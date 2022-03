La guaracha está estigmatizada y Cornetto lo sabe. Se tiene la idea de que esta música es de fiestas “densas” donde hay licor, droga y demás. Donde el ambiente es pesado. Que es esa música que suena en discotecas clandestinas. Y es verdad. Todo lo anterior es verdad. Es una música que tiene un ritmo pegajoso, que tiene picos altos y seguidos, que cuando estalla en los parlantes sin duda lleva al cuerpo a querer brincar. Pero por eso mismo tiene un don. Tiene el don de la fiesta y Cornetto lo sabe.

De ahí que el músico colombiano quiere cambiar esa idea negativa sobre la guaracha y darle un nivel internacional. Lo está logrando. Recientemente estuvo nominado a mejor DJ en los Premios Lo Nuestro, sus canciones han sonado en algunos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo y se codea con personalidades de ese universo del nivel de Tiesto.



EL TIEMPO entrevistó al artista, que además decidió mantener en anonimato su rostro y darle fama a una máscara diseñada a partir de emojis.

¿Cómo recibió la noticia de quedar nominado en los Premios Lo Nuestro?

La guaracha es una palabra un poco despectiva, pero mi meta desde hace un año y medio es que se incluya en los géneros electrónicos, es decir que los DJ como Aoki, Tiesto, con los que he podido trabajar, le den ese aval del lado electrónico a la guaracha. Y el sonido de la guaracha para ellos es como un tribal house más latino, pero para nosotros los colombianos, y en general los latinos, desde México hasta la Patagonia, la guaracha es como la electrónica latina. Entonces todo el trabajo que se está haciendo de educar, de mostrarlo de una manera no tan corriente ni tan vulgar, sino de una forma más constructiva desde las riberas musicales, desde las alianzas con otros DJ para que la toquen, desde abrir con esta música festivales internacionales... y hasta participar en premios como los de Lo Nuestro. Ojalá en el futuro se logre que los Grammy tengan en cuenta el sonido de la guaracha.

¿Por qué dice que se habla de la guaracha de forma despectiva?

Dj Cornetto en uno de los tantos festivales en los que ha participado. Foto: Cortesía Cornetto.

Le pasa lo que le pasaba al reguetón hace mucho tiempo en Colombia cuando se inició. Tiene la misma señalización del sonido de la parte cultural, de la audiencia que lo escucha, y sí, como todos los géneros que son importantes ahora, nació en la calle. Si lo ve, el jazz, el blues, la salsa, todos estos géneros eran de pueblo. El reguetón pasó de ser social a mainstream. Siento que a la guaracha le pasa exactamente lo mismo y está teniendo un patrón cultural parecido: fiestas clandestinas, drogas, descontrol, pero también hay una parte que es la nuestra como artistas, que es de hacerlo aún más industrializado, hacer eventos más profesionales, hacer una imagen más limpia del género y quitarle toda esa fama que ha tenido en Colombia por mala administración.

¿Qué es la guaracha? ¿Cómo definirla?

La guaracha es un género que nace del tribal house europeo, es un sonido de tambores y de batucada, y que se fusiona hace 13 años con percusiones latinas, tropicales y de cumbia en México. Luego empiezan a tocarlo DJ mexicanos en antros, los rumbeaderos mexicanos, y empieza a entrar en Latinoamérica. En Colombia, varios DJ empiezan a fusionar esas canciones de los mexicanos, y le empiezan a decir guaracha, pero de una manera despectiva porque sonaba como atonal, pero tenía percusiones de cumbia y la empezamos a fusionar con golpes del reguetón. Entonces la guaracha es un intermedio entre el golpe de reguetón acelerado con cumbia y house. Es un género que escuchamos desde hace tiempo, pero nunca le habíamos dado un nombre, desde Pitbull con I know you want me, que es guaracha. Pero nunca la habíamos nombrado así. Alguna gente le dice electrolatino, en Argentina le dicen aleteo. Lo que hacemos ahora es que se le dé un nombre y se consolide. Yo le digo: guaracha house.

¿Y cuál es el rol de Colombia en esto?

Colombia es un país que siempre ha sido referente musical, desde los tiempos de la salsa, del reguetón, que siendo puertorriqueño tiene un color diferente en Colombia. Con la guaracha lo que pasa es que los DJ empezaron a apropiarse de ella tocando todo el tiempo en barrios, en lugares privados, y se empezó a convertir en un movimiento en cuanto a la rumba. Muy parecido a lo que pasó con el reguetón. Salen productores, exponentes, y eso crea un movimiento en la red que va creciendo. Es muy fuerte en redes sociales, se usa para tendencias, para videos de TikTok, para memes... es un género muy fuerte en redes. Es curioso que hay pocos fans de los artistas, pero sí hay muchos de la música. La gente conoce algunas canciones por la fiesta, pero no referencian al artista. La guaracha, para mí, es música electrónica, no es un género aparte. Ya están empezando a surgir más fanáticos de los artistas, como de Avicii, Guetta. Y, por qué no, de Cornetto (risas).



¿Cuál es la historia de la máscara?

El cuento de la máscara es que siempre había querido hacer algo que fuera fácil de escribir, como texteable, puse dos asteriscos y un paréntesis en forma de U, como un emoji. Luego puse el color rosado, que en la electrónica significa unidad, integridad, energía. Es un color plur (paz, love, unity y respect). Por eso quise ponerlo en mi caso. Y Cornetto viene de las cornetas, que las utilizo mucho cuando estalla la canción.

¿Se imaginó alguna vez tocar con gente como Aoki, Tiesto...?

No, eso para mí es un sueño. Yo lo intenté muchas veces como la persona detrás de Cornetto, pero tener la máscara me ayudó a sobresalir por encima del ser humano. Porque cuando era humano, un DJ sin la máscara, la gente se olvidaba fácil. Pero cuando conocí a Tiesto, por ejemplo, ya siempre me dice Cornetto, y cuando lo saludo o le mando el emoji, siempre me dice: Cornetto. Esto me ha abierto muchas puertas. Nunca me imaginé que fuera a ser tan rápido. Hice un show en Las Vegas, y luego me escribe un amigo que es promotor de una discoteca que es durísima allá y me dijo: ‘bro, Tiesto me preguntó por vos, que te quiere conocer’. Llegué al día siguiente. Y él de una me recibió como si nos hubiéramos conocido antes. Así me fue invitando a sets. Un día le dije: tengo esta propuesta, esta canción. Luego me invitó al vip y de un momento a otro empezó a tocar la canción que yo le había enviado. Lo mismo con Aoki. Es muy surrealista.

¿Esas fiestas son muy pesadas?

Sí, muy densas. Son fiestas para mayores de edad porque en una fiesta en Las Vegas entras con una reserva, y son de dos mil a tres mil dólares la mesa. Si vas más solo la entrada vale 250 dólares y el consumo mínimo puede ser de 100 o 200 dólares. Todo el tiempo es fiesta, todo el tiempo. Sobre todo en Las Vegas. Si vamos a hablar de fiestas de guaracha en Colombia, nunca he estado en una en Colombia (risas).



¿Cómo así?

(Risas) Lo que pasa es que culturalmente las fiestas de electrónica en Estados Unidos y Europa, la gente va a escuchar al DJ. Dices que suban la mano, y la gente sube la mano. En Colombia no. Nos falta mucho para entender la música electrónica.

Conciertos acá en Colombia no ha dado...

Me presenté una vez en la plaza de Bolívar después de Manuel Medrano, hágame el favor (risas), pero fue brutal. Cuando me vieron ahí fue bacano. La plaza estaba llena. Ese público fue a ver a Medrano, pero se conectaron también conmigo. Yo no les iba a tirar guaracha pura, les lancé éxitos mezcladitos con guaracha.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA

