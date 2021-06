Desde Bélgica se redescubren los otros sonidos del tango

“Astor Piazzolla está en todos lados”, recuerda Ariel Eberstein, el contrabajista del grupo de origen belga Sonico que llegó a conocer la música de este vanguardista del tango cuando tenía 17 años y probaba los sonidos de un power trío de rock.

Eberstein se enamoró de esa propuesta pero con el tiempo también encontró el trabajo de Eduardo Rovira, otro grande del género que no tuvo el halo de popularidad de Piazzolla y del que la historia siempre los he emparentado con el choque o la confrontación.



Ahora Sonico decide afrontar esa idea de conflicto y prefiere acercarse más a la conexión entre estos dos músico con su álbum 'Piazzolla-Rovira: The Edge of Tango' que, precisamente se verá hoy (26 de junio) en un concierto en el canal de televisión paga Film&Arts, a las 4:000 p.m. Desde el Minard Schouwburg de Gante (Bélgica). Una experiencia esencial para conocedores y fanáticos de la propuesta de dos gigantes de la experimentación en el tango y un descubrimiento que puede asombrar a los neófitos del género.



Sonico explora otros terrenos del tango.Están afincado en Bélgica. Foto: Cortesía Film & Arts

“Si bien los dos partieron de un mismo punto, surgen en esa época de oro del tango y al mismo tiempo sufren la decadencia del movimiento, en realidad sus búsqueda son totalmente independientes, pero es una pena que la idea de ese enfrentamiento entre ambos no haya permitido que se conozcan mejor esos caminos”, reflexiona Eberstein, contrabajista de Sonico.



Música intensa, con apoyos en guitarra eléctrica y una emoción tan poderosa y compleja que no estaba pensada para bailar, reaparece en este recital que anuda la propuesta de Piazzolla, en 1955 con el Octeto Buenos Aires y el trabajo de Rovira con el Octeto La Plata, que en ese caso no dejó ningún registro fonográfico. “En el concierto tenemos tres obras nos llegó a través de unas cintas del productor de Sonico que se habían grabado de la radio”, rememora el guitarrista Camilo Córdoba.

En realidad tanto la propuesta de Astor Piazzolla y la de Eduardo Rovira tienen un valor invaluable y la experiencia del recital recoge también el drama y otros conflictos que rodearon a esas composiciones que parecían perdidas o incompletas. “Se dice que en un momento de rabia con la gente no lo aceptaba prendió fuego a sus partituras y en el 2013, en la Ciudad de la Plata, una inundación se llevó algunas de las de Rovira”, agregó.



“El repertorio de este concierto está compuesto de 16 obras”, recalca el contrabajista de Sonico, que tiene programado un concierto en septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.



