álbum Índigo en pandemia, trabaje algunos tracks para poder presentar en el primer show del Teatro Mayor y siento que La Nueva Filarmonía comprendió muy bien cada track dándole la intención que yo buscaba. De ahí sale el álbum Lo que (se) fue, un resultado de la presentación en vivo. Durante el 2021 me dediqué a explorar, a descubrir y trabajar en un sonido con adrenalina, entonces decido ponerle bajo y batería a la banda. Para esta presentación contamos con el gran Sebastián Panesso, con la guitarra eléctrica, como invitado especial para el track On Balance. Este espectáculo termina siendo el resultado de grandes experiencias en estos dos años, las sensaciones que me dejó la pandemia y lo que significó volver a la vida.



¿Cómo ha sido su proceso creativo?



Durante varios años he venido trabajando en pistas, pero no me he quedado con las mismas. Mantengo un sonido único, pero remezclo de nuevo, trabajo con sonidos y trato de que las propuestas sean distintas. Para este Live Band, ensamblamos a través de las partituras y de pistas que habíamos elegido. Ha sido un trabajo en conjunto.

La música electrónica permite innovar con sonidos y crear ecosistemas únicos. La puesta en escena, las luces, la música y los sets crean formatos muchas veces inéditos FACEBOOK

TWITTER

Y ahí se incluyen los instrumentos, como el arpa y la marimba…



Sí. Todo lo interpretamos de la mano de los instrumentos de cámara. Es una amalgama en todo el sentido de la palabra que hemos ido construyendo para definir una paleta propia de sonidos y ritmos. Por eso también es teatral, porque hay texturas, capas, luces y sobre todo cambios en la intensidad del espectáculo. Es algo más figurativo dentro de la música electrónica y de la música orquestal.



Usted es un referente de la electrónica, ¿cómo ve la escena?



La música electrónica tiene grandes referentes nacionales que trabajamos muy duro para ponerla en lo más alto. Siento que en la onda de los clubes está muy sólida, incluso está llegando a ciudades donde la música electrónica no era prioridad y hoy tiene espacios que visitan extranjeros, cómo es el caso de Cartagena o incluso ciudades intermedias, como Pereira. Pero hay una gran parte que podría trabajar mucho más en conquistar otros espacios fuera del club. Esto sería muy enriquecedor para la cultura y para la escena en general, el reto es poder llegar a ese público que quiere disfrutar este género musical fuera de esos espacios, porque el club tiene ya un público muy fiel.



¿Qué papel juegan los colectivos en eso?



Los colectivos tienen un papel superimportante para el desarrollo y crecimiento de la escena, son los motores que le dan continuidad a este sector y generan las oportunidades para los artistas.



Hay quienes creen que se busca traer a más DJ internacionales y eso puede afectar a la industria local, ¿está de acuerdo?



Eso es como todo y es un comentario que se escucha en varios sectores de la economía. Es cierto que hay varios que critican por qué en muchas ocasiones se les da prioridad a artistas internacionales, pero también hay otros que lo resaltan. El punto no debería estar enfocado en si se debería reducir la invitación de otros artistas del mundo, sino en cómo fortalecer la promoción de los nacionales. Y en este punto juegan un papel importante las personas. Ahora con las redes sociales es más fácil conocer nuevas propuestas. Incluso, muchos han logrado llegar a los principales escenarios del mundo gracias a su difusión en estas plataformas.



(Lea además: Nik Salazar: la fusión del pop urbano en Colombia)



Entonces, ¿cuáles serían los retos en la reactivación?



El apoyo al artista local. Ahí es donde hay que crecer a nivel local y nacional para que ellos crezcan y se posicionen. Pero también hay que ponerle ojo a la unificación y ver cómo se trabaja colectivamente para que se desarrollen movimientos, festivales y más escenarios.



¿En qué capítulo de su vida está?



He tenido la oportunidad de ensamblar mucho y de salir a girar bastante. Acabo de llegar de una gira por Corea y Europa. En agosto volvemos con el formato banda y después otra gira por Europa en formato DJ set. También he estado en los festivales más importantes del país, como Estéreo Pícnic, Ritual y Elemental. También iré a Helsinki y, al parecer, a otras ciudades cercanas. Todo esto para decir que estoy en un capítulo resultado de la constancia y en un momento en el que he podido presentar la música de muchas formas.



¿Cómo le ha ido a nivel internacional?



En la escena global, hay de todo. Hay innovación, creatividad, varios caminos. Soy DJ, productor y artista electrónico. Me concentro en el formato Live Band y lo he ido expandiendo y llegando con él a varios circuitos. Ha sido una oportunidad para poder expresarme de forma creativa. También, con el formato DJ set, he creado y tocado en escenarios. De esta forma he ido consolidando formatos que gustan en las principales ciudades del mundo.



Usted es un artista de varias facetas, ¿qué tan fácil es salir de la zona de confort?



Depende de las propuestas que cada uno esté trabajando y de los objetivos de cada artista. La música electrónica permite crear bastante y experimentar ampliamente. Es cuestión de concentrarse en lo que se quiere lograr y tener disciplina. Poner a andar los proyectos y darles con toda la fuerza para que se conozcan.



¿Cómo le ha ido con Kaputt?



Kaputt es mi casa. Nos ha ido bien. Es donde toco y tengo las puertas abiertas en Bogotá. Es un gran espacio donde se comparte con grandes amigos y con gente involucrada en la música.



Los bogotanos lo han sabido apropiar y es el bar de moda...



Mira todo lo que presenta Kaputt cada semana. Es un gran venue para la ciudad y para la exposición de artistas. Además es una propuesta que ha gustado y se ha convertido en el lugar favorito de muchos para pasarla bien, bailar y escuchar música. Tiene varios ambientes, varias opciones y está en un lugar de fácil acceso.



DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

EL TIEMPO

@lopez03david