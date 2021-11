Diego Daza: de compositor a gran promesa del canto vallenato

Diego Daza estuvo nominado al Grammy Latino dos veces, una en el 2019 y otra en el 2021. En la segunda era sabido que Silvestre Dangond tenía el álbum más fuerte y ganó con Las locuras mías. Pero entre las imágenes inolvidables de la alfombra roja de los recientes premios está el momento en el que Dangond irrumpió en una entrevista a Daza diciendo: “El próximo es de él”.

El nicho de la música vallenata ya lo conocía desde antes, como autor de canciones populares en otras voces. Pero el público en general empezó a fijar su atención en Diego Daza hace relativamente poco. Con la primera nominación, por su álbum debut como cantante. Una buena señal para él, ya que cantaba desde niño, pero tuvo que esperar mucho para mostrárselo al mundo.



Por consejo familiar, Diego Daza estudió Ingeniería Industrial. Pero el talento para la música no se opacó: la inspiración lo llevó a componer, y una canción que le grabó Martín Elías Díaz, Al fin llegaste tú, le sirvió de trampolín.



(Puede interesarle: Las canciones más famosas de El Gran Martín Elías, una es de Diego Daza).

Díaz lo saludaba al comienzo de la canción, y la gente empezó a preguntarse quién era ese Diego Daza. Fue su primer paso hacia la fama. Sus letras siguieron llegando al público en las voces de otros, y al terminar sus estudios se hizo cantante.



Su paso por la universidad no fue en vano. “La ingeniería que estudié es una rama que se puede aplicar a cualquier campo de la vida –dice–. Mejora los procesos de tu empresa, tu equipo o tu banda musical, optimizas tiempos. Me ha servido para saber delegar, dirigir y organizar la parte económica del producto que es ser artista”.

De sus nominaciones al Grammy Latino recuerda que ambas fueron grandes sorpresas. La primera, porque apenas comenzaba en el camino (en el 2019 ganó Puerto Candelaria).



Y la segunda, porque era una versión en vivo de las canciones de su primer álbum y no creyó llegar de nuevo hasta esa instancia con las mismas composiciones. Su álbum nominado, Pa’ que se esmigajen los parlantes, se grabó en uno de esos shows que empezaron a hacerse de forma virtual cuando el mundo vivía la parte más dura de la pandemia.

“Las presentaciones virtuales se habían vuelto muy potentes. Eran la única manera de llegar al público –recordó Daza–. No había gente que pudiera disfrutar un concierto presencial, así que hicimos uno virtual con La Caja de la Música. Sentí que era algo histórico y me dije: ‘No quiero que se quede ahí, voy a grabarlo como un recordatorio, y lo pusimos en plataformas y lo sacamos como DVD’ ”.

¿Cómo fue grabar en ese momento crítico?

​

Ni siquiera al sitio donde se realizó el concierto virtual pudo ingresar todo el equipo. Había muchas restricciones: Solo podíamos estar presentes los músicos principales y los de la producción que hacían la transmisión en vivo. No permitían invitados. Era muy raro, porque es muy difícil tratar de sonreírle a una cámara, cantarle como si fuera una mujer. Es más difícil cantar sin sentir el aplauso de la gente, porque es lo que lo motiva a uno a seguir cantando. Que cantes una canción y nadie aplauda es difícil, pero todo eso hacía parte de la nueva dinámica de la situación. Sin embargo, creo que pudimos transmitir la alegría que necesitaba el público que estaba en su casa.



¿Qué canciones suyas han sido significativas para usted a lo largo de su historia?



La primera canción que marcó y cambió mi historia fue la de Al fin llegaste, grabada por Martín Elías. Creo que sin el impulso que me dio, me habría costado más trabajo abrirme campo. Él solo grabó: “De Diego Daza, esto que dice...”, y solo con eso me dio el impulso.

La segunda es La soltería. Se volvió viral. Llegó a muchos corazones colombianos. Es la canción obligada en mis conciertos.



¿Y la tercera?

Puede ser que en mi región ya me hubieran oído, pero hay una que me hizo llegar a rincones como Nariño: Perro con perro. No la grabé inicialmente en ningún lado, fue una improvisación que hice en un show en vivo. ‘Perro con perro’ es el nombre costeño que le damos a una marca de whisky. Hice un verso sobre el tema y se hizo tan viral que me tocó volverla canción y sacar una versión masterizada. Para muchos que no me conocían era “el cantante de Perro con perro”.

Acaba de estrenar un álbum. ¿Cómo es esta producción?

​

De película es el segundo álbum de estudio, después de tres años. La pandemia nos dio bastante tiempo para producir y escoger bien las canciones. Lo hice con el acordeonero Carlos Rueda. Cuenta con temas de los principales compositores del vallenato, como Ómar Geles, Wilfran Castillo, además de canciones mías. Tiene canciones de despecho y otras jocosas y alegres, así que estamos muy contentos y confiados.

Liliana Martínez Polo

EL TIEMPO

@Lilangmartin