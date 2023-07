El rock es uno de los géneros musicales más populares alrededor del mundo, pues desde su creación hasta el día de hoy sus canciones son escuchadas por millones de personas. Este 13 de julio celebran el Día Mundial del Rock.



(Le puede interesar: Latinoamérica se somete con entusiasmo a una invasión de rock británico).

Conozca los algunos mitos que han rodeado este género musical durante décadas. Según una investigación realizada por el portal de música El Enano Rabioso, estas creencias han permeado en la cultura popular.

'El rock no tiene que ver con el pop'

Uno de los primeros imaginarios colectivos es que estos dos géneros musicales son polos opuestos; sin embargo, tienen más similitud de lo que se cree ¿por qué? El Diccionario Oxford de la lengua inglesa define el rock and roll como "un tipo de música popular ruidosa, desarrollada en la década de 1960, con un ritmo fuerte tocado con guitarras eléctricas y batería". Por otro lado, dice que el pop es: "música popular, de los años 50, generalmente de ritmo contundente y melodías sencillas, a menudo en contraste con el rock y el soul".



(También: Salud de Charly García: cómo sigue el artista).

Personas disfrutando del rock. Foto: César Melgarejo.EL TIEMPO

'El rock no tiene una lucha social'



El rock se ha visto como un género musical que ha estado a favor y en defensa de clases desfavorecidas, sin embargo tan solo son creencias ya que sus letras son tan variadas abordando temas conservadores como progresistas, como cualquier otro género.



Cada banda tiene un sello y una manera de pensar propia que no siempre apuntan a buscar una lucha social. Por ejemplo, 'Brown Sugar' de Rolling Stones y 'I Used to Love Her' de Guns N’Roses son canciones que según el portal cuentan historias de maltratos.

'El rock es antisistema'



Otro mito popular es que el rock es anarco o antisistema, lo que no tiene argumento solido detrás, pues las grandes bandas de rock desde años atrás como hasta el día de hoy cuentan con el apoyo de grandes multinacionales en los Estados Unidos.Los macro eventos de rock son patrocinados por grandes marcas de cerveza y otras empresas como bancos, automóviles, gafas de sol o portales inmobiliarios.

'El rock es mejor que cualquier otra música'



Aunque el rock es importante para la cultura de muchos países como Estados Unidos, cabe resaltar que la música local o regional de cada territorio es igual de primordial en la identidad de cada comunidad.



Por eso, es subjetivo indicar que un género musical es mejor que otro, cada persona tiene la libre expresión de escoger la música que le identifique.

¿Por qué se celebra el Día Mundial Del Rock?

El 13 de julio de 1985 se produjo uno de los episodios más impactantes de la historia del rock: el encuentro Live Aid, un megaconcierto con varias bandas importantes del género en toda su historia como: Queen, David Bowie, U2, Tina Turner, Led Zeppelin, The Who, Phil Collins, Tom Petty, Bob Dylan, Paul McCartney, - Lo si, en el estadio JFK, de Filadelfia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ

