El Día Mundial de la Poesía, instaurado por la Unesco, se celebra cada 21 de marzo desde 1999. El objetivo de esta designación es "apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de lenguas que se encuentran en peligro".



(Puede interesarle: Felipe Zuleta Lleras, sin pelos en la lengua, al cuadrado)



Para honrar a los poetas en su día, le contamos quiénes son algunos de los poetas colombianos más influyentes. Además, le mostramos sus poemas.

María Mercedes Carranza (1945-2003)

María Mercedes estudió en España y Colombia, fue periodista cultural, escribió en diversas revistas y elaboró distintas antologías (entre estas una de poesía infantil). Entre sus obras figuran Vainas y otros poemas (1972), Tengo miedo (1983), El canto de las moscas (1997). Además escribió Carranza por Carranza, acerca de su padre, en 1985.



(Le recomendamos: Cinco grandes mujeres poetas colombianas)

El poema dedicado a #Dabeiba que escribió María Mercedes Carranza es parte de 'El canto de las moscas', un libro en el que evoca 24 municipios colombianos asediados por la violencia a finales del s. XX.



Se puede leer en nuestra #BibliotecaVirtualBR: https://t.co/Mnt2UVFwvU pic.twitter.com/crWQ4gowhk — Banrepcultural (@Banrepcultural) December 30, 2019

María Mercedes era hija del poeta Eduardo Carranza y siguió sus pasos en las letras y también en la idea de congregar en torno suyo a otros talentos de la literatura. Así como su padre armó un suplemento literario en EL TIEMPO, ella hizo lo mismo Vanguardia, una página literaria en El Siglo. Y desde allí, le dio visibilidad a una camada de poetas conocida después como 'La generación sin nombre'.



Durante sus años finales, María Mercedes Carranza estuvo al frente de la Casa de Poesía Silva, un centro cultural dedicado a exaltar la poesía. Irónicamente fue el lugar donde uno de los más grandes poetas colombianos del siglo XIX, José Asunción Silva, se habría quitado la vida. También ella lo hizo.

Tomé de mi biblioteca un libro de María Mercedes Carranza y leí algunos poemas. Pensé en cuán maravillosa era. Por curiosidad pasé a ver qué escribían sobre ella y me di cuenta de que justo hoy se cumplen 18 años de su muerte.

Leerla es inmortalizarla. pic.twitter.com/nn1e7y8lwM — Laura Dulce-Romero (@dulcederomerooo) July 12, 2021

José Asunción Silva (1865-1896)

José Asunción Silva Gómez empezó su vida literaria desde los 5 años, en calidad de asistente a las tertulias de El Mosaico que correspondían en la casa de sus padres, y la terminó a los 31, con la redacción de la novela De sobremesa, cuyo borrador finalizó poco antes de su abrupta y misteriosa muerte. Así lo contó el periodista, escritor e historiador Enrique Santos Molano en ocasión de los 150 años desde el nacimiento del poeta.

Como no amar la poesía de José Asunción Silva... “Y eran una, y eran una sombra larga...” pic.twitter.com/QmEvQpAjFK — SOY ANA (no ANITA) 🏳️‍🌈 (@Anavitrola) August 18, 2018

Nació en Bogotá el 27 de noviembre de 1865 y murió en la madrugada del 24 de mayo de 1896 -cuando tenía 30 años- por un tiro al corazón. Durante años se ha hablado de que fue un suicidio; sin embargo, hay quienes creen que se trató de un asesinato.



(Lea: Iván Marín dice que fue abandonado por sus papás cuando niño)



Santos Molano, quien publicó la biografía de Silva 'El corazón del poeta' en 1992, escribió lo siguiente en 2015:



"La poesía de José Asunción Silva no ha perdido ese 'lujo rítimico' que el escritor francés Hervé Bazin (1911-1996) calificó entre 'lo más nuevo que hay'. El ritmo poético de Silva conserva esa novedad y su pensamiento les dice a los lectores de hoy mucho más de lo que pudo haberles dicho a sus contemporáneos. O mejor, los contemporáneos de Silva están en el siglo XXI."

“El verso es vaso santo. Poned en él tan sólo,

un pensamiento puro,”



José Asunción Silva

(Colombia, 1865-1896) pic.twitter.com/4y4RZxZeHC — Team Poetero (@TeamPoetero) June 16, 2021

Piedad Bonnett (1951)

Poeta y novelista nacida en Amalfi (Antioquia), en 1951. Es licenciada en Filosofía y Letras, cuenta con ocho libros de poemas: De círculo y ceniza (1989), Nadie en casa (1994), El hilo de los días (1995), Ese animal triste (1996), Todos los amantes son guerreros (1998), Tretas del débil (2004), Las herencias (2008) y Explicaciones no pedidas (2011).



Ha recibido reconocimientos como el premio Nacional de poesía y el premio Casa de América de poesía americana en Madrid.



(También: Lanzan una colección de escritoras olvidadas de Colombia)

Mi mamá (Piedad Bonnett) escribió este poema hace 25 años, y aquí estamos en las mismas. De El Hilo de los Días. pic.twitter.com/huhjP8v6wI — Renata Segura (@renaticas) May 7, 2021

Entre sus novelas figuran Después de todo (2001), Para otros es el cielo (2004), Siempre fue invierno (2007) y El prestigio de la belleza (2010). Además ha escrito obras de teatro que han sido puestas en escena por el Teatro Libre, una de estas fue Que muerde el aire afuera.

Después de todo, del libro Poemas de amor, de Piedad Bonnett. pic.twitter.com/fYd7hV4cXm — Frailejón Editores (@Efrailejon) March 21, 2021

Álvaro Mutis (1923-2013)

Nació en Bogotá el 25 de agosto de 1923 y murió el 22 de septiembre de 2013. Es recordado por novelas como 'La nieve del almirante' o 'Ilona llega con la lluvia', pero también por sus libros de poemas como Caravansary (1982), Los emisarios (1984), Crónica y alabanza del reino (1985) y Un homenaje y siete nocturnos (1987).



(Puede consultar: Álvaro Mutis: ocho años sin su pluma)



Tal y como cuenta el Instituto Cervantes, "en el año 2001 es galardonado con el Premio Cervantes por su aportación a la literatura en lengua española, y dos años después recibe la Legión de Honor en grado de oficial, la mayor distinción que otorga el gobierno francés".

“Gira, halcón, gira;

lo que dure tu vuelo

durará este sueño en otra vida.”



Álvaro Mutis

(Colombia, 1923 - México, 2013) pic.twitter.com/NtlYnBbEcW — Team Poetero (@TeamPoetero) December 16, 2021

En un texto publicado por EL TIEMPO en 2018, la escritora y periodista Sophia Rodríguez Pouget recuerda que los años cuarenta y cincuenta fueron los del esplendor de Mutis en Colombia. Ahí dejó una huella imborrable como escritor erudito, amigo generoso, fanático del mar y los viajes, dandi de gran refinamiento en asuntos musicales y gastronómicos, y enemigo acérrimo de la política. Eran famosas sus carcajadas, su voz nasal inconfundible, su pasión por la historia y la literatura, y su capacidad casi sobrehumana de lectura.



Tenía además un agudo sentido del humor, debilidad por los barcos, fascinación por los textos de aventuras, gusto por el whisky y la ginebra, terror por las mariposas negras, afición por el billar y un capricho casi infantil por los pandeyucas, dice la periodista.

Meira Delmar (1922-2009)

Olga Isabel Chams Eljach -nacida en Barranquilla, en 1922- era apenas una adolescente cuando publicó su primeros cuatro poemas en la revista Vanidades, de La Habana. No lo hizo con su nombre de pila sino con uno que se le ocurrió en el momento: Meira Delmar.



"Lo hice más que todo por temor a mi padre, pues él era una persona muy severa, y yo no quería que ni él ni sus amigos supieran que era yo quien escribía -le dijo a EL TIEMPO en una entrevista cuando, ya consagrada estaba por celebrar sus 85 años-. Tomé el nombre de Meira porque se me vino a la mente. Durante mucho tiempo creí que era un invento mío, pero después me enteré que Meira es un apellido muy común en Portugal. Del mar lo adopté del mar".



Así, Meira Delmar nació a la par con sus cuatro poemas iniciales: Tú me crees de piedra, Cadena, Promesa y El regalo de la lluvia. Su primer libro saldría a la luz en julio 1942, el título: Alba de olvido, que reunía 23 poemas.



(Puede interesarle: Fátima Vélez: 'Mi reto fue transformar lo que sabía en imaginación')

En este #SábadodePoesía leemos a la barranquillera Olga Isabel Chams Eljach, más conocida como Meira delmar. Fue una de las más significativas poetisas del siglo XX en Colombia pero aún es poco difundida su obra. La recomendamos. pic.twitter.com/9xY1kwNv45 — El Malpensante (@malpensante) March 30, 2019

La poeta, hija de inmigrantes libaneses, decía que de su padre heredó el amor por los libros y de su madre, la pasión por la poesía. Su etapa de mayor producción literaria estuvo entre 1942 y 1951 con los libros Alba de olvido, Sitio del amor, Verdad del sueño y Secreta isla.



Es considerada una de las grandes voces femeninas de América Latina, junto con Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbouru y Gabriela Mistral.

La poetisa barranquillera Meira DelMar siempre estuvo interesada en derrumbar los estereotipos de género e hizo sentir su voz en lugares donde antes nunca hubo presencia femenina. #WomenMW #MuseumWeek pic.twitter.com/tmbhJjb0e9 — Museo del Caribe (@MuseodelCaribe) April 23, 2018

Darío Jaramillo Agudelo (1947)

Jaramillo nació en Santa Rosa de Osos, en Antioquia, el 28 de julio de 1947. Es escritor, editor y autor de siete novelas, de nueve libros de poesía y de tres de ensayo.



(Consulte: Billie Eilish desnuda sus secretos en nuevo libro)



En 2017 ganó el Premio Nacional de Poesía por su libro El cuerpo y otra cosa. “Se trata de un libro que, en la gran tradición de los clásicos, aborda eso que es siempre apenas decible sobre el cuerpo, el erotismo, el alma, la muerte, la herida existencial, para celebrarlo con un tono elegíaco que no rehúye el compromiso del yo ni la emoción tensa de la inteligencia”, dijo el jurado en su momento.



“A mí lo que me interesa es alucinar con las palabras”, expresó Jaramillo al enterarse del reconocimiento, según informó Mincultura.

“No, no menciones el amor; déjalo crecer en silencio,



aliméntalo con silencio, compártelo sin decirlo”



Darío Jaramillo Agudelo

(Colombia, 1947) pic.twitter.com/PRiRWoPIif — Team Poetero (@TeamPoetero) September 13, 2021

Jaramillo es autor, entre otros, de 'Historias' (1974), ‘Tratado de retórica’ (Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus, 1977), ‘Poemas de amor’ (1986) y ‘Cantar por Cantar’, reunido en la revista Golpe de Dados (1992).



Como narrador y ensayista, el autor antioqueño ha publicado las novelas ‘La muerte de Alec’ (finalista Premio Plaza & Janés, 1983) y ‘Cartas cruzadas’ (1994). Además el libro de textos de ficción ‘Guía para viajeros’ (1991) y el libro infantil ‘Aventuras y desventuras de Pánfila con los números’.

Ese otro...



Dario Jaramillo Agudelo. pic.twitter.com/pYhVmkpzCc — juan correa mejía (@juancorreameji1) October 27, 2020

Otros poetas y poetisas que nacieron en Colombia y que se destacan son los siguientes:



- Porfirio Barba Jacob (1883-1942)

- Maruja Vieira (1922)

- Raúl Gómez Jattin (1945-1997)

- Olga Elena Mattei (1933)

- Rogelio Echavarría (1926-2017)

- Gonzalo Arango (1931-1976)



(Siga leyendo: ‘A veces me tomo un whisky con el Zurdo Mendieta’: Élmer Mendoza)