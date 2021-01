Dilson Díaz, de La Pestilencia, imitaba a Sandro cuando era niño

A principios de diciembre del año pasado, La Pestilencia lanzó el sencillo Hasta el amanecer, una rabiosa alegoría de la esperanza con la que Dilson Díaz, el cantante y líder de la banda, dejaba ver un poco de lo que están preparando para el 2021.

“Es muy loco que antes pensábamos que la nueva generación iba a darle la vuelta a todo esto, pero todo sigue igual”, reflexionó en una entrevista reciente con EL TIEMPO.

“Yo escribí unas letras hace 25 o 30 años pensando que yo era parte de una generación de cambio y que, cuando llegara a la edad adulta, mi generación estaría en el poder... Y pensé: ‘Esa gente va a cambiar el país’, pero pasó que seguimos con los mismos problemas, entonces ¿será que la nueva generación será capaz de lograrlo?”.



Esa pregunta todavía ronda la cabeza de Díaz que, por ahora, está dedicado a crear nuevo material junto con sus compañeros de La Pestilencia, todo un referente del rock latinoamericano, que ya tiene más de 30 años de carrera con cambios de ritmo y de algunos integrantes, pero con las mismas ganas de poner el dedo en la llaga, hacer mover las cabezas de sus fanáticos y forjar algo que cambie un poco conciencias, pero desde la guitarra a todo volumen y con el poder del rock.

Pero mientras sigue con esa misión, ¿imposible?, Dilson Díaz sacó tiempo para responder a nuestro cuestionario sonoro, con una retroalimentación rápida, contundente y una que otra sorpresa.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

The Wizard, de Black Sabbath.



¿Cuáles son las cinco canciones que definen su vida?

Sabbra Cadabra, de Black Sabbath; Angel of Death, de Slayer, Great Big White World, de Marilyn Manson; Scatterbrain, de Radiohead, y Nada me obliga, de La Pestilencia.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El piano.



¿Qué jingle nunca se le ha salido de la cabeza?

La de los Gudiz, ja, ja, ja...



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?

Un buen par de speakers.



¿Cuáles son sus tres canciones para encender una fiesta?

Fango, Soldado mutilado, Les vale huevo, ja, ja, ja...



¿Imitaba a algún cantante cuándo era niño?

A Sandro.



¿Cuál es el ruido que más detesta?

El sonido de las balas al ser disparadas.



¿Cuál es su top 5 de músicos de todos los tiempos?

Ozzy Osbourne, David Bowie, Miles Davis, Tom Araya y Fruko.



¿Qué canción de cuna le cantaban en su infancia?

Ninguna.



¿Y la canción que más le gusta interpretar?

Hand of Doom, de Black Sabbath.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

En el de la banda Nash en Medellín, Depeche Mode y, claro, Black Sabbath.



¿Cuál fue su primer concierto cómo profesional?

Fue en el coliseo menor de Pereira, en 1989.



¿Qué canción lo hace llorar?

Coma White, de Marilyn Manson.



¿Con quién le habría gustado compartir escenario?

Con Ozzy Osbourne y Black Sabbath.



¿Mozart o Beethoven?

Bach.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

My Sharona, de The Knack.



¿Y la primera canción que compró en una plataforma digital?

Hail to the Thief, de Radiohead.



¿Cuándo fue la última vez que gritó?

Ayer que canté... Ja, ja, ja.



¿Cuál es el mejor sonido de la naturaleza?

Varios: la lluvia, los pájaros y el mar.



¿Quién le canta al oído?

Los gatos.



