Diego Torres regresa como el trovador de grandes temas con 'Amanece'

El cantautor argentino Diego Torres se ha reafirmado como el gran trovador en español de los grandes momentos de la vida con su nueva canción “Amanece”, que salió este miércoles acompañada de un creativo vídeo grabado a distancia y en tres ciudades diferentes.



En una entrevista con Efe desde su casa en la ciudad estadounidense de Miami, Torres explicó que “Amanece” representa “el razonamiento puro" de lo que le pasa a él en este momento de pandemia.

"En lo que he vivido en esta época en la que el mundo se detuvo", comentó.. Aunque es su punto de vista, el artista sintió que la canción necesitaba ser un tema coral, “en el que las voces representan a todos los que nos acompañamos en este momento” y, con eso en mente, invitó al español Macaco y a los colombianos Jorge Villamizar y Catalina García, la cantante de Monseur Periné, a que le acompañaran.



“Jorge y yo la trabajamos juntos y era el colaborador natural. Le mandé la canción a Macaco y le encantó. Desde hace mucho tiempo quería trabajar con él, con quien me siento unido orgánicamente y la voz de Catalina es maravillosa y tiene un color muy lindo que se acompaña muy bien con la mía”, detalló el artista.



“'Amanece' es una canción que te abraza por lo que dice y como suena. Creo que es una buena compañía, un amigo que te acompaña en la soledad, así como todas las canciones especiales, que son algo que te puede llevar a viajar en el tiempo y que te puede aliviar”, afirmó.



El tema inserta a la perfección en el pop más moderno, que coquetea con los arreglos tropicales, pero queda firmemente anclado en la frescura y la melodía.



La letra, además, es típica de Torres: Alentadora y motivadora. Invita a la reflexión sin entrar en la nostalgia y promueve la salud emocional y mental.



“Amanece, a los ricos y a los pobres, amanece… amanece, a los corazones rotos, amanece”, cantan los artistas mientras realzan la importancia de revisarse y del perdón.



El trovador de los grandes momentos

Torres reconoció, además, que: “hay algo natural en mí que me lleva a querer brindar solidaridad y apoyo”.



Y eso fue algo que le inspiró a escribir algunos de sus mayores y más icónicos éxitos. La primera fue “Tratar de estar mejor”, la canción que le dio el nombre a su segundo disco en 1994.



En 2001, “Color esperanza” se convirtió en un himno de optimismo con una fuerza tal, que fue escogida este año por Sony Music para ser su arma principal para recaudar fondos que ayuden a las víctimas de la pandemia de la COVID-19.



“La gente las ha agarrado como banderas para sus momentos más importantes y es algo de lo que me siento muy agradecido. No sé si pasará con 'Amanece', pero es hermana de esos temas”, reveló el artista.



El video que acompaña a la canción ofrece una visión crítica, pero leve del momento actual. Torres, Villamizar, Macaco y García aparecen como periodistas de un noticiero que busca celebrar la cotidianidad de la vida.



“Para mí el video lo que dice es: 'la vida está ahí, vos vivíla como quieras. No te dejes llevar por la sensación que nos ha dado estar encerrados viendo noticieros, que no siempre están respetando la objetividad'. Tiene muchas lecturas y muchas miradas”, indicó el artista.

Enamorado y sinfónico

La oportunidad de pasar tiempo ininterrumpido en familia ha sido un gran regalo para Diego Torres, quien ha pasado la cuarentena con su mujer Nina Bello y Nina, la hija de siete años de ambos.



"Es un privilegio vivir todas las mañanas ese momento en el que se levanta medio dormida y me da un abrazo. Estoy más enamorado que nunca", contó Torres al celebrar la convivencia constante con su hija, que usualmente se le está vedada por la calidad errante de su vida artística.



Aun así, extraña el escenario y prepara un concierto digital, del que todavía no se siente listo para dar detalles.



Lo que sí tiene claro es que este año sale la producción audiovisual del concierto que grabó en Colombia en diciembre, en la Arena de Bogotá con la Filarmónica de esa capital y junto al maestro Julio Reyes.



"Hicimos una versión de 'Volver', porque en Colombia aman el tango y a Gardel", dijo sobre una particularidad que lo convenció de que había que sacarlo como un documento para los fans.



Por ahora, aunque se declara como un ser "analógico" en un mundo cada vez más digital, Torres está más que listo para adaptarse y seguir su vida artística en las condiciones que sea.



"Yo me imagino regresar a los conciertos tipo los 'unplugged'de MTV, con pocos músicos, poco público y mucho cariño", expresó.