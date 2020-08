Disclosure: ‘Hacer música es como jugar videojuegos’

Los hermanos Guy y Howard Lawrence están a punto de lanzar 'ENERGY', su primer álbum en cinco años y el tercero en una carrera que parece más larga de lo que es. Provenientes de Surrey, Inglaterra, son reconocidos por haber revivido la cultura del ‘garage’ británico que floreció a comienzos de los noventa, y de los que Goldie y Massive Attack son destacados exponentes.

Su álbum 'Settle', de 2010, los puso en el mapa de los especialistas y amantes de música por igual, con un conjunto de canciones representativas de la cultura de clubes y también del emergente espíritu pop del comienzo de la década.



Su continuación, 'Caracal', de 2015, volvió a ganarles miradas y alabanzas, pero también críticas y odios cuando exploraron en el mundo del R&B estadounidense junto al canadiense The Weeknd y la neozelandesa Lorde.



(También puede leer: 'Un día', de J Balvin, en la lista musical de Obama para el verano).



Reunidos por primera vez en cuatro meses desde el comienzo de las cuarentenas globales —Guy vive con su novia en Los Angeles y Howard dedica sus tiempos libres al cultivo de vegetales orgánicos—, los Disclosure conversan sobre este nuevo álbum, sobre el espíritu colaborativo que ha conectado a los artistas por internet, sobre cómo éste alimenta la curiosidad del nuevo oyente nacido en una velocidad distinta de consumo, y sobre los diez años de carrera condensados en dos discos que han traspasado las barreras generacionales, culturales y lingüísticas, con un poderoso sexto sentido que, unido a un nuevo virtuosismo, los hace famosos en estas épocas de disrupción y transformación.

Hablemos de las nuevas canciones. Hemos estado poniéndolas todas, lo cual es una locura, porque cuando arranqué en la radio uno tenía una canción de cierto artista y la quemaba hasta más no poder durante seis o siete meses. Pero ustedes siguen disparando música y es como que no sabemos qué poner, de manera que intentamos hacer malabares con todo ese material. Cuéntenme del proceso de cada una de esas canciones y por qué deciden lanzarlas tan rápidamente…

Guy: Primero, gracias por ponerlas, eso es maravilloso. Nos tomamos mucho tiempo libre en el que no lanzamos nada, así que construimos mucho material durante ese receso. Hicimos proyectos con otra gente como Mac Miller, Chloe x Halley, Aminé, y lanzamos uno que otro EP por aquí y por allá. Queríamos asegurarnos de que tuviéramos mucho material listo para salir, solo porque el tiempo se mueve muy rápido hoy en día, hermano. Es la manera como la gente consume la música con la llegada de cosas como Spotify y Apple Music.



La gente quiere mucho contenido rápidamente, así que estábamos listos para darles ese contenido si nos daban unos cuantos años. No estaba muy planeada la cosa, simplemente queríamos grabar un álbum entero y sabíamos que queríamos hacer un tercer álbum, no solamente grabar sencillos y sacar algunos EP… con el fin de hacer eso, decidimos escribir un paquete grande de canciones y reducirlo.



Eso no lo habíamos hecho antes; antes simplemente escribíamos veinte canciones y nos quedábamos con 15. En esta ocasión, escribimos 200 y escogimos 11. Fue un proceso muy distinto, lleno de sacrificio, con mucha cosa tirada a la basura, pero para nosotros valió mucho la pena porque lo que terminó quedando en el nuevo álbum lo amamos profundamente y fue un gozo verdadero hacerlo.



(Le puede interesar: 'La gente vota más por un ‘reality’ que por un presidente’: Nile Rodgers).



Pudimos meternos en diferentes géneros que nunca habíamos hecho antes. Hay, de hecho, dos canciones en este nuevo álbum que ni siquiera están en inglés… eso es nuevo para nosotros.



Hay muchos géneros: artistas africanos, influencias suramericanas. 'ENERGY' que tiene una sección de percusión de Brasil enorme. 'Rappers', trabajamos con 'rappers', por primera vez. Había muchas cosas que queríamos hacer. Necesitábamos tiempo para hacerlo, nos tomó dos o tres años escribir el álbum.

Esa canción (con Mac Miller) se quedó en mi portátil durante mucho tiempo, luego de que falleciera (...) Pero su familia y su equipo se pusieron en contacto con nosotros. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tal fue trabajar con Mac Miller?

Guy: Ese fui yo. Estaba en Los Angeles y Mac estaba allí, y nos juntamos a hacer una canción. Así de sencillo. Estuvimos un par de días ahí trabajando, pero creo que todo lo sacamos en un solo día. Le puse dos o tres 'beats' con los que había estado jugando y 'Blue World' fue uno de ellos. Le encantó ese. Empezó a rapear en su celular y a inventarse la letra, y esa canción se quedó en mi portátil durante mucho tiempo, luego de que falleciera. Toda una tragedia y una conversación para otro día. Pero su familia y su equipo se pusieron en contacto con nosotros.



Nos contaron que estaban produciendo un disco póstumo de material que no había sido lanzado, y querían que 'Blue World' hiciera parte de ese nuevo proyecto… fue bueno que viniera de la familia y de su equipo porque jamás habría lanzado esa canción si no hubiera sido una iniciativa del lado de ellos. Fue bueno que viera la luz del día, de todos modos, porque estoy muy orgulloso de esa canción.

En el lado 'hip hop', ¿estoy equivocado o ustedes acaban de trabajar con Slowthai en una canción?

Guy: Hemos hecho un par de cosas con su productor. Pero solo está en 'My High'. Solo en esa canción. Slowthai es asombroso.

Y 'My High' es alto octanaje, energía de Disclosure al máximo.

Howard: Escribimos esa canción con Aminé, y hablamos con Aminé de la posibilidad de tener a alguien en el segundo verso. Fue una canción de tan alta energía como dice usted, y la verdad solo había una persona que pudiera llegar a ese nivel de energía. Tenía que ser Thai.

¿Por qué es esta la primera vez que ustedes trabajan con un artista de 'hip hop'? ¿Por qué no había pasado antes?

Howard: Hemos trabajado con ellos, pero no en nuestras canciones. Hablando en general, con nuestro primer álbum, éramos unos muchachos de Surrey, y allí no había muchos 'rappers'. Escuchábamos muchos 'rappers', y mucho 'hip hop', como J Dilla, y ese estilo de música, y trabajamos con Common. Pero la razón por la que hicimos esta colaboración fue porque tuvimos la oportunidad.



(Le recomendamos: Madonna se confiesa: así la recordamos el día de su cumpleaños).



Guy: Hacer música durante diez años es como jugar videojuegos. Cada que va pasando un año, vas cambiando de nivel. Cada nivel que superas una colaboración, logras abrir otro nivel en el que puedes jugar con otra gente. Nosotros estamos en el nivel diez: hemos ya abierto mundos con Common y con Khalid. Es como los videojuegos... uno no llega a otros mundos si no le mete trabajo.



Howard: Algún día abriremos el mundo de Stevie Wonder. Nivel jefe.

¿Qué los motiva a colaborar con cierto artista en este nuevo álbum luego de haber hecho 'Caracal'? ¿Cómo deciden irse por una ruta determinada? Porque 'Caracal' tenía esta naturaleza rítmica, a veces amigable para la radio, con colaboraciones familiares como Lorde, The Weeknd y Sam Smith…y en este nuevo álbum nos presentan mucho talento desconocido para nosotros, como Slowthai y Fatoumata. ¿Cuál es el proceso de escoger a esos artistas?

Howard: El proceso de escoger colaboradores no difiere de 'Caracal', la única cosa es que el resultado es distinto. Pero el proceso es generalmente pedirle a alguien de quien somos 'fans' que si quieren hacer algo de música con nosotros. Si dicen que sí, la hacemos.



Guy: Lo más importante de esos procesos es que somos simplemente 'fans'. Lo que pasa es que cuando les decimos, y tenemos esa fortuna de hacerlo, que si quieren trabajar con nosotros, suelen decir que sí. Nunca nos metemos a un estudio con alguien simplemente porque sean grandes, o porque estén consolidados, nada de eso importa. Tenemos que ser 'fans' de su música.



(Además: Taylor Swift lleva el folklore musical a lo más alto).



Howard: Y usualmente ya lo somos cuando empezamos a trabajar con ellos. En ocasiones nuestro mánager o el sello nos recomiendan cosas que deberíamos estar escuchando. Y les escuchamos un par de cosas… si las sentimos, los llamamos para colaborar. No solo nos conectamos con gente a la que conocemos. Como la canción con Fatoumata, esa fue la primera cosa que escuchamos de ella, pero nos gustó tanto que inmediatamente dijimos: ‘Queremos hacer nuestra versión’.



Guy: Y Channel Tres es un buen ejemplo. Es un artista emergente del que somos muy 'fans' y cuando nos conectamos, a la semana siguiente estamos en un estudio con él.



Howard: Y el contraste de eso es gente como Common, de quien hemos sido tan 'fans' durante veinte años.



(Lea también: Miley Cyrus: regresa a la música y termina con su novio).



Guy: Es bueno tener un balance. La gente nos busca porque ayudamos a descubrir nuevos artistas. Pero también hemos tenido el gusto de trabajar con artistas legendarios. No es una responsabilidad nuestra hacerlo, pero vale la pena abrir ese mundo de nuevos artistas. Talento que apenas está saliendo como Slowthai o como Channel Tres, con quien estamos muy emocionados por todo lo que está haciendo y lo que está lanzando, y lo que viene en el álbum.





ALEJANDRO MARÍN

Experto musical, ‘podcaster’ y autor del libro ‘Historia secreta de la música’ (2019).

En Twitter e Instagram: @THEMUSICPIMP



Escuche el el pódcast de esta entrevista en la web de La X: www.laxmasmusica.com.

Y vea el programa de televisión de Alejandro Marín, ‘#ElPodcast’, todos los lunes, a las 10 de la noche, por el Canal Trece.