'Devuélveme la vida’, la canción que Alzate lanza desde su casa

Hace siete meses nació Devuélveme la vida, la canción que hoy, oficialmente, su creador e intérprete, el músico popular Alzate, lanza.



“Un día me dio por escribirla y me puse a tocarla en el piano y grabarme. De pronto, me dieron ganas de publicar un pedacito en el Instagram”, cuenta.



“Pues resulta que esa pequeña versión, acústica, se volvió viral entre mis seguidores. Incluso, muchos de ellos la publicaron en YouTube”, agrega.

Habla desde su casa, donde está mientras pasan estos días de pandemia, con un gran fe porque siente, como todos, que llegarán tiempos mejores y distintos.



Su voz se oye fuerte y optimista, pese a que ya tuvo que cancelar todos los conciertos de este mes que va terminando y los de abril. “Y hay dudas de los que vienen. Es mejor esperar y recibir las cosas como vayan llegando”, sigue.



Así que retoma la historia de Devuélveme la vida, que desde hoy estará disponible en todas las plataformas: “Esto se volvió tan grande que varios artistas de otros géneros la grabaron sin mi autorización”.



No es que le haya salido cara esa intimidad que tuvo en su casa ese día de hace siete meses, “porque, finalmente, los seguidores son otra parte de la familia y el termómetro que nos va diciendo cómo vamos con las letras, así como de la carrera misma y el talento de uno”.



Pero el hecho es que en ese momento publicó toda la primera parte y, dice, era muy fácil hacer otras versiones, repetirla o ponerle un agregado.



Esa primera versión salió sin su sentir popular, ese que desde hace más de una década lo tiene en el circuito de este género, que es uno de los que mejor funcionan en el país.



Ahora, ya vestida al estilo Alzate, el artista, nacido en Medellín en 1980, dice que se trata de una “canción que rompe el esquema, pues no habla de infidelidad, que es el 90 por ciento de las letras del despecho. Toca un tema muy triste y es cuando los seres humanos hemos tenido una relación bonita o estable y por cualquier motivo se acaba por culpa del otro o por nosotros mismos. Cuando pasa el tiempo y hemos creído haber superado ese dolor, el destino nos pone al frente de esa persona, que ahora es feliz. Eso nos lleva a hablar de nuevo, a entablar una conversación, y darnos cuenta de que rehizo su vida en otro espacio”.



De hecho, sí se oye distinta a las tradiciones canciones de Alzate, como La novia de todos, Así es la vida y Ya me cansé, entre otras, que tienen un fuerte golpe de despecho, propias de las ‘tusas’ más duras.



“En esos momentos, lo único que puede pensar alguien es que ojalá tenga la oportunidad de volver a amar, a besar, pero con la nostalgia de no haber podido superar ese amor que ya no está, mientras la otra persona ya logró avanzar en su vida”, afirma.



La canción fue grabada en tres estudios de México y Colombia, e incluso estuvo a punto de decidir no lanzarla, pero teniendo en cuenta que anda por el mundo con un equipo de trabajo, “es importante, de alguna manera, seguir produciendo y darles a los seguidores algo en estos momentos, una opción para que sientan que hay otras cosas”.



Esta composición tiene tres versiones: la acústica, que finalmente quedó y se grabó con un piano profesional; la popular, “que es mi género, con requintos y trompetas, y la de banda mexicana sinaloense, que es el riesgo, porque se hizo con tuba, clarinetes, trombones, trompetas y batería, con el apoyo de los músicos de Julión Álvarez, en Mazatlán, en la mata de la banda mexicana. La dirección y producción son mías”, dice.



E hizo la grabación en este estilo, “buscando nuevos mercados. Soy un producto fuerte en México, aun sin promoción, mis canciones se han grabado en versión banda, norteño. Una de ellas es Maldita traición, que han hecho unos 15 grupos, cada uno con su estilo. Igual pasa con Ni que fuera la más buena. Por eso, quiero explorar allí”, dice.

Para él, el mercado mexicano es muy importante. “Es la puerta grande para muchos artistas y hay que decir que aquí en Colombia también ha ido entrando con fuerza el regional mexicano, que a mí no me es ajeno porque viví mucho tiempo en la zona de California, donde suena con fuerza”.



Entonces, Alzate les ratifica a sus seguidores que, por fin, salió completa Devuélveme la vida y en varias opciones. “Eso la gente me escribía que la canción ya había pasado de moda hasta en mi casa, pero no, aquí está”, termina.