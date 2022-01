El fallecido cantante Diego Verdaguer había sido otro de los famosos que alguna vez cuestionó la pandemia y el virus del covid-19 que se lo llevó.



Así lo recuerda el diario mexicano El Universal, en una de las últimas entrevistas que le dio el ídolo musical, esposo de la también cantante Amanda Miguel.

"La pareja también se mantuvo en el ojo del público estos meses no sólo por sus videos en Tiktok, sino también por sus posturas sobre el virus, como externó Diego en una entrevista a este medio", anota el rotativo mexicano.



(Lea además: El cantante argentino Diego Verdaguer murió por complicaciones del covid-19)



“Hay una confusión genérica que viene de arriba, del liderazgo, si tú tienes un líder que primero te dice: 'no uses tapabocas' y después te dice 'Bueno sí, usa', y después de dice 'abrácense' y luego 'no, no abracem', lo que pasa es que él también está recibiendo información que lo confunde”, anotó el cantante.



“Para mí el virus está gestado, se les escapó de las manos, está manipulado, entonces obviamente hay mucha verdad que no se dice, porque hay circunstancias que pueden afectar a ciertos sectores, pero ante la confusión hay que extremar medidas”, agregó.



El Universal recuerda que Amanda Miguel mostró en diversas ocasiones dudas sobre la vacuna Covid-19 y su descontento con un pasaporte para los vacunados, por lo que algunos en redes sociales han especulado si la cantante y su esposo Diego Verdaguer no se inocularon.



"Tras la muerte en la madrugada de este viernes del argentino Diego Verdaguer, a causa de Covid-19, cibernautas han empezado a desempolvar publicaciones que Amanda hizo sobre la pandemia, como cuando expresó que la vacuna tenía un microchip integrado y por ello no se la aplicaría", anota el rotativo, miembro del Grupo de Diarios América (GDA), al que también pertenece EL TIEMPO.



“Quizás “la vacuna” sea el famoso Covid. No gracias, ni el microchip para nada”, escribió en abril de 2020 Amanda Miguel, anota el diario mexicano.

Otros famosos rebeldes

Hace poco, uno de los artistas de la farándula mundial que también se mostró antivacunas fue el famoso cantante estadounidense Eric Clapton.



(Le puede interesar: Amigos y famosos despiden al cantante Diego Verdaguer)



Según las afirmaciones de Clapton para el canal de YouTube The Real Music Observer, reveladas por Efe, los vacunados se encuentran "bajo hipnosis" por el "bombardeo con mensajes subliminales".



No es la primera vez que el rockero se pronuncia en este sentido, pero sus declaraciones apenas coinciden con un escaso número de personalidades reconocidas.



Otras de las personalidades que se han declarado opositoras a la vacuna contra el covid-19 han sido la actriz francesa Brigitte Bardot, Jim Carrey, Robert De Niro, Miguel Bosé y el tenista Djokovic.