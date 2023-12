Diálogo urgente del ‘sur con el sur’, en el Hay Festival de Cartagena

Acabamos de lanzar la decimonovena edición del Hay Festival Cartagena de Indias, que tendrá lugar entre el 25 y el 28 de enero de 2024. Tendremos a grandes invitados internacionales del pensamiento contemporáneo como Rebecca Solnit, Mariana Mazzucato, Andrea Wulf, Eliane Brum, Patrick Radden Keefe, o escritores como Javier Moro, Julia Navarro, Irene Solà, Natalie Haynes, Alana Portero, Benjamín Labatut, André Aciman, o científicos como Anil Seith, Venki Ramakrishnan, o músicos como Phil Manzanera, Kevin Johansen y Liniers.

Conversarán con los más interesantes autores nacionales, creando conversaciones únicas, desde el punto de mirada colombiano, mezclando temas urgentes globales con temas locales. Lo que aquí se hable, se intercambie, se pregunte se fusionará con el lugar, con el contexto, con la gente, con conversaciones previas y posteriores; por lo tanto, será irrepetible.



Buscamos crear un programa de eventos que funcione como una caja de herramientas fundamental para los ciudadanos y las comunidades, permitiendo que la información fluya y brindando un espacio de diálogo para discutir temas urgentes. Los eventos del Hay Festival funcionan como espacios seguros e inclusivos donde, a través de interesantes conversaciones cuidadosamente seleccionadas, se muestra y se debate el trabajo de pensadores, artistas, científicos, activistas y escritores que ofrecen narrativas y soluciones alternativas y no convencionales a la sociedad poscapitalista globalizada de hoy.



Pero hoy vengo a contaros sobre un aspecto específico. Sobre cómo crear un flujo de conversaciones diferentes, no desde el norte hacia el sur, sino del sur con el sur. Creemos que este tipo de intercambios son especialmente necesarios cuando hablamos de relaciones sur-sur, ya que ahora son cruciales formas alternativas de entender el mundo y soluciones no occidentales.

La escritora de Zimbabue Tsitsi Dangaremba.

Reuniremos en Cartagena de Indias a varias de las voces más innovadoras del sur global para compartir diferentes maneras de ver el mundo y soluciones no occidentales a los problemas que nos apremian. Por ejemplo, la muy aclamada escritora de Zimbabue Tsitsi Dangaremba hablará sobre las consecuencias del racismo y la misoginia en su desarrollo como autora, pensadora y mujer en el mundo, inextricablemente moldeada por el sexo, la raza, la nacionalidad y la clase; y sin embargo, ella comenta que escribir también le permite ajustar y trascender estas categorías, establecer contra narrativas y puntos de vista ampliados.



Otro interesante invitado es el congolés Koli Jean Bofane; sus novelas (como Matemáticas congolesas) tratan temas como la globalización, la existencia del individuo, la memoria y la violencia social y política en las sociedades africanas poscoloniales. Pankaj Mishra, el ensayista y novelista indio, es su ensayo Fanáticos insulsos aborda temas como el colonialismo, los derechos humanos y la duplicación del liberalismo en un contexto de economías tambaleantes y una hegemonía angloamericana debilitada. Conversarán con la filósofa colombiana Erna von den Walde, pionera de los estudios culturales en América Latina.



Contaremos con el historiador David Olusoga (Nigeria/Reino Unido); en su libro Black and British ahonda en el pasado histórico de las islas británicas en su relación con África y el Caribe, a la luz de movimientos como Black Lives Matter, revisar la historia es unos de sus grandes temas: “Una y otra vez, los eventos y fenómenos que creemos conocer y comprender contienen conexiones perdidas o camufladas con África, la esclavitud y la historia negra”, comenta; con la escritora palestina Adania Shibli, autora de Detalle menor, una inquietante meditación sobre la guerra, la violencia y la memoria, llega al corazón de la experiencia palestina de desposesión, vida bajo ocupación y la persistente dificultad de reconstruir una narrativa ante el continuo borrado y des-empoderamiento, un tema que suena incluso más relevante en la compleja coyuntura actual.

David Olusoga (Nigeria/Reino Unido), autor de 'Black and British'.

Nos interesan los proyectos de gestión cultural que logran aunar calidad programática con inclusión e innovación. Book Bunk (en Nairobi, Kenia) es precisamente esto: un proyecto cultural de recuperación de bibliotecas públicas con profundo impacto positivo en las comunidades a las que beneficia, liderado por las kenianas Wanjiru Koinange y Angela Wachuka.



Las conversaciones sur-sur son importantes porque fomentan la colaboración entre países y ciudadanos que enfrentan en algunos temas desafíos similares y brindan oportunidades de apoyo y aprendizaje mutuos. Estas colaboraciones contribuyen a un orden global más inclusivo y equitativo. Y además, estamos ante un cambio de paradigma, entre ellos un mundo posoccidental y quizá pospatriarcal. No son fáciles estos cambios y tienen que ir acompañados de mucha conversación, imaginación y esperanza.



Termino parafraseando a Rebecca Solnit, quien también nos acompañará: “La esperanza, para mí, es simplemente reconocer que el futuro se decide hasta cierto punto en el presente, y lo que hacemos importa debido a esa real dad. Creo que el papel fundamental de la imaginación y la esperanza es simplemente la capacidad de imaginar un mundo diferente al que es ahora”.



Hagámoslo juntos, con ellos y con otros en el Hay Festival Cartagena de Indias 2024.



CRISTINA FUENTES LA ROCHE*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Directora Internacional del Hay Festival