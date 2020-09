Día de Rock Colombia 3.0: el primer festival de realidad virtual

El 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo la cuarta edición del festival Día de Rock Colombia, que es organizado por Sonora Entretenimiento, empresa creada por la banda colombiana Don Tetto, y El Toke. En esta ocasión, dada la coyuntura, será un festival virtual en el que la tecnología es la gran aliada, pues ofrece a los espectadores “una experiencia inmersiva” al utilizar cámaras de 360° y tecnología de realidad virtual para presentar los conciertos.

Aterciopelados, Don Tetto, LosPetitFellas, Superlitio, Telebit, Alerta Kamarada, The Mills, Kraken, Apolo 7, Herejía y Tu Rockcito, junto con 12 bandas emergentes elegidas por convocatoria, se presentarán en este festival de rock que será pionero en América Latina.



(Le puede interesar: Aterciopelados lanza 'Haters', canción que cuestiona matoneo en redes)



A través de la página www.diaderock.com podrá acceder al evento, donde encontrará un 'tour' virtual que lo hará sentir como si estuviera físicamente presente en un concierto. Habrá ofertas gastronómicas para pedir a domicilio, emprendimientos y tiendas virtuales de las marcas que apoyan al festival, y las bandas se presentarán en tres tarimas virtuales diseñadas para dar una experiencia única.

Tarima 2D

En este escenario gratuito se podrán disfrutar los primeros 15 minutos del festival, permitiendo escuchar una intro de los artistas invitados y también ofrece la posibilidad de navegar por los diferentes puestos de comida y consumo que ofrece el evento.



(Además: Así es ingresar a la nueva tienda de los Rolling Stones)

Tarima 360°

Pasado el primer cuarto de hora, los espectadores podrán disfrutar del contenido exclusivo de las bandas a través de las tarimas de realidad virtual y de 360°, esta última, con un costo de 15.000 pesos, permitirá acceder desde cualquier dispositivo (celular, computador, 'smart' TV) a una visión de 360 grados del escenario, de tal manera que se sentirá inmerso en el concierto y podrá ver de cerca a los artistas.

Tarima VR

La tarima de realidad virtual es la mayor innovación de este evento. Consiste en unas gafas que se adaptan a las pantallas de los celulares y generan la sensación de estar presente físicamente en el concierto. “Te pones las gafas y te aíslas de lo que hay a tu alrededor, realmente es estar encima de los artistas, como si estuvieras ahí”, explica Aída Hodson, organizadora del festival. Sin embargo, las entradas para esta tarima ya están agotadas.

Circuito Rock

El festival, al que se podrá asistir desde cualquier parte del mundo, cuenta con una serie de actividades gratuitas que vienen realizándose desde el 1 de septiembre como preámbulo del evento. Conversatorios, documentales y presentaciones de bandas, incluso internacionales, pueden ser vistas a través de la página del Día de Rock Colombia.



(Le recomendamos: El Festival de Cine Verde de Barichara llega a las pantallas)

Una producción de lujo

Las 23 bandas de rock que se presentarán en el festival, lo harán con las mejores condiciones técnicas que requiere un concierto normal. “Esto es con toda la producción de luces y sonido. No es ‘cuarentena session’, desde la casa”, por lo que se recomienda a los asistentes escuchar el concierto con audífonos, pues el sonido será binaural, es decir, un sonido 3D que da la sensación al oyente de estar físicamente en el concierto.



Para la organización de este festival estuvieron involucrados diferentes profesionales de la industria musical. “Que sea virtual no quiere decir que no puedas incluir a toda la cadena de valor, por esto involucramos a ingenieros, equipos de iluminación, jefes de prensa y a todas las personas que están detrás de las bandas para la producción del festival”, resalta su organizadora.



(Puede leer: ‘No trabajamos con encuestas, creamos la música que nos gusta’: Camila)



La iniciativa de hacer este festival virtual surgió de la necesidad de “reactivar la economía de producción de eventos y espectáculos”, porque según Hodson, esta industria fue uno de los primeros sectores en detenerse tras la llegada de la pandemia y será uno de los últimos en reactivarse debido al riesgo que implican las aglomeraciones de personas.



“Es importante que la gente empiece a relacionarse con esas tecnologías porque finalmente son el presente, no el futuro. Así vuelvan los eventos presenciales, lo digital no se va a ir, porque nos hemos dado cuenta de que la virtualidad da globalidad, traspasa fronteras y distancias”, señala la organizadora.

Es importante que la gente empiece a relacionarse con esas tecnologías porque finalmente son el presente, no el futuro FACEBOOK

TWITTER

Adaptar la industria musical

La pandemia del covid-19 ha perjudicado a diferentes sectores económicos, incluida la industria del entretenimiento que organiza festivales y conciertos. Los eventos con públicos masivos no parecen estar dentro de las actividades sociales que se reactivarán en los próximos meses. Por esta razón, y con el objetivo de innovar con el uso de las plataformas virtuales, Sonora Entretenimiento está organizando este festival.



“Es una oportunidad para mantenernos vigentes, y darnos cuenta de que las redes sociales y las plataformas digitales no solo sirven para anunciar conciertos, sino también para hacerlos”, afirma Hodson, quien desde 2017 viene organizando el festival Día de Rock Colombia.



(Le recomendamos: Cinco grandes momentos de Queen y Freddie Mercury)



La gestora y productora de eventos explica que si bien la realidad virtual ya existe desde hace tiempo, “en la escena musical no se ha hecho mayor cosa”. Esta tecnología ha sido utilizada por diferentes empresas tecnológicas para anunciar nuevos productos, pero en la industria cultural parece que hasta ahora empieza a explorarse.



“Las herramientas que tenemos ahora están en la virtualidad, así que se abre una gran ventana de oportunidad para la formación de públicos en el consumo de las artes, a través de las nuevas tecnologías. Debemos entender que la tecnología está al servicio de las artes y no al contrario”, resalta Hodson.

SERGIO A. DAZA

Redacción DOMINGO

EL TIEMPO

En Twitter: @sergiodazacev