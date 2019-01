Despedidas de temporada / Conexión Sonora

Dos voces del pop de los 70 y los 80 han callado en esta época de transición entre los dos años y bien vale recordarlos en este espacio.

Daryl Dragon, quien murió el pasado 2 de enero a los 76 años de edad, por problemas renales, fue un músico de excepción. Reconocido por su finura en la composición y como teclista, fue con ese instrumento que llegó a tomar parte en las giras de los Beach Boys entre 1967 y 1972, en las que fue apodado por ellos como ‘The Captain’, por su manía de utilizar kepis marinero.



Luego de recomendar a la pianista Toni Tenille para que hiciera parte de la agrupación, se relacionó con ella, y con la misma en vocales, empezaron a hacer presentaciones juntos cuando no estaban en gira. Así, iniciaron la historia de lo que se conoció como Captain & Tenille, un dueto significativo en la música pop de los años setenta. A&M Records les firmó un contrato e irrumpieron de manera única con su número uno de 1975, el dinámico Love Will Keep Us Together, que les daría un premio Grammy como grabación del año. Tras varios años de éxitos no tan importantes y en febrero de 1980, el dueto consiguió un segundo número uno con la sensual balada Do That To Me One More Time, que a la postre cerraría para la pareja su cercanía con las listas de éxitos.



De otro lado, hay que recordar a Dr. Hook, una banda muy singular de los años 70. Explorando en una línea rock - pop y sin mucha figuración, hicieron noticia cuando en 1972 grabaron la canción Cover of the Rolling Stone que irónicamente manifestaba lo emocionante que sería estar en la portada de la famosa revista musical. El tema no sólo les dio, junto a Sylvia’s Mother, sus primeros éxitos importantes, sino que evidentemente llevó a su hombre líder, Ray Sawyer, a ser portada del magacín en mención.



Sawyer, quien se caracterizó por utilizar un parche en un ojo, murió el pasado 28 de diciembre a los 81 años de edad. De su talento como compositor surgieron una serie de éxitos muy pegajosos, en formato balada pop, que Dr. Hook tuvo entre 1978 y 1981, como Sharing the Night Together, When You're in Love with a Beautiful Woman, Better Love Next Time y Sexy Eyes. El grupo publicó su último álbum en 1983, y Sawyer se lanzó como solista, pero jamás su música volvió a impactar de tal manera.





DANIEL CASAS

Periodista musical@danielcasasc