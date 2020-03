Días de conciertos a través de 'streaming' para disfrutar en casa

De Alejandro Sanz a Juanes, han sido muchos los músicos de todos los tipos y pelajes que a lo largo de este fin de semana han decidido resistirse al silencio impuesto en salas por el coronavirus y que han decidido animar y que animarán en los próximos días el encierro impuesto por esta crisis.



De los celebrados en las últimas horas, probablemente uno de los que más eco han tenido en todo el mundo ha sido el del autor de Corazón partío junto al de La camisa negra desde Miami, acompañados a los instrumentos por artistas como el pianista Gonzalo Rubalcaba, el bajista Guillermo Vadalá y el productor Julio Reyes Copello.

"Hoy hemos sentido un paréntesis de felicidad difícil de olvidar. Juntos, todos, cercanamente lejos, somos uno", escribió posteriormente Sanz en su cuenta de Twitter, donde colgó un fragmento de su versión de Burbujas de amor de Juan Luis Guerra.



Ambos acudieron a las redes para compartir su música de este modo con sus seguidores, tras la forzosa cancelación de sus compromisos en vivo en Colombia, de ahí el irónico título que han dado al "show", 'La Gira Se Queda En Casa', en alusión al nombre del actual "tour" del madrileño, 'La Gira'.



"Cuando se cuida uno, lo que hace es cuidar a los demás, es un ejercicio de responsabilidad y de civismo: no se lo tomen a broma y no se vayan de vacaciones", pidió Sanz, tras pedir que se sigan "las indicaciones que nos dan desde los gobiernos".



Fue más de una hora de concierto que aún puede disfrutarse en su canal oficial de Youtube y en la que sonaron éxitos de uno y otro como Es por ti, Mi persona favorita, A dios le pido o Corazón partío.



Durante el mismo, ambos mandaron sus mejores deseos para el presidente y director ejecutivo de Universal Music, Lucian Grainge, quien ha dado positivo de coronavirus.



Otros artistas se han sumado a esta idea del "streaming" para mandar un mensaje de aliento al mundo con su música, como los participantes en "YoMeQuedoEnCasa Festival", véase Vega, David Fernández, Tu Otra Bonita, Alfred García o Rozalén.



La iniciativa tuvo tanto éxito y eco mediático que estos dos últimos entraron en directo en la última emisión del programa "Operación Triunfo" de La 1 de RTVE para ofrecer desde sus casas otra pequeña dosis de música en directo.



El dúo Siloé fue más allá de ese concepto y ofreció un concierto desde su ventana que se pudo seguir en redes pero que estaba enfocado sobre todo a todo su patio de vecinos comunitario, una idea que replica lo que ciudadanos de todo el mundo llevan haciendo desde que comenzaron los encierros.



"Se trata de una iniciativa que pretende ser una forma de ocio en este tiempo de cuarentena para aquellos que no tienen tanto acceso a las tecnologías como personas mayores o niños", explicaba la nota de prensa remitida a los medios, bajo el nombre de "#AsomateALaVentana".



La música sigue esta semana y está previsto que Andrés Suárez inicie a partir de esta tarde una serie de conciertos diarios a las 20 horas a través de "Conciertos #YoMeQuedoEnCasa", que disponen de una web oficial y contará con artistas del circuito de cantautores, como Conchita, Lucas Masciano, Virginia Maestro o Mäbu.



Para los más alternativos, arranca este lunes además "Cuarentena Fest", que hasta el 27 de marzo ofrecerá diariamente conciertos de más de una treintena de músicos como Cariño, Marcelo Criminal, Pavvla o Evripidis And His Tragedies.



"No queremos que la música pare y músicos y sellos independientes de este país nos hemos unido para seguir ofreciendo cultura en estos tiempos difíciles", explica en su web oficial el manifiesto de creación, en el que se expone "una filosofía clara: la música no se detiene, ni siquiera en tiempos tan duros como este".



Asimismo, otro compañeros como Manuel Carrasco ya anunciaron que "a lo largo de la semana" seguirán el ejemplo de sus colegas de profesión.



El onubense, que acaba de ser padre por segunda vez, romperá así brevemente su retiro y agradecerá el haber sido el artista que más entradas de conciertos vendió en España en 2019.



EFE/Madrid