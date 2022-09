Como un símbolo contra las relaciones abusivas se ha convertido la canción '29', de la cantante Demi Lovato. Miles de personas la usan en la red social Tik Tok.



Este fenómeno, como da cuenta el diario El País (España), se inicia con la imagen de una joven llorosa y angustiada que mira fuera de cámara. Entonces suena la canción 29, de Demi Lovato, y se suceden una serie de fotos del pasado de la protagonista, y unas sucintas frases explicando por lo que estaba pasando en aquel momento.

"El vídeo de Tiffany, una mujer anónima de EE UU, acumula casi millón y medio de visionados. Es uno de los muchos que se han viralizado usando la última canción de Lovato como plantilla, pero también como inspiración", analiza el rotativo madrileño.



(Lea además: Coldplay regaló afiches y juguetes a niños hospitalizados en Bogotá)



La canción, que presentó Lovato en agosto pasado, hace parte de su disco 'Holy Fvck'. “Quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado (…). El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder”, expresó hace poco a EL TIEMPO acerca de este disco que fue liberador y, podría decirse, tuvo un efecto curativo para Lovato.

Demi Lovato '29' Demi Lovato '29' Foto:

Vale recordar que Lovato ha tenido travesías muy intensas en su vida, ha visto la muerte de cerca, pero siempre ha logrado encontrar la luz. De ‘chica Disney’ (protagonizó series juveniles como Camp Rock y Sonny with a Chance) a artista marcada por los escándalos y las batallas para encontrar su lugar en el mundo, la cantante, de 30 años, siempre ha encontrado el equilibrio en la música y en un afán de transformación sonora que ha sido una marca de agua en su carrera y en sus experiencias personales.



(Le puede interesar: La banda de rock más grande del mundo que nadie conoce)



Sobre su nueva producción agrega: “Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido. No sé en dónde estaré en esta vida, en un año, o en cinco o 10 años, pero lo que sí sé es que este disco es exactamente donde estoy ahora”.



Cuando Lovato no canta enfoca su interés en la búsqueda de vida extraterrestre. Protagoniza una serie documental del tema: 'Uidentified Demi Lovato', donde recorre California en una casa rodante, acompañada por su mejor amigo Matthew Scott Montgomery y su hermana Dallas Lovato, para encontrarse con otros entusiastas y especialistas en los ovnis.