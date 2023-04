Es tiempo de vacaciones y la playa está en la mente de muchos. Y ha sido una temática que ha generado éxitos inmortales. A continuación una selección de canciones de diferentes géneros, con temática de "playa, brisa y mar", para disfrutar del paisaje, según el estado de ánimo.

Rock Lobster, de B-52

En abril de 1978 B-52 sacó una de sus canciones más pegajosas y surrealistas. La agrupación estadounidense quiso rendirle tributo a la rumba playera contando las aventuras de una langosta que termina en una fiesta desenfrenada. El riff de la guitarra es impresionante, mientras la letra habla de chicas en bikini y adolescentes bailando al ritmo de la música cerca al mar, mientras peces y otras criaturas de las profundidades se dejan arrastrar por el ritmo. Es un hit que aún hoy enciende cualquier fiesta.

Cuando calienta el sol

Quizás la versión más popular de esta canción en la actualidad sigue siendo la de Luis Miguel, grabada en 1987. Desde entonces es un infaltable en los conciertos de ‘El Sol de México’. Pero su historia viene desde mucho más atrás: En 1961 fue grabada por un dúo cubano mexicano, los Hermanos Rigual, con una letra ya modificada. Pues se le atribuye su autoría a Rafael Gastón Pérez, compositor nicaragüense que la tituló Cuando calienta el sol en Masachapa (aunque también se acredita al argentino Carlos Alberto Martinoli como autor). El hecho es que ha sido grabada por innumerables intérpretes, desde Javier Solís a Connie Francis, pasando por Raffaella Carrá, pero es la de Luis MIguel, cuyo video fue filmado en Acapulco, la que sigue dándole la vuelta al mundo.



'Playa', de Rafael Campo Miranda

Rafael Campo Miranda celebró sus 100 años en el 2018. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

La reconocerán por su estribillo: “Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía”, escrita por el centenario compositor colombiano Rafael Campo Miranda (Soledad, Atlántico, 1918), es otra que “le ha dado la vuelta al mundo un montón de veces”, según su autor. La compuso en 1945, la envió a la Argentina, donde sonó primero. Porque solía enviar sus composiciones a un director artístico de ese país que le compraba canciones. “Estaba en mi florida y sonriente juventud -recuerda de los tiempos en que la compuso-. Playa es un homenaje a la mujer, la enmarco en un paisaje. ‘Playa, brisa y mar’. Divulgo la forma como ama la mujer costeña. Su gran error es la entrega total en el amor, porque es torpe para olvidar. Es el tema de la canción”, le dijo a EL TIEMPO en una entrevista hace años.

La isla bonita

Rechazada por Michael Jackson, la canción que entonces era instrumental -compuesta por Patrick Leonard y Bruce Gaitsch, por encargo de Quincy Jones, el productor de Jackson-, llegó a manos de Madonna y a ella sí le gusto. La reina del pop ya había marcado las bases de la que sería una larga carrera, ya se perfilaba como una superestrella, y estaba por sacar a la luz su tercer disco, True Blue (1986). Al oírla, decidió reescribir la letra, para figurar como coautora. Por primera vez, la estrella usó frases en español en una de sus canciones y sobre la canción siempre ha dicho que le dio ese aire latino,dado por la percusión cubana y guitarras españolas al tema pop, fue un tributo a la belleza de los latinos. Fue un éxito mundial que aún hoy suena en emisoras y es perfecto para disfrutar en la playa.

Isla para dos

Una isla asociada al paraíso, “bajo el ardiente sol de las pasiones”, con un “cielo azúl brillante” y una playa implícita, nunca mencionada, fue el mayo éxito del puertoriqueño Nano Cabrera, en 1987. Antes de esta canción, Cabrera había sido músico de conservatorio, había aprendido múltiples instrumentos, había fundado una banda de rock y había hecho trabajos de nueva trova puertorriqueña. Pero como solista empezó a reunir su experiencia con el sonido del trópico y quedó inmortalizado en este éxito de romance en una isla, del álbum Caribe Soy.



La playa (La Oreja de Van Gogh)

Con un aire de nostalgia y romanticismo, pero con un ambiente y letra que dibuja el mar y el cielo de un paisaje playa, la agrupación española hizo de tema uno de los grandes éxitos de su álbum El viaje de Copperpot. Cuenta la historia de una pareja que se conoció en una playa y después de separarse, aún uno de los integrantes recuerda aquel amor desde ese mismo lugar. Es uno de los clásicos de este grupo, como para oírlo ante un atardecer tranquilo.

Ya voy hacia ti (Entre palmeras)

Ya voy hacia ti es otra de las muchas canciones del compositor colombiano Rafael Campo Miranda que pintaron el paisaje de playa y se hicieron éxito internacional. Grabada por muchos intérpretes, una de sus versiones más famosas es la de Los Melódicos. “El viento mueve tu pelo, dulcemente y sin antojo. Espérame entre palmeras, como la primera vez”.



Otra de las grandes versiones de esta canción fue la de Noel Petro y, entre los artistas posteriores, está también la de Adriana Lucía.



'Vamos a la playa'

El de Vamos a la playa es quizás uno de los estribillos más pegajosos con “playa” de por medio, en español. Pero fue grabada por primera vez por el dúo italiano Righeira en 1983. Compuesta por Stefano Righi y Carmelo La Bionda, fue éxito de verano en Europa en su año de lanzamiento y ha sido versionada en numerosas ocasiones desde entonces. Por su temática es un obvio himno de vacaciones.

Surfin' U.S.A. (The Beach Boys)

Esta canción vio la luz en 1963, en pleno auge del rock and roll. Y se convirtió en el primer gran éxito de The Beach Boys. Fue una coautoría de Brian Wilson (Sweet Little Sixteen) y Chuck Berry. La versión, en la voz de Mike Love, fue número 1 de la Billboard Hot 100 en 1963.

'Después de la playa' (Bad Bunny)

'El conejo malo' en los grammys de 2021 Foto: Grammys de 2021

La más reciente de este listado es del ídolo del reguetón Bad Bunny. En ella, pregunta: “Dime pa dónde vamos después de la playa” y es una invitación a la intimidad con este paisaje de fondo. Pasa de un lento sonido urbano a ritmo de festivo merengue. Hace parte del repertorio del quinto álbum de estudio del puertorriqueño, Un verano sin ti.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA