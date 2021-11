Diamante Eléctrico: ‘Nos quitamos rápido la maleta del ‘rock n’ roll’ ’

El apartamento donde vive Daniel Álvarez, guitarrista de Diamante Eléctrico, está repleto de plantas, de guitarras y de gatos, aunque en realidad son solo tres que parecieran como si se duplicaran porque son iguales. Uno se llama Durán Urán. “En honor a Duran Duran y a Rigoberto Urán”, dice.



Vive en un punto cardinal estratégico de Chapinero, pero específicamente en ese punto de referencia de lo que se entiende por Chapinero, de la rumba, de la calle, del movimiento, de estar cerca a Lourdes y a la séptima, del gris y los carros. Del Chapinero de: “Por la Quince la vi / en Chapi perdí”.

Empieza la charla con Juan Galeano y con Daniel Álvarez, esto es días antes de dos conciertos en Bogotá, un mes antes de que empiece su gira por Estados Unidos junto con Café Tacvba y de que llegaran a los premios Grammy Latino con cuatro nominaciones y que sean nominados a mejor álbum de rock latino o alternativo en los premios Grammy. También es días después de que saliera el Tiny Desk y de que lanzaran su más nuevo álbum, Mira lo que me hiciste hacer, con éxitos como Suéltame, Bogotá, A veces, Los chicos sí lloran.



¿Cómo recibieron las cuatro nominaciones a los premios Grammy Latino este año?



Daniel Álvarez: Uno hace sus cálculos y sabe que está en el espectro. Con el disco sí lo esperábamos... pero en las otras nominaciones nos sorprendimos: grabación del año y canción del año. Además, nosotros somos defensores de la canción. Si tuviéramos una cruzada religiosa sería por la canción.



En canción quedaron nominados con 'A veces'...



Juan Galeano: Esa canción salió originalmente de Daniel... el disco lo hicimos en pandemia. Estuvimos como diez meses sin vernos. Teníamos una idea diferente para hacer el disco, iba a ser en Nueva York. Veníamos de hacer Los buitres, que fue muy sampling. Pero llegó la pandemia. Daniel me mandó una idea que decía: A veces... alguna cosa. Y pensé que estaba chévere hablar de las dos caras de la moneda. Es que todos hemos estado ahí, por eso la gente se siente identificada con la canción, todos nos hemos sentido en algún momento reyes y en algún momento plebeyos. No es que todo sea en la punta de lo mejor o lo peor.

¿Cómo le va con el público?



Daniel Álvarez: Yo llevo toda la vida escondiéndome de cantar. Fue lanzarse al agua. Me toca todas las vibras del ser. Admiro mucho más a Juan desde que lo hago.



Juan Galeano: En un show como el de estos días, que es de 20 canciones, toca reaprenderse todas las letras de todas las canciones. Tocar bajo, cantar, pedales... sí requiere tremendo nivel de concentración. Antes solo se puede tomar un trago, pero eso de tomar demasiada chela antes no...



Daniel Álvarez: Nuestros toques antes eran de pura energía. El show era a ver cuál era más rabioso, ahora es más de pensarlo. Es un pensamiento diferente, de entretener y conectarse con la gente, pero también de ser finos.



¿Están más señores?



Juan Galeano: Sí, sin duda (risas)... estamos más señores. A cada rato me preguntan: “¿Por qué ha cambiado tanto el sonido de Diamante Eléctrico?”. Pues porque cuando empezamos yo estaba emputado con la vida. Hoy no, estoy más tranquilo. La rabia la tengo para otras cosas...



Estaban en otra onda cuando empezaron...



Juan Galeano: Estábamos más buscando. Ya hemos pasado muchas cosas y estamos en un momento muy bonito.

Hoy estamos tomando chocolate, pero puede que a las cuatro de la mañana Juan amanezca quién sabe dónde (risas). Y es celebrar esa Bogotá FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo hacer para no perder la esencia?



Daniel Álvarez: La esencia de la banda radica en que nosotros dos nos sintamos retados, estéticos, en capacidad de conectar con la gente con la que queremos conectar, sintamos que estamos caminando hacia ser exitosos. Esa conversación sí existe. Y es que estamos en esto, nos estamos dando palo para que esto vaya bien, sea lo que sea que signifique eso porque hay mil interpretaciones. No hay limitantes.



Juan Galeano: Sinceramente no creo que la esencia de nosotros se pierda. Llevamos tanto tiempo en Diamante y aún más como músicos, que creo que podemos hacer un disco diferente, incluso instrumental, sin voces, y la gente va a saber que somos nosotros por la manera en que tocamos y que lo hacemos sonar.



Daniel Álvarez: Nosotros nos quitamos una maleta de encima rapidito en nuestra carrera. La maleta del rock n’ roll, es un vehículo, no es un destino. En un momento nos llevó a un lugar, cuando la gente que lo sigue a uno toma el rock n’ roll como el destino y es fan como si lo fuera de AC/DC, es muy incómodo porque uno no tiene margen de trabajo. Y cuando empezó la carrera, sí pasó eso. La gente se me acercaba y me comentaban por el solo de guitarra. Yo pensaba: ‘Bacano que admiren lo que hago’. Pero no quiero que vengan al concierto por el solo, sino que quiero que la canción que está cantando Juan se la dediquen a su novia. El rock n’ roll es una carga pesadísima.

¿Por qué pesada?



Juan Galeano: (Risas) No hay nada más harto que un roquero. Lo digo con cariño. Hoy en día, cada vez me sabe más a... ¿Sabe qué me gusta de las nuevas generaciones? Que dejaron de hablar de géneros. Un chino puede tener en su playlist una canción de Kings of Leon, de Bad Bunny, y de J Balvin, y de Diamante Eléctrico y un bolero. En mi época, eso era lo peor. Pero ahora eso cambió. A la gente le gustan las canciones por las canciones, no por el género. Queremos que vean a Diamante Eléctrico así.



Daniel Álvarez: Nosotros sabemos que el roquero es una mamera porque nosotros éramos el roquero que era una mamera (risas).



El próximo año cumplen 10 años...



Juan Galeano: Tenemos pensado hacer una locura, vamos a ver si nos funciona. Queremos hacer un festival exactamente de eso que hablamos, con nuestros amigos... algo que hable de la diversidad de donde venimos. ¿Va a haber rock n’ roll? Claramente. ¿Se va a bailar? Por supuesto.



En este tiempo, el género se lo han replanteado. Pero ustedes, como personas, ¿cómo han cambiado?



Juan Galeano: Diamante no ha sido una banda política per se, pero sí hemos sido muy vocales con lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Pero es que en los últimos años ha sido muy evidente. Nos hemos unido a Canto por Colombia. Es que estamos hablando de dignidad y derechos humanos, que se pisotean cada segundo. Seguramente en el nuevo disco de Diamante tendremos un par de canciones que hablen del tema porque sentimos que es necesario. Mire la de Los chicos sí lloran, esa es una canción que lo pone a uno a pensar. A mí de hombre siempre me dijeron: “No llore, no sea maricón”. Eso es lo que queremos deconstruir. ¿Qué importa mientras uno sea una buena persona si llora? Es una cuestión de tener siempre en cuenta la libertad de ser.

Diamante va a dos por hora, pero siempre va subiendo. Cada cosa que hacemos es mejor que la anterior. Siempre me sueño con que la gente se voltee y diga: ‘¿Esta banda tiene 15 años? FACEBOOK

TWITTER

Hablemos de Bogotá...



Daniel Álvarez: Medrano dijo: “No les voy a decir que es la mejor canción que han escrito de Bogotá, pero es la mejor canción que han escrito de Bogotá en toda la vida”.



Juan, usted que vive fuera de la ciudad, ¿cómo vive Bogotá cuando está acá?



Juan Galeano: Sabemos que las grandes ciudades tienen ingrediente de caos, de hedonismo, de puerquedad, de tantas cosas... pero Bogotá especialmente tiene una parte tan bizarra y tan impredecible que puede llegar a inspirar una canción como esta. Yo cuando llego a Bogotá a veces me meto en un hueco negro del que salgo cuando me voy. Me pregunto: ¿qué pasó en las últimas dos semanas? Pues estuve en Bogotá. Necesito rehab de Bogotá. La canción es muy divertida, y era lo que queríamos que tuviera.



Daniel Álvarez: Ha habido un hilo narrativo durante nuestra carrera y es que estamos rotos y eso está bien. Siempre vemos la fragilidad desde la dignidad. Sobre Bogotá hay dos versiones de canciones. En la que la plantean como idílica, que no se la cree nadie. O la Bogotá callejera y punto... En el rap lo han hecho mucho, pero en el pop rock alternativo es muy poco. La Derecha tiene por ahí una, 1280 Almas... El mismo Juan, que va y se desmadra en Bogotá, se viste y actúa como está acá sentado. Él no cambia para ir a la Bogotá sórdida. Hoy estamos tomando chocolate, pero puede que a las cuatro de la mañana Juan amanezca quién sabe dónde (risas). Y es celebrar esa Bogotá, y en Diamante siempre hemos sido la dualidad. Los jóvenes se identifican con eso porque les decimos: usted es el desastre y el éxito. Bogotá es un desastre y lo celebramos con dignidad y humor.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Álvarez y Juan Galeano, vocalista, en la casa de Daniel en Chapinero, Bogotá. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

Juan, ¿dedicó alguna de las canciones a alguien?



Juan Galeano: Sí, claro, a muchas chicas. Yo he sido muy picaflor. Estuve casado un tiempo y estuve tranqui, me divorcié y me volví más adolescente.



¿Va a al revés?



Daniel Álvarez: Somos muy maduros, pero Juan vive una adolescencia que mantiene todo muy fresco.



Juan Galeano: Siento una presión no hablada de una vida que me lleve a escribir canciones. Es que les tengo como miedo al perro y a la esposa, ahora que lo pienso. No es que no lo quiera. Vivo en una disyuntiva muy cabrona en eso porque he visto a mis ídolos artísticos no personales, desde Baudelaire o Rimbaud, o Bukowski, que vivieron vidas desenfrenadas y terminaron vueltos mierda. Pero tuvieron unas obras muy grandes. Para mí sigue siendo muy pesado eso de: qué pasa si me enamoro mañana y perrito otra vez, de qué voy a hablar. Ahora más que nunca siento una necesidad intempestiva de mostrar lo que estoy viviendo. Yo utilizo la analogía de que Diamante es una mula llena de plátanos que está subiendo por La Línea. Eso es Diamante, va a dos por hora, pero siempre va subiendo. Cada cosa que hacemos es mejor que la anterior, tiene más éxito, más eco... Siempre me sueño con que la gente se voltee y diga: ¿qué?, ¿esta banda tiene 15 años?

¿Cómo les fue con el Tiny Desk? ¿Les ayudó que a J Balvin le fuera mal?



Juan Galeano: (Risas) Sí, nos ayudó mucho. El de él salió primero, el nuestro salió a los dos días. Pero la gente no conectó con el Tiny de él. Nosotros siempre dijimos que una plataforma como esa la íbamos a utilizar bien. Pero sí nos ayudó a que la gente dijera: en Colombia hay gente que hace otras cosas... Venga, y le aclaro, yo soy fan del reguetón, amo el reguetón... todo bien. Pero sí siento que la homogeneidad de la música en Latinoamérica está jodiendo mucho a que una banda como nosotros o Rawayana o Juan Pablo Vega tengan más visibilidad afuera. Es decir, muy bacano el reguetón, pero ¿y el resto qué? Esto es de maquinaria, por eso son valiosas las nominaciones de Diamante. Nosotros somos los únicos independientes en ese combo. A nosotros la gente nos quiere. Somos la banda que la ha guerreado.

SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

TWITTER: @SIMONGRMA



ANDREA MORENO

FOTOGRAFÍA

INSTAGRAM: @ANDREAMFOTO

Más noticias A fondo

- ‘Cada vagina será una guillotina’: Andrea Echeverri

- Danna Paola, la estrella de ‘Élite’ que se hace un lugar en el pop

- Video: la fuerte caída de Karol G por las escaleras en pleno concierto