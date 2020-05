Toda una banda de música con un solo integrante

Como si se tratara de un escenario futurístico de ciencia ficción, en el que las personas pueden clonarse, es el proyecto de video ‘TheQuarentins’ (‘La cuarentena’), que está presentando el músico bogotano Diego Cáceres, mejor conocido en el medio como ‘Dizee’.



El primer grupo de canciones de este proyecto, que se puede ver por YouTube, Instagram y Facebook, incluye tres ‘covers’ conocidos: ‘All you need is love’ y ‘Come together’, de los Beatles, y ‘We will care about us’, de Michael Jackson.



“Son canciones con un gran significado para mí porque me gustan mucho, que es lo más importante de la música. Yo soy fan del rock clásico”, explica el músico, quien ya se encuentra en la producción de otras tres nuevas melodías.

“En los próximos vamos a concentrarnos en YouTube y Facebook porque estamos experimentando con videos con videos 360. Para donde el espectador voltee la cámara se mueva como si estuviera mirando a alguno de los ‘clones’”, explica.



En los videos, ‘Dizee’, que es el tecladista de la banda The Mills, aparece, al mismo tiempo, como pianista, bajista, guitarrista, baterista, percusionista, o como si fuera todo un grupo vocal de cinco cantantes, como ocurre en la canción del Rey del pop.

'Dizee' interpreta 'We will care about us', de Michael Jackson.

El artista cuenta que la idea surgió, durante las largas horas de encierro de estos días, donde sentía la necesidad de hacer música como si estuviera con sus compañeros de la banda. “Entonces decidí hacer una banda en la que yo tocara todo los instrumentos y así me puedo sentir que estoy tocando en vivo”, anota.



Agrega que este extraño momento que vive la humanidad ha demostrado la importancia de la salud y de las personas, que a veces nos parecen muy obvias. “Pero también, esta situación nos ha mostrado lo privilegiados que somos, al estar bien. Y creo que los que podamos debemos hacer cosas que diviertan y les den felicidad a otras personas”, comenta.



El resultado final de lo que ve el espectador es como si se armara un rompecabezas digital. “Lo primero que hago es hacer el arreglo de las canciones, y lo que va a tocar cada uno de los ‘clones’ en su instrumento. Luego los pruebo en el computador y cuando ya siento que hay un acople armónico, comienzo el rodaje de los videos”.

'Dizee' interpreta 'Come together', de los Beatles.

Este proceso es el más largo y complicado porque, para lograr el efecto visual final, la cámara no se puede mover ni un milímetro y la luz no puede cambiar. Además, cada uno de los ‘clones’ musicales deben grabarse varias veces interpretando su partitura.



Luego, ‘Dizee’ le pasa el material a su amigo, el artista visual Andrei Pikieris, que se encarga del montaje de las imágenes y finalización de los videos. La preproducción y producción de cada canción puede demorar dos semanas.

Los videos se pueden buscar en @dizeemills (Instagram y Facebook) y en YouTube (TheQuarentins).



“Estamos pasando por algo temporal y los invito a conservar la calma, a tratar de sacar lo mejor de cada uno en este momento, y unirnos más como seres humanos, como personas, como familias para saber que podemos con todo si lo hacemos con amor”, concluye ‘Dizee’.



Con más de 20 años de carrera profesional, además de su participación en The Mills, ‘Dizee’ ha sido integrantes de bandas como The Hall Effect, Baobad y kapicua, entre otros. Además ha compuesto la música de varias campañas publicitarias. Es un activo artista de proyectos sociales como el D&F Music Proyect, en Hamburgo (Alemania), que busca crear impacto social desde la música.



