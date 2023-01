La historia siempre la cuentan los vencedores; y aunque esta no es una historia bélica, si es la de una guerra no declarada por el derecho de expresarse libremente a través de la música.



Corría la década de 1990 cuando un nuevo 'género' musical empezaba a nacer a raíz de los flujos migratorios que se presentaban en el momento, que convulsionaban constantemente las sociedades tradicionales de la época.

La mezcla cultural, los procesos de reinvención, colonización y más generaron que muchas regiones se sacudieran ante las nuevas olas artísticas que proponían una visión diferente de lo que podría ser el futuro. En otras palabras, existía una lucha interna guiada por batutas y partituras, en donde la tradición buscaba mantenerse firme a pesar de toda oposición.



(Le puede interesar: Esta es la 'rata de dos patas' a la que Paquita la del barrio le dedicó su éxito).

Facebook Twitter Linkedin

El dancehall se popularizó en los años 90 en varias partes del mundo. Foto: iStock

Un ejemplo perfecto fueron las calles de República Dominicana, las cuales, en medio de las constantes críticas, seguían resistiendo al son de los bombos, cajas y tambores que juntos armonizaban una interpretación propia de lo que era el dancehall jamaiquino.



Con su energía despreocupada fue rechazado por las clases altas y convencionales debido principalmente a que nació en los barrios populares. Sus letras subidas de tono o los modismos propios de la jerga urbana hicieron que el género se considerara como algo underground (es decir, como de ‘los bajos mundos’).



Sin embargo, aquello que se veía como una novedad en la región ya venía sonando en otras partes del mundo bajo un relato poco conocido.

África: las raíces del ‘Dembow’

Según el productor de música urbana y latina Rodney Clark, mejor conocido como ‘El Chombo’, todo comenzó realmente en África, pues es considerado la cuna de “todo tambor y ritmo”.



Aquel típico ‘tun-tun-tun- tuntun’ característico del dembow proviene de hecho de las melodías típicas africanas que han estado presentes en su cultura desde tiempos inmemoriales.

Facebook Twitter Linkedin

Los tambores son una parte importante de la cultura africana. Foto: iStock

Con el paso de los años, este ritmo comenzó a escucharse en otras partes del mundo en las que la cultura africana llegó gracias a los procesos colonizadores que hubo de por medio, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica.



(Le recomendamos: Así lucen hoy en día 'Las musas del vallenato', excompañeras de Patricia Teherán).



Fue acá en donde tomó más fuerza y comenzó a propagarse en todo tipo de canciones, composiciones y demás. Incluso en Cuba, lugar en donde la cultura afro se mezcla con la tradición cubana y da como resultado la salsa.

Facebook Twitter Linkedin

Cuba es un lugar reconocido por su salsa y el son cubano. Foto: iStock

Con todo esto en la cabeza lo más probable es que se entienda que el 'dembow' es una especie de ritmo (lo cual no está tan alejado de la realidad), pero, ¿por qué se asocia tanto con el reguetón?, ¿acaso no es un género?, ¿por qué los artistas urbanos suelen mencionarlo tanto en sus canciones?

¿Un género? ¿Un ritmo? ¿Una canción?



A pesar de que ahora tiene un nombre, antes aquel sonido rítmico no tenía una denominación específica. Se sabía que era una clave (la cual es una forma de definir un patrón de sonidos), pero no más.



Antes que nada hay que resaltar que, de acuerdo con Clark, el 'dembow' es un ritmo. Aun así hay quienes lo clasifican como un ‘género’ debido a que este se ha asociado con el reguetón.

Facebook Twitter Linkedin

El reguetón es uno de los géneros musicales más populares actualmente. Foto: iStock

Pero la cuestión acá sigue siendo el nombre. Para entender qué es el 'dembow' hay que remontarse al año 1990, cuando el jamaiquino Shabba Ranks lanzó al mercado una canción antiimperialista (y desafortunadamente, con un mensaje discriminatorio a la población LGBTIQ+) llamada ‘Dem Bow’, expresión que significa ‘they bow’, una referencia a quienes ‘hacen reverencias’.



El tema se volvió bastante popular y llegó hasta Panamá y República Dominicana, lugares en los que se apropiaron del ritmo. Sin embargo, no fue hasta que el artista dominicano DJ Boyo lanzó en 1993 ‘Mujeres andadoras’, una pieza bastante atrevida para la época.



(Siga leyendo: ¡Irreconocible! Así se ve hoy Angus T. Jones, el niño de 'Two and a Half Men').



Así comenzó lo que sería una nueva ola musical, pues la canción fue creada como respuesta al tradicional merengue escuchado en la región.

Con el paso de los años, las calles se fueron llenando progresivamente de la clave típica africana y empezó así a solidificarse lo que sería una revolución cultural en Latinoamérica.



Así que bien, hasta el momento se podría decir que es un ritmo y una canción. Pero, ¿por qué lo llaman género?



La respuesta está en la Real Academia de la lengua Española, pues de acuerdo con la definición de 'género' en las artes se puede interpretar como “cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes, de forma y de contenido”.



Esto sucede con las canciones que tienen ese ‘boom’ marcado, que no necesariamente tienen todos los componentes para ser reguetón, pero si para entrar en lo que se ha denominado ‘dembow’.

Un ritmo que trasciende fronteras

Con la rápida popularización del ritmo utilizado sobre todo en piezas urbanas, diferentes artistas alrededor del mundo lo comenzaron a utilizar en sus creaciones.



(No deje de leer: La asombrosa transformación que tuvo Dua Lipa al volverse famosa).



Por ejemplo, en el 2018, Bad Bunny incluyó al rapero dominicano El Alfa en su famoso éxito ‘La Romana’, introduciendo así en su repertorio una clave que llevaba años cocinándose en todo Latinoamérica y elevando aún más su reconocimiento en la música actual.

Sin embargo, es justo reconocer que este ya se presentaba en canciones como en ‘La Gozadera’, la cual fue publicada en el 2015 por el dúo Gente De Zona. Así mismo, este se puede encontrar en otro tipo de canciones, como en ‘Sorry’ de Justin Bieber.

Con todo esto en mente se podría entender que aquella palabra que suena en todo tipo de reguetón tiene un trasfondo más complejo de lo que se piensa.



Tanto el término como lo que es en sí ha tenido una transformación interesante desde su origen -el cual es puede ser controversial acorde a lo que se vive actualmente- hasta la modernidad, pues, a pesar de seguir con el boom de los bajos y sintetizadores, finalmente aquello que popularmente se encierra en el ‘dembow’ superó los prejuicios de una sociedad conservadora y se resignificó para darle paso a una de las categorías más escuchadas en Latinoamérica.

También puede leer:

El cubano que sobrevivió en el tren de aterrizaje de un vuelo de Cuba a España

El médico, exasesor de un papa, que logró cambiar de cuerpo la cabeza de un mono

El 'sexting' entre Napoleón y su esposa en medio de batallas y la infidelidad

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Tendencias EL TIEMPO