Publican álbum póstumo de Avicii

Cuando Tim Bergling (Avicii) falleció el 20 de abril de 2018 en Omán, la música del que sería su próximo álbum estaba 90 por ciento lista Este año, sus padres tomaron la decisión de darle a conocer al mundo ese trabajo discográfico y decidieron llamar a los productores Albin Nedler y Kristoffer Fogelmark, para conservar las huellas y el espíritu de su hijo.

En las notas personales que tenía Bergling había escrito que sin duda quería invitar a Aloe Blacc, como vocalista de la canción 'S.O.S', ya que él fue el cantante de su más grande éxito 'Wake Me Up'.



"Me siento muy honrado de hacer parte de 'S.O.S', ya que es una de las letras más sinceras y personales que Tim había escrito acerca de las batalla que tenía que superar. Yo creo que es un mensaje importantísimo de ayuda que todo el mundo debería conocer, puese nadie está solo en este planeta, y seguro eso es lo que Tim quería comunicarle a la humanidad", dijo Blacc.

El disco 'Tim', que contó con la participación de Imagine Dragons, Chis Martin, Arizona, Joe Janiak y Bonm, entre otros, se encuentra disponible en plataformas como Spotify y Youtube.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO