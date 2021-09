Directora del Festival de Música Sacra de Bogotá comparte gustos musicales

Los amantes de la música religiosa disfrutan hasta el próximo 3 de octubre, en Bogotá, del Festival Internacional de Música Sacra, que celebra su primera década de existencia y este año tendrá componente presencial y virtual.



Además de compartirnos sus pasiones musicales en nuestro ‘Cuestionario sonoro’, la colombo-polaca Marianna Piotrowska, directora de este encuentro, contó detalles de las novedades de esta edición y los invitados.

“Durante el Festival se lanzará la publicación sobre Los Campanarios de Colombia, un proyecto en alianza con el Ministerio de Cultura que emprendimos este año en conmemoración de los 10 años del Festival y recoge fotográficamente los campanarios más representativos del país, acompañados de historias y datos de interés”, explica Piotrowska, violinista y comunicadora social.



(Lea además: 'Me hubiera encantado contar historias con un acordeón’: Julia Salvi)



Destaca que entre los invitados de esta edición se encuentran Hopkinson Smith, laúd (Suiza); Marcel Pérès, director (Francia); Isabel Villanueva, viola (España); Karen Slack, soprano (EE. UU.), Ensemble La Terza Prattica (Italia), Epoque Quartet (Rep. Checa); Yogev Shetrit, batería (Israel); Szabolcs Szamosi, órgano (Hungría), la Schola Cantorum de la Catedral de Bogotá, Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.



Luego del 3 de octubre, el Festival inicia una gira por el país hasta finales del mes. Algunos conciertos se emitirán desde Italia y República Checa y se transmitirán por Canal Capital y por www.festivalmusicasacra.com.

¿A qué sitio va para inspirarse?



Últimamente me inspira mucho subir a la cima de los campanarios de Colombia. Se ve todo desde una perspectiva muy diferente.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Sonata para violín solo n.º 1 en sol menor, BWV 1001: I. Adagio.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



No. Prefiero el sonido del agua.



¿A qué cantante o artista de la música imitaba cuando era niña?



A Céline Dion (Risas).



(Le puede interesar: ¿Beethoven o Mozart? ‘¡Ambos!’: Joachim Gustafsson, director de la OFB)

Facebook Twitter Linkedin

Integrantes del Epoque Quartet, de República Checa, uno de los grupos invitados. Foto: cortesía Festival de Música Sacra de Bogotá.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



La armónica. Lo tengo entre mis pendientes.



¿Qué canción la hace llorar?



Kol Nidrei, de M. Bruch.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Yo no soy concertista, así que nunca me lo he cuestionado.



¿Beethoven o Mozart?



Los dos.

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?



El de Jordi Savall, en el Museo Nacional; el concierto del Soweto Choir, en el Teatro Colón, y el de K. Penderecki, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



¿Cuál es su top 5 de obras de música sacra?



Ave María, de Caccini; Ave María, de Gounod; Stabat Mater, de Pergolesi; Amazing Grace, y Plegaria, de Juan Antonio Cuéllar.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



Don’t Want to Miss a Thing, de Aerosmith.



¿Recuerda qué canción le cantaban cuando era niña?



Lulajze, Jezuniu.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Nunca alcancé a dar un concierto como profesional porque después de 12 años tocando violín, me retiré.

¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Pies descalzos, de Shakira.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



Nunca he comprado por plataforma digital una canción.



(Le puede interesar: 'Hubiera sido asistente de Ella Fitzgerald en un show': Mauricio Peña)



¿Tiene algún ritual para oír música?



Cuando estoy sola.



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



En todos encuentro respuesta.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva y por qué?



La nieve cuando caminas encima, el sonido de las cascadas, el mar, el viento, la lluvia, el sonido que produce el movimiento de las hojas por el viento, los sonidos de la selva, el canto de los pájaros, el canto de las ranas. Todos son terapia relajante.



REDACCIÓN CULTURA

Otras noticias de la música: