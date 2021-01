Diez canciones del inolvidable David Bowie

Solo dos días después de haber celebrado su cumpleaños 69 falleció David Bowie en Nueva York, tras pe#rder una batalla contra el cáncer.



Pero dejó un intenso y dolorosamente premonitorio álbum: Blackstar en el que, como siempre en su carrera, impuso su sensibilidad y rompió moldes. Aquí recordamos algunos de los clásicos de este camaleón del rock.

1. Blackstar

La canción de la despedida. Hizo parte del álbum homónimo que dejó como legado en el 2016.





2. Life on Mars

La grabó en 1971 y fue un clásico que hablaba de la soledad.

3. Space Oddity







La historia de un personaje que va al espacio (Major Tom) mostraba que el cantante no era de este mundo.



4. Starman

Del álbum: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, es otra aventura espacial en la que un ser de otro planeta llega a dar un nuevo mensaje a los habitantes de la Tierra,



5. Rebel Rebel

Uno de los éxitos de su época de glam rock..

6. Fame

Una crítica al mundo banal que gira alrededor del mundo y, claro, las estrellas de rock



7. Let’s Dance

Fue un hit en todo el mundo y reveló el poder del artista dentro de pop.



8. I´m Afraid of Americans

Una canción coescrita entre Bowie y Brian Eno.



9. Little Wonder

Bowie experimenta con toques de electrónica en esa canción del álbum Earthling, de 2007.

10. Heroes







Un amor y el muro de Berlín inspiraron esta canción que fue pensada en un principio como una pieza insrumental.



