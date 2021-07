Día Mundial de Rock: ¿por qué se celebra?

Dicen las enciclopedias especializadas que el "Rock es un término amplio que agrupa una variedad de estilos de música popular originados como rock and roll a principios de la década de 1950 en Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los años 1960, particularmente en ese país y Reino Unido. Tiene sus raíces en el rock and roll de los años 1940 y 1950, proveniente de la combinación de géneros anteriores como el blues, rhythm and blues y el country".

Esta combinación de sonidos que ha ido evolucionando dio origen a una serie de agrupaciones musicales que convirtieron esta movida en toda una "religión", que todos los 13 de julio celebra su Día Mundial y que en esta oportunidad se une a aniversarios históricos de varios de sus protagonistas.



(Lea además: Fiesta de AC/DC para celebrar 40 años del álbum más icónico del rock)



Un fenómeno que se remonta a aquel 1991, un año histórico que pudo dar tantas aristas a la música al ser el contexto de éxitos instantáneos como Losing my Religion, de REM; baladas poderosas como Don't Cry, de Guns N' Roses o poderosos himnos roqueros como Enter Sandman, de Metallica, a pesar de que fue la época en la el metal fue noqueado por el grunge y por Nirvana, que explotó con una canción demoledora: Smells Like Teen Spirit.



(Le puede interesar: 1991: el año que revolucionó el rock)



El motivo principal de la elección del 13 de julio para celebrar el Día Mundial fue para conmemorar la realización del mega concierto de rock "Live Aid", celebrado el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalía y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna.



Wikipedia recuerda que su principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización "Band Aid Trust" para lograr su cometido de organizar este evento y durante su desarrollo pasaron por sus escenarios bandas de la talla de Queen, U2, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Phil Collins y Paul McCartney, entre otros.

