La idea de volver a los escenarios con una banda y cantar directamente, mirando a los ojos, es lo más parecido a tocar el cielo luego de pasar por la catarsis que llevó a Delfina Dib a componer las 11 canciones que integran su primer disco de larga duración, Directo al Cora. “¡Es un boom, un tote!”. La cara se le ilumina.



Este disco, que se convierte en el trabajo más representativo de su carrera, será presentado por primera vez en vivo el próximo 28 de abril en Bogotá, ciudad que desde hace nueve años es el hogar de esta cantautora argentina que emigró para sentar las bases de su carrera. Pero Colombia no fue sólo un destino profesional, se convirtió en un lugar seguro en donde encontró su instinto, al cual presta atención de manera religiosa para dar los siguientes pasos en su vida. Al final, la apuesta funcionó. Delfina Dib es una de las grandes representantes del creciente movimiento del hip-hop femenino en Latinoamérica.



EL TIEMPO habló con la rapera sobre su nuevo trabajo.

Su proyecto como solista se inicia en el 2018. ¿Qué ha pasado entre ese momento y el lanzamiento del nuevo disco?



Ha pasado de todo. En el 2019 mi proyecto despegó y luego vino la pandemia, lo que hizo que se frenara todo. A nivel personal, la pandemia fue positiva porque me permitió ver que venía con una idea equivocada de lo que iba a ser mi camino en la música. Tenía unas expectativas que realmente no eran mías y pude ver la verdadera razón de hacer esto. Empecé a hacer un montón de música, pero todas las canciones se perdieron en un computador que se rompió. Ahí empezó mi momento de soltar y elegir hacer un disco como proceso de aceptación. Sabía que esas canciones que había hecho en la pandemia estaban buenas, pero podía hacer algo mucho mejor. Me fui a México y en 15 días salieron esas canciones a partir de un momento de ruptura. Fue encontrarme para superar una tusa que estaba atravesando y demostrarme que no me puedo aferrar a nada ni a nadie.

La cantante Delfina Dib lanza su nuevo disco Directo al Cora. Foto: AndreaMoreno. El Tiempo. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

En ese proceso, ¿cuál fue su mayor descubrimiento como artista?



Lo que descubrí es que desde chiquita tenía el sueño de ser cantante, pero no había visto la herramienta tan poderosa que es la música. Sentí que puedo influenciar para bien o para mal a las personas, y eso es una responsabilidad. Entonces, fue parar y preguntarme: ¿a dónde vas?, ¿qué es lo que querés?, ¿por qué estás haciendo este tipo de música? Ya no hago música solo porque creo que va a funcionar. Quiero llevar mi proyecto lo más alto que se pueda sin perder nunca mi esencia.



'Directo al Cora', su nuevo álbum, es una catarsis, ¿cómo es hacer ese proceso a través de la música?



El foco de Directo al Cora fue básicamente no morirme. Ese disco me salvó, me atajó. Yo estaba rota y me ayudó a pegar todos mis pedazos. La música era la única manera de salvarme. Hacer ese disco fue como un gran abrazo para mí. Necesitaba canalizar todo lo que me estaba pasando. Por eso el álbum cae todo de una, es muy raro que eso pase.



¿Cómo transita el dolor en el disco?



El 2021 fue un año de muchas muertes, no solamente desde lo físico, sino desde lo simbólico: despedir una mascota, la muerte de mi abuela de 102 años o separarme de mi pareja, con la que estuve tres años. Fue un montón de info que capitalicé para mi bien. Se siente que estoy cantando con el corazón en la boca, por eso el álbum se llama Directo al Cora, porque a mí me dio una arritmia cardiaca en ese momento y estuve varios meses así. En algún momento me pareció interesante utilizar eso plásticamente como parte de la obra.



Aunque es un proceso de duelo, la presentación del disco, con la canción 'A.K.', es fuerte y positiva...



A.K es una canción que habla de la fortaleza interna, de ser una ninja mental. ¿Qué implica ser una ninja mental? Tener la parte emocional trabajada, levantarse todos los días y preguntarse: ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer mejor? Ser una ninja mental también es aplicar lo que dicen mis canciones, hacerlo porque si no estaría vendiendo humo. Mi música habla de eso: te caíste, te levantas. No es música de autoayuda, es darle esa palmadita a tu amiga a la que le decís: ‘dale, vos podés’.

Más allá del viaje emocional, hay un viaje nuevo en su propuesta a través de los sonidos...

​

Sí, por ejemplo Arabie tiene sonidos que están allí por la sangre árabe que tengo de mi abuela y mi papá. Para mí, el arabies es la conexión que existe cuando te reconoces con otra persona que tiene esa ascendencia, pero también habla de la fortaleza inspirada en mi abuela, quien me enseñó que el poder siempre está en la mente.



¿Y los sonidos roqueros? Nunca antes habían estado tan presentes en su música como están en 'Me oyes'



Tenía ganas de hacer una canción suave con guitarra y voz inicialmente, pero fue creciendo y terminó en un solo de guitarra épico e inesperado. Todo el disco es exploración. Hay sonidos de trap oscuros y muchos elementos sonoros, pads y syntex que te adentran en un mundo cinematográfico.



¿Cómo vive el empoderamiento femenino desde su música?

​

Si vas a un concierto mío, el 80 por ciento son mujeres. No hago música para mujeres, las mujeres se sienten identificadas con mi música porque mis canciones son un lugar seguro al que pueden venir y sentirse tranquilas. Es impresionante cómo muevo mujeres desde el corazón y eso para mí es todo porque vengo de un mundo muy machista, en el rap son casi todos manes. Yo nunca he sentido que he tenido que alzar la voz para ser escuchada, desde el trabajo una se va ganando el respeto, pero a veces me gustaría que los hombres escucharan más mi música, siento que les haría bien. Yo escucho mucha música de hombres para entenderlos más. Por otro lado, me sigue haciendo ruido ser la única, o con otras dos chicas más, las únicas mujeres en un cartel. Hay cosas que uno no puede creer que sigan pasando.



¿Cuál es su visión acerca de la evolución de las mujeres en géneros como hip hop y urbano en Latinoamérica?



Pasa que la punta de la espada ahora son las mujeres. El imaginario de que los hombres manejan la escena no lo pueden ni sostener ellos. Hay una realidad y es que las mujeres en vivo estamos poniendo la vara muy alta con respecto a todo: producción, visuales, vestuario, performance, letras. Todo cada vez tiene más peso y no solo en Latinoamérica. En las plataformas sugieren mucha música de hombres, pero eso va cambiando, ya no hay que buscar playlist de mujeres para escucharlas. Las mujeres somos como una represa desbordada que no pueden contener. En el inconsciente quieren seguir sosteniendo que hay más hombres que mujeres en la industria, pero no es que haya más, es que se les da mayor visibilidad. Nosotras somos muy afortunadas porque hoy en día es mucho más fácil ser rapera que antes y agradezco eso. Proyectos como el de Nathy Peluso o Rosalía son el resultado de un montón de mujeres empujando atrás, no es que surgieron de la nada. No es solo un movimiento feminista, es un movimiento de las mujeres en sí, todas jalando para un mismo punto.



