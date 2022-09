Demi Lovato ha tenido travesías muy intensas en su vida, ha visto la muerte de cerca, pero siempre ha logrado encontrar la luz. De ‘chica Disney’(protagonizó series juveniles como Camp Rock y Sonny with a Chance) a artista marcada por los escándalos y las batallas para encontrar su lugar en el mundo, la cantante, de 30 años, siempre ha encontrado el equilibrio en la música y en un afán de transformación sonora que ha sido una marca de agua en su carrera y en sus experiencias personales.

Ahora está feliz por la respuesta que ha tenido su octavo álbum de estudio Holy Fvck, cuya alma define conectada con los contrastes.



“Quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado (…). El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder”, expresó acerca de este disco que fue liberador y, podría decirse, tuvo un efecto curativo para Lovato.



“Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido. No sé en dónde estaré en esta vida, en un año, o en cinco o 10 años, pero lo que sí sé es que este disco es exactamente donde estoy ahora”.

Cuando no canta enfoca su interés en la búsqueda de vida extraterrestre. Protagoniza una serie documental del tema: Uidentified Demi Lovato, donde recorre California en una casa rodante, acompañada por su mejor amigo Matthew Scott Montgomery y su hermana Dallas Lovato, para encontrarse con otros entusiastas y especialistas en los ovnis.

Pero ahora tiene los pies en la tierra y en un punto de equilibrio emocional que se materializó con la gira de conciertos. Ella pretende contagiar a sus fieles seguidores de esa energía renovadora y positiva.

Lovato se presentará este miércoles 7 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, explorando —como ella lo dice— las texturas del rock y reencontrándose o reimaginando algunas canciones pop como Substance, Sorry not Sorry o Cool for the Summer. Así como los sencillos City of Angels, Bones, Wasted o 29, que hacen parte del disco que le da nombre a la gira.



Antes de su encuentro con sus seguidores en el escenario, Demi Lovato conversó con EL TIEMPO acerca de lo que está experimentando en esta nueva aventura en vivo y, sobre todo, más viva que nunca.

¿Siente que hay un cambio especial en el sonido de Demi Lovato, eso lo vamos a ver en esta gira?

Sí. Siento absolutamente que he tenido una transición sonora para mi álbum y para la gira ‘Holy Fvck’. Este álbum tiene un poco de rock y punk. Es exactamente la música que quiero hacer ahora mismo.

Lovato llevaba cuatro años sin tocar en un escenario. Foto: Brandon Bowen

En esta gira está la guitarrista Nita Strauss (que trabajó con Alice Cooper y tiene una sólida carrera en el hard rock), lo que demuestra la influencia y energía de ese rock en su banda en vivo...

La energía de mi espectáculo es absolutamente increíble porque ahora tengo una banda de mujeres (incluida Nita) que es muy emocionante y fortalecedora. Además, todas tienen mucho talento y estoy muy emocionada de tenerlas de gira conmigo. Nuestra energía rebota entre nosotras y se la devolvemos a la audiencia con todo el corazón.

La audiencia colombiana (y la latinoamericana) es muy apasionada. Después de la pandemia, ¿siente que esta respuesta será la misma que antes o algo nuevo espera con sus fanáticos?

Creo que mi show en Colombia será más explosivo e intenso. ¡De la mejor manera posible! Todos hemos estado encerrados en nuestras casas esperando volver a escuchar y tocar música en vivo. Es muy divertido y no puedo esperar a que mis fanáticos vean mi espectáculo.



Bueno, y desde su perspectiva ¿qué significa este nueva etapa en vivo?

Hay muchas emociones que definen conceptualmente lo que significa esta gira para mí. Estoy extremadamente emocionada de actuar, así que hay una inmensa alegría. Pero también hay ira y vulnerabilidad en parte de la música que toco, así que es una pregunta difícil de responder. Puedo decirte que estoy emocionada de volver al escenario por primera vez en cuatro años y compartir toda esa gama de sentimientos con la audiencia.

Volvamos a sus fanáticos y fanáticas, ¿cómo cree que han evolucionado? ¿Cómo los ve desde el escenario?

Mis fanáticos han envejecido conmigo a medida que llego a los 30, así que veo una multitud mayor y es genial saber que hemos crecido juntos. Han visto mi viaje y aún me apoyan. Estoy increíblemente agradecida con todos mis seguidores por quedarse conmigo, ellos siempre me hacen sonreír en los shows. Y a los nuevos fanáticos ¡les doy la bienvenida con los brazos abiertos! Y a cualquiera que ame la música rock ¡También tocaré muchos de mis grandes éxitos con ese toque de rock! Estoy en verdad tan emocionada por el show y solo espero verlos a todos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1​