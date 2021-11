Diego Salamanca: un laudista con alma de roquero

El músico Diego Salamanca es uno de esos talentos colombianos que se extraviaron en Europa desde hace más de 20 años. Sus días transcurren en la ciudad de Vendôme (Francia). Tal vez porque interpreta el laúd, antiguo instrumento de la música culta, junto con el clavecín. Pues no son instrumentos tan populares en nuestro circuito musical, en especial para vivir de ellos, como sí ocurre en los países europeos.



De allí que sea una gran oportunidad, contar con su participación en el marco del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, dedicado al Barroco, que se extenderá hasta el próximo domingo, en varios escenarios de la Capital.

Desde niño, Salamanca (Bogotá, 1977) creció tocando flauta dulce, donde aprendió los primeros fundamentos de la música. Luego pasó a la guitarra, pero la historia y la filosofía alcanzaron a amenazar con arrebatarlo de los instrumentos. Sin embargo, pudo más la tradición musical de su familia y su pasión melómana, que finalmente ganaron la partida y le permitieron graduarse en la Universidad Javeriana.



"Mi papá era melómano, entonces comencé a escuchar atentamente su música: él era arquitecto y escuchaba música de puro gusto, con otros familiares de su generación que se fomentaban mutuamente su gusto por la música clásica. Él también tocaba tiple y por eso me gusta mucho la música andina. Ese intercambio con mi padre me dejó ese interés. Luego tomé la guitarra a los 13 o 14 años, tocaba música popular y descubrí todo el repertorio de la guitarra. Ese conocimiento fue exponencial, hasta que llegué a estudiar con el profesor Ramiro Isaza y luego con Carlos Posada, en la carrera de música de la Universidad Javeriana", le contó el músico a EL TIEMPO.



Salamanca, que se presenta con obras de Bach este sábado, a las 6:30 de la tarde, en p.m., en el Teatro Estudio del Santo Domingo, nos confesó sus amores musicales, en nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿A qué sitio va para inspirarse?



A la ciudad de Lyon, en Francia. Específicamente al Distrito 9, donde queda el Conservatorio. Allí viví 13 años, tengo mis amigos, mis recuerdos, lo que se queda para siempre en el corazón.



¿Ha escrito una pieza musical que jamás se ha atrevido a interpretar?



Cuando estaba chiquito escribía cuatro pepas en el pentagrama. Pero la respuesta es no, no he escrito nada.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Si esta pregunta me la hubiera hecho hace un año, le habría contestado con el repertorio de Bach que voy a tocar este fin de semana. Hay otro proyecto que quiero llevar a buen término en los años siguientes: una colección de un compositor francés, Denis Gaultier, que se llama 'La retórica de los dioses'.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



En la ducha sí, pero solo en la ducha, cuando la apago se acaba el espectáculo.



¿Qué canta?



Canto música popular latinoamericana… y rock argentino. Soy fanático de Luis Alberto Spinetta.



¿A qué cantante o artista de la música culta imitaba cuando era niño?



Cuando empecé a tocar guitarra veía las fotos que veía en las grabaciones, había una foto que recuerdo mucho, de Regino Sainz de la Maza. Más que imitar, esas imágenes generaban como una fascinación de ser como esas personas.



¿Qué otro instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El chelo.



¿Qué canción lo hace llorar?



El 'Segundo concierto para piano', de Rachmaninov, en particular el segundo movimiento. Y el segundo movimiento del 'Concierto para piano en sol', de Ravel.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con una violagambista belga que murió hace unos quince años, Sophie Watillon. Tiene un disco con música de Marin Marais. Me habría sentido muy halagado de tocar con ella.

Diego Salamanca, músico bogotano experto en laúd. Foto: cortesía del artista

¿Vivaldi, Beethoven o Mozart?



Mozart



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Un concierto de Jorge Drexler, solo con guitarra, en Lyon. Me acuerdo de un concierto en Bogotá cuando Fito Paez lanzó el disco 'Circo Beat' y uno del Huelgas Ensemble en Saintes, en Francia.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



'La bengala perdida', de Spinetta; 'Todas las tardes de sol, las noches de agua', de Fito Paez; 'Playa Girón', de Silvio Rodríguez, y algo de jazz, de Ched Baker.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



Más que una canción, es un compositor que escribió para laúd. Es el más grande laudista del siglo XVIII, Leopold Weiss.

¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Como laudista, mis primeros conciertos fueron en Bogotá, en una época en la que trabajé con un contratenor, Andrés Rojas, que ya se retiró de la música. Participamos en el programa de Música en los Templos, una iniciativa para llevar conciertos a barrios como El Codito. Tocábamos música francesa del siglo XIX.



¿Cuál fue el primer disco que compró en su vida?



El primer CD que tuve fue una compra familiar: un concierto de Ana Belén y Joan Manuel Serrat, en el que también cantaba Mercedes Sosa.



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



Ya he hablado de rock argentino y de música latinoamericana. Otro género que me apasiona es el minimalismo, por ejemplo la música del norteamericano Steve Reich.



¿Tiene algún ritual para oír música?



El café siempre va conmigo, pero no soy de ese tipo de rituales. Lo único que necesito es tener unos audífonos de buena calidad y me aislo.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva y por qué?



Es una pregunta terriblemente difícil, pero yo diría que el canto de los pájaros, tal vez.

