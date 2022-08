Hace una década hoy que la música ranchera se quedó sin Chavela Vargas, una de sus más grandes exponentes. La mujer dedicada en cuerpo y alma a su pasión, se hizo mexicana por elección, y su legado continúa gracias a sus amigos y músicos Los Macorinos.

"Ella tenía una personalidad firme, su lado personal cotidiano también estaba involucrado en su profesión como cantante, ella era muy responsable. En casi diez años no fallamos ni a medio recital, eso demarca que había una contracción al estudio, al trabajo, a la profesión, irrenunciable", dice Juan Carlos Allende, de Los Macorinos, en entrevista con Efe.

Aunque nació en San Joaquín, Costa Rica, el 17 de abril de 1919, María Isabel Anita Carmen de Jesús, conocida como Chavela Vargas, se asumía mexicana, un país al que llegó con 17 años, después de haber sufrido una triste infancia.

Su famosa frase: "Las mexicanas nacemos donde se nos da la gana", ha quedado en la memoria de sus seguidores y enmarca la personalidad decidida que la caracterizaba.



"Ella tenía un humor muy fino, un humor respetuoso, nunca iba a estar con majaderías, no era necesario, nos podíamos divertir con un gran nivel", considera Allende, quien estuvo cerca de ella en su última década de vida, pese a que en el imaginario colectivo se le recuerda como una mujer de carácter difícil.

Chavela Vargas, mujer disruptiva

Con 30 años y apadrinada por "El Rey" de la música ranchera, José Alfredo Jiménez, Chavela conoce la fama después de enfrentarse a un público machista que la catalogaba como "machorra".



Su entorno estaba conformado por personalidades como Frida Kahlo, Diego Rivera, Ava Gardner o el poeta Pablo Neruda. Chavela usaba pistola, vestía como hombre, bebía demasiado y fumaba tabaco. Su orientación sexual escandalizó al mundo y no fue hasta los 80 años que abiertamente dijo que era lesbiana.

Su desaparición de los escenarios por su adicción al alcohol, su volcánica personalidad, sumado a su interpretación única de la música mexicana, fueron delineando su leyenda, que perdura a una década de su ausencia.



"Cuesta decir que se nos murió, el legado que deja Chavelita, su paso por este planeta, no fue solo físico. Su inspiración, su interpretación a través de la música nos proporcionó momentos muy agradables y es la herencia que ella dejó", comenta Juan Carlos.

Encarnar a México

El mundo alaba la calidad interpretativa de la cantante de canciones como Las simples cosas, Mundo raro o La llorona, pero Allende, que también ha trabajó con personalidades como Vicente Fernández, celebra su dicción.



"Nunca escuché decir a nadie que una de las grandes habilidades de Chavelita era su dicción", menciona Allende. "Cada palabra que articulaba Chavela tenía mucho peso y mucho énfasis y era por la dicción. Hay muy pocos cantantes en el mundo que tienen esa habilidad para expresarse musicalmente con una claridad y un peso emocional sobresaliente", dice.

Sobre qué considera que tiene que aprender el pueblo mexicano de esta mujer, Allende dice decidido: "nada". "El pueblo mexicano es valiente, es un pueblo tenaz, así era Chavela, valiente trabajadora, responsable, no tienen que aprenderle nada porque ya lo traen, es un pueblo valiente trabajador y valioso", considera.

Continuar el legado

Los Macorinos estuvieron cerca de Chavela cuando en España se puso mal de salud por última vez. Según cuenta Allende, la cantante tenía miedo de no llegar a su país en sus últimos días, pero como todo se hacía como ella quería, lo logró, aunque cuatro días después de llegar a tierras mexicanas murió.



"Fuimos a un hospital a Cuernavaca a visitarla, ella pidió vernos, nosotros no queríamos importunarla, pero ella quería vernos. A los cinco minutos de despedirnos nos llamaron para decirnos que la señora Chavela Vargas había fallecido", recuerda el músico.



Juan Carlos, junto a Miguel "Miguelito" Peña (Los Macorinos), son parte del homenaje "Chavela y sus mujeres", que se llevará a cabo el 30 de septiembre con personalidades como Ely Guerra, Ximena Sariñana, La Marisoul, Eugenia León y Ofelia Medina.



"Compartir estos eventos tan especiales dejan el alma nutrida", menciona el músico. Pero eso no ha sido todo, los músicos han continuado con el legado de su amiga al de retomar sus raíces instrumentales con el disco Nosotros (2022) en el que versionaron la música que tocaban junto a Chavela únicamente con sus guitarras. Con dicho disco, Los Macorinos esperan regresar a los Latin GRAMMY, luego de haber estado presentes junto a Natalia Lafourcade en el 2017.

Mónica Rubalcava

EFE

México