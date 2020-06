Distrito Especial y la locura de volver con un álbum 26 años después

Cuando Colombia vivió el sorpresivo auge del llamado rock en español, o ‘rock en tu idioma’, a finales de los años 80 –la influencia de Charly García y la desbandada de grupos españoles–, el género dio hasta para una telenovela: LP loca pasión. Carlos Vives, que venía de 'Gallito Ramírez' y 'Tuyo es mi corazón', y que aún no se había acercado a Escalona, personificaba al líder de una banda que buscaba la fama.

Tras la recreación de un grupo de rock estaba un trío que tendría su historia propia en el rock nacional: Distrito Especial, conformado por Einar Escaff, Carlos Iván Medina y Bernardo Velasco. Un trío que sacó dos álbumes: D. E. Mentes (1986) y Documento (1995), y solo un video musical, el del bambuco rock Candelaria. Eran sonidos ultrabogotanistas, urbanos en el sentido que tenía el término antes: ‘patonear’ la calle y coger bus ‘cebollero’.

La cortinilla de 'LP Loca Pasión' La cortinilla de 'LP Loca Pasión'. La introducción de 'LP Loca Pasión'

Ahora, en el momento más insólito para lanzar un disco, tras 26 años de esa última plancha, Distrito Especial vuelve con un disco al que titularon: No tire tanta bala. Recientemente sacaron el sencillo Santa Fe, de la mano de Andrea Echeverri, y ya habían publicado otro que se llama Eso es.

“Distrito permaneció como un arrocito en bajo”, explica Medina: “Nunca se acabó, pero los tres estábamos separados geográficamente. Es un milagro muy bacano poder decir las cosas que no alcanzamos a decir en su momento, y, obviamente, la escena del rock está rarificada, la gente ya oye es reguetón, entonces estamos peleando por darles sentido a ese rock y a esa música nacional que llevamos dentro. Además, la pandemia ha servido para que la gente sea más consciente de analizar las letras”.

Silenciosos años 80

Por supuesto, solo dos álbumes en 10 años y un video musical suena como algo muy escaso. Pero Distrito (como también se le conocía) surgió en un momento bisagra del rock local, con muy pocas bandas, que se dio entre los experimentos de los años 70 (Génesis, Columna de Fuego) y la explosión expresiva de los años 90 y el surgimiento de festivales.



Distrito, que recogió influencias tanto de King Crimson como de Luis Alberto Spinetta y Charly García, fue una banda que inspiró el nacimiento de otras. Por ejemplo, antes de crear Delia y los Aminoácidos (1990), anterior a Aterciopelados, Andrea Echeverri fue corista en la grabación de D. E. Mentes: “Nosotros fuimos en su momento como esa puerta roquera para ella (...). Hablamos a principios de este año, le gustó la canción y fue muy lindo ese renacer”, explica Medina.

Santa fe de Distrito Especial Santa fe de Distrito Especial 'Santa Fe', la canción de Distrito junto a Andrea Echeverri.

El grupo coincidió en ese momento con otros encuentros de entusiastas: Pasaporte, Compañía Ilimitada, Hora Local, Zona Postal, Kronos, Kraken, y hubo un interés inicial de las discográficas locales. Sin embargo, antes de que llegara el boom del ‘rock en tu idioma’, tener una banda de rock era como caer en un círculo vicioso. Así lo recuerda Medina:

“Cuando empezamos, Compañía Ilimitada cantaba en inglés, en 1986 (...). Era todo un desafío porque uno pensaba antes que para hacer rock tocaba hacerlo en inglés (...). No había mucha continuidad en los espacios musicales, la cultura era proamericanista. Cuando nos sacaron el disco D. E. Mentes, la CBS, a la que llamábamos ‘la ceba esa’ (bromea), nos sacó el disco para enterrarnos, para que no tuviéramos contrato con nadie. Le abrimos a Charly García gracias a LP loca pasión (...). Ese dilema es el de muchas bandas locales que desaparecieron”.



'Documento', que ya fue producido por Gaira Música Local y por el mismo Vives, mostraba esas conexiones que se empezaron a establecer con el viaje de Vives al vallenato. Las apariciones del acordeón de Egidio Cuadrado en la canción CAI-Policía y de la gaita de Gilbert Martínez en El bus del blues, Top Fori y Cachivaches.

'Candelaria', de Distrito 'Candelaria', de Distrito Especial. 'Candelaria', de Distrito, original de 1995. La fotografía es de un ensayo de la banda en 2003.

“Carlos (Vives) todo lo mira de manera integral y por eso siempre hablamos un mismo lenguaje frente a la música”, sostiene Escaff, y agrega: “Demoramos mucho en sacar nuestro producto, pero quisimos mantener nuestro hilo conductor en las letras y en la música, ayudados ahora con un gran equipo y un estudio maravilloso”, refiriéndose a los nuevos de Gaira.



Por ello, también hacen parte de este disco Eduardo Bergallo, quien hizo las mezclas; Francisco ‘Kiko’ Castro Corvalán, Martín Velilla, Andrés Leal y el mismo Carlos Vives.

“Gracias a la red, nosotros existimos, y lo importante hoy no es tanto este disco en sí, sino confirmarles que estamos presentes”, añade Medina

Nuevos cartuchos

No tire tanta bala, que se puede escuchar en plataformas de streaming, comprende ocho canciones, algunas escritas desde hace años, como precisamente Santa Fe. Y su sonido hoy gira entre el funk y el rock.



Santa Fe es en sí la respuesta a la canción Bogotá, de 1995: “En ella decíamos (cantando) ‘¿Dónde estás, Bogotá?’, y en esta respondemos ‘Bogotá es una ciudad de tantos hitos enterrados...’, como que ya estamos más adultos y sabemos qué es Bogotá, la queremos mucho y la criticamos también. La primera nació cuando Bogotá era dolorosa, era todo un caos, entonces era recuperar esa Bogotá bonita y no la peste de la que no nos gusta”.



Eso sí, aún en lo ‘buena onda’ de la nueva canción, plantea: “La querríamos más si fuera igual para todos”.

