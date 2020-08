Disfrutar de una ópera en Salzburgo, con mascarilla

Mascarillas, test, distancia. El vocabulario cotidiano de la pandemia se ha impuesto también en el centenario del Festival de Salzburgo (Austria), que tiene lugar bajo un estricto plan de seguridad que complica la organización pero ha posibilitado su celebración pese a las circunstancias.

Frente a otras citas culturales que han decidido cancelar este verano, como Bayreuth, Salzburgo aprovechó el anuncio el pasado mayo del progresivo levantamiento de las restricciones de aforo para decidir celebrar entre el primero y el 30 de agosto su cumpleaños, con menos espectáculos y mucha seguridad.



El plan de seguridad incluye la obligación de llevar mascarillas, e incluso la recomendación al público de usarla durante la función; la personalización de las entradas, para localizar a los asistentes si hay contagio; y la suspensión de las pausas, para reducir el movimiento en los teatros, y las celebraciones tras los estrenos.



"Creo que a la mayoría del público no les gusta ponerse la mascarilla, pero cuando nos ven aquí, la sacan inmediatamente y nos sonríen", reveló uno de los vigilantes en la Großes Festspielhaus, el escenario principal del Festival, que este año ofrece 110 funciones de ópera, teatro y conciertos.



Además, el aforo se ha reducido a la mitad y el público se distribuye como en un tablero de ajedrez, de forma que incluso las parejas se sientan separadas. "Nunca me había sentido tan sola durante un concierto, había muchos asientos vacíos," reconoce Antonia Haslinger, una visitante austríaca, tras un recital de piano.



El objetivo de estas medidas: un festival de calidad en lo artístico y sostenible en lo económico, pero en el que reine la seguridad y la salud. Para evitar contagios entre trabajadores y artistas se ha creado un sistema de tres grupos: rojo, naranja y amarillo.



El rojo está formado por quienes, como cantantes y músicos, no pueden usar mascarilla o mantener la distancia, y se han de realizar regularmente pruebas de contagio, de las que se han hecho 2.200. Además, este grupo ha de llevar un diario sobre su estado de salud y con quién han tenido contacto.



"Es una sensación muy extraña tener que hacernos un test tras cada función. Tampoco puedo salir con mis compañeros a celebrar nuestro trabajo. Pero, por supuesto, estoy agradecida de haber podido debutar en el Festival pese a la pandemia" cuenta Deniz Uzun, una mezzosoprano que actúa en la ópera Elektra, de Strauss.



El grupo naranja incluye a las personas que pueden mantener la distancia y que están en contacto con el grupo rojo, pero pueden usar una mascarilla protectora. En el amarillo están aquellos que pueden mantener las distancia y utilizar mascarilla en todo momento.



El sistema ha funcionado y hasta ahora sólo se ha anunciado el caso de una trabajadora, el pasado junio, que se localizó y aisló inmediatamente y no provocó más contagios.



El ambiente en Salzburgo, que cada año se llena de decenas de miles de visitantes culturales atraídos por el festival, oscila este año entre el alivio por poder celebrarse y la tensión provocada por la covid-19, que ha supuesto un duro golpe al turismo.



"La pandemia nos ha afectado drásticamente. La ocupación del hotel está a la mitad, cuando en años anteriores habíamos tenido que cerrar nuestra página de registro", se lamenta Andreas Gfrerer, dueño del hotel Blaue Gans.



Según la Oficina de Turismo de Salzburgo, la ocupación hotelera en julio fue del 40 por ciento, frente al habitual lleno total del verano, y se espera que en agosto suba al 50 por ciento, gracias al imán del festival.



El evento cultural ha comenzado justo cuando Austria, un país donde el impacto de la pandemia ha sido moderado, está registrando un aumento de casos y varios focos, uno de ellos en la localidad turística de Sankt Wolfgang, a unos 50 kilómetros de Salzburgo.



Gfrerer explica, por ejemplo, que muchos clientes que llegan cada año de Estados Unidos les han pedido ayuda para poder viajar a Salzburgo y que, lamentablemente, les han tenido que explicar que no se pueden hacer excepciones a las restricciones de viaje impuestas por las autoridades.



"La música debe continuar, aunque sea con mascarillas y una audiencia reducida. Porque no sabemos por cuánto tiempo será el covid-19 el que defina nuestra forma de vida" sentencia Gfrerer, él mismo un gran amante de la música y del festival.



Desde su punto de vista de espectador, asegura que esta edición "es muy diferente", pero que se siente muy seguro. "Los organizadores del Festival han hecho un gran trabajo" asegura el hotelero.



Tampoco se han dejado asustar Elena y Jorge, una pareja de turistas españoles de vacaciones por la zona y que decidió espontáneamente acercarse a Salzburgo. "Desafortunadamente, no hemos podido comprar ningún boleto. Ha sido una excelente sorpresa encontrarnos con la pantalla gratuita, ya que vamos a poder asistir virtualmente, pero físicamente en Salzburgo, a un estreno" dicen antes de la transmisión en vivo del estreno de la ópera Così Fan Tutte.



