Diego Santos se quita por un momento su sombrero de consultor digital y columnista de este diario para ponerse el de papá de sus dos hermosas hijas en plena era digital. Una faceta poco conocida de él, que ahora ha querido plasmar en el libro 'Crianza 3.0, una semana con los popetos', de Intermedio Editores, que presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

“Los popetos es como nos denominamos en la familia. Fue una apodo cariñoso que nos comenzamos a decir Vanessa y yo, cuando comenzamos a salir”, explica Santos. Anota que esa palabra terminó popularizándose, y resume las aventuras de su familia, cuando a él se le ocurrió crear en 2018 un canal en Instagram donde registraban sus vivencias. Una comunidad que hoy ya suma 60.000 seguidores.



Esa faceta de padre arranca a las 5 de la mañana, cuando su esposa, la periodista Vanessa de la Torre, antes de salir para su trabajo radial, lo despierta para que saque a los perros a orinar al mismo árbol todo los días.



“El libro consiste en un anecdotario de siete días con mi familia —de lunes a domingo— donde abordo temas de la educación de todo lo que, como padres, Vanessa y yo hemos hecho para criar a Raquel y Carlota en este mundo tecnológico que nos arrasó a muchos”, explica Santos.



A lo largo de estas páginas, el autor va tocando temas sensibles de las familias modernas, como la dosificación del celular, de la televisión, de las plataformas, de las redes sociales, de los relojes inteligentes, entre otros. Un desafío para los padres de hoy que —como anota Santos— los ha llevado a recorrer un camino de “prueba y error”.



“Acá no tuvimos un manual que nos dijera: ‘Mire, a los niños hay que darles el celular a partir de cierta edad’. Entonces, yo voy contando estas situaciones con humor negro con vivencias que hemos tenido”, explica.

La portada del libro es una foto que Santos escogió de un día en el que las niñas se la estaban “montando” en medio de un trancón en el carro, que explica, en parte, el objetivo del libro.



“Es precisamente la mezcla del orden dentro del caos”, al aludir a esa faceta más ordenada y estricta de su esposa, Vanessa, frente al lado más ‘despistado’ y hasta alcahueta de Santos. “Yo creo que nos complementamos muy bien, porque cuando dos personas son muy rectilíneas, pues evidentemente no se encuentran cosas fabulosas de la pareja y la familia”, explica.



Gracias a los años de experiencia que ha tenido como consultor digital, Santos ha querido aportar las enseñanzas que ha podido sacar de los retos que se viven en un mundo como el actual.

Una semana de aventuras

'Crianza 3.0' es editado por Intermedio Editores. Foto: archivo particular

Para esto, la estructura del libro, que se ciñe a los días de una semana, le permite ir contando anécdotas de las familias modernas. Allí ha agrupado, de manera temática, situaciones comunes de la vida, como distraer a los niños en los viajes, la necesidad de llevarlos a terapias particulares con psicólogos, entre otras.



Por ejemplo, en un capítulo cuenta el paseo que él y su familia hicieron a Nueva York, una ciudad que —como él dice— es “inhóspita con los niños”.



“Uno no piensa un plan de llevar a sus niños de siete y ocho años a Nueva York, porque se van a cansar y no van a entender la ciudad. Y nosotros lo que hicimos fue coger unas patinetas, las empacamos en las maletas y eso transformó ese viaje para esas dos niñas. Y Nueva York se convirtió en el sitio más entretenido en el que han estado”, cuenta.



Otro de los capítulos, por ejemplo, se titula ‘El jueves judío’, que trae una propuesta muy interesante para una familia de hoy que logre alcanzarla.



“Nosotros estuvimos en un matrimonio de unos amigos judíos. Y el sabbat es una desconexión total del mundo real con la tecnología. Dejan el celular aparcado, no ven televisión. Y me pareció un concepto muy interesante”, explica el autor.



Entonces se le ocurrió extrapolar la idea a un día de este estilo con sus hijas, tratando de lograr una especie de ‘desintoxicación’ tecnológica en el que no vieran televisión, ni se tocara el celular ni los videojuegos ni nada.



“Obviamente, eso resultó un fracaso. Ninguno pudo cumplirlo, pero yo sí creo que en esa adicción en la que estamos todos con aparatos tecnológicos sí es bueno tener esos respiros”, comenta Santos.



Precisamente, sobre cómo dosifican él y su esposa el celular a los niños, Santos tiene una regla clara que se debe cumplir en su hogar a rajatabla.



“Nosotros fuimos radicales con el tema del celular. Hasta los 14 años no les vamos a comprar ningún celular a Raquel y a Carlota. Ahora lo que tienen es un celular ‘flecha’ con el que pueden hacer llamadas o recibirlas, que eso sí es importante si están en un paseo o si no las hemos recogido en el colegio, pero yo creo que ante eso sí hay que ser muy radical. Es muy difícil una vez se le entrega un celular a un niño quitárselo”, explica el experto en el tema.



Sin embargo, el único momento que les permiten a las niñas ver algún programa en el celular o en la tableta tiene que ser en presencia de ellos.



En este punto, Santos es consciente de la paradoja que vive su familia. Pues a pesar de estas reglas estrictas de su casa, resulta curioso que se hayan lanzado a tener un canal en Instagram. “Es un dilema ético muy grande que tengo yo. No lo hice ni con mala fe, ni con ganas de enriquecerme ni nada, pero es algo que me trasnocha y es una conversación supongo que tendremos más adelante. Pero uno como que ya se volvió víctima de Instagram, ahora pasamos al libro”, reflexiona Santos, con un sabor de mea culpa.



Sin embargo, es un hecho que ayuda a comprender el complejo reto al que se enfrentan las familias modernas en una era llena de pequeñas ‘trampas’ en las que sin buscarlas se puede caer. Ese es precisamente el mensaje que Santos quiere dejar a través de las páginas de su libro.

