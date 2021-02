La historia detrás del nuevo álbum de Bomba Estéreo

Agua. Tierra. Aire. Fuego. “Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré”. Ese primer párrafo de la nueva canción, 'Agua', de Bomba Estereo, casi que describe la esencia del nuevo álbum que están próximos a lanzar. Hasta el momento la agrupación colombiana dio un aperitivo de tres canciones, cada una con una esencia, una personalidad, pero que tienen en común una relación con ese primer elemento: el agua.

Sin duda, y como lo dice Simón Mejía, integrante de la banda que se ha convertido en una de las agrupaciones colombianas más reconocidas en el mundo, en este álbum lo dejaron todo y en parte regresaron a sus raíces.



Conceptualmente, 'Deja' –nombre del nuevo álbum– está dividido en cuatro secciones que corresponden a los cuatro elementos: Agua, Aire, Tierra y Fuego. “El álbum es sobre la conexión y la desconexión de los seres humanos –del planeta y de uno mismo”, dijo Li Saumet, vocalista de la agrupación–. “Es sobre cómo estamos desconectados, más conectados a los aparatos electrónicos y a las cosas virtuales que a las cosas reales. Así que decidimos usar los cuatro elementos, porque son parte del equilibrio dentro de los seres humanos”.

EL TIEMPO conversó con Mejía:

¿Qué destaca de este álbum?

Es un álbum que tiene a muchas personas involucradas, es comunitario. Hecho por varias cabezas y varios corazones. Tiene mucho músico invitado y cada uno le puso elementos muy bacanos, siento que de alguna manera es un Bomba de vieja escuela, pero que también mira hacia adelante. Tiene cosas que no habíamos hecho hace unos años. Puede que también por el hecho de que lo produjimos nosotros.

¿Cómo lo concibieron?

Es un álbum que habla mucho sobre la conexión y la desconexión de nosotros los humanos con la naturaleza y la tierra y a su vez con nosotros mismos. Esto es algo que veníamos pensando desde hace rato y luego pasó todo lo que pasó en el mundo. El álbum lo terminamos antes de las cuarentenas y la pandemia. Se grabó y se concibió antes. Eso fue bueno para nosotros porque la pandemia y el encierro fue el momento para mezclarlo, finalizarlo. Casi que nunca habíamos tenido tanto tiempo para trabajar en la mezcla y la finalización de un álbum. Entonces fue un proceso muy lindo. Cuando las cosas salen con tiempo y no bajo presión ni bajo afán salen mejor. En nuestro caso siempre teníamos la presión de las giras. Entonces todo el foco fue para hacer el álbum.

Tengo entendido que se fueron a la casa de Li y terminaron de grabar allá…

Desde 2019 lo veníamos trabajando musicalmente, pero toda la parte vocal y donde se finalizó fue en la casa de Liliana, hicimos como un estudio móvil que montamos allá y estuvimos dos semanas reunidos terminando el álbum. Ese lugar es muy significante. El tema de la Sierra es muy especial, hasta hicimos un pagamiento con un mamo. Pienso que la música lo refleja.

Fue un trabajo en equipo…

Sí, total. Trabajamos con Jose Castillo, que es el guitarrista con el que estamos trabajando hace un par de años; con Pacho, el percusionista; Lido Pimienta y Li trabajaron muy de la mano. Y Lido trajo unas chicas cubanas que son cantantes y músicas y que hicieron coros en el álbum y grabaron cuerdas... El esposo de Lido grabó muchas cosas de percusión. Y luego las colaboraciones. Hay una canción con Leonel García, el cantante y productor mexicano.

¿Por qué lo nombraron ‘Deja’?

Es acerca de todo esto un poco. De dejar, liberarse, es como una liberación... dejar atrás las cosas innecesarias, conectarse con lo básico, con lo esencial, como con los elementos, dejar los pesos innecesarios que nos hemos cargado como humanidad en este mundo y en esta tierra. Esos pesos se han hecho más evidentes en esta situación que estamos pasando.

¿Cómo fue esa experiencia de grabar al lado de la Sierra?

Este es uno de esos tantos lugares que tiene Colombia que tienen fuerza universal. Al igual que la selva del Amazonas, del Chocó... Son lugares que son poderosos y que son como emblemas nuestros pero que ejercen una energía muy poderosa en todo el mundo. Sumado a todas las culturas indígenas que llevan por siglos en estos territorios. Ya hemos trabajado ahí dos veces, en Ayo –álbum lanzado en 2017–, y en este último... Ambos tuvieron pagamiento con mamos. Siento que con Ayo fue cuando empezamos a conectarnos con todo el tema ambiental y pienso que fue por trabajar en ese lugar tan sensible con personas que tienen cosas muy importantes para decirle al planeta, que son las culturas que allí habitan. Los koguis tienen un mensaje muy fuerte. En una de las canciones, que es un bonus que va a lo último del álbum, hay un mensaje de un mamo que grabamos allá. Esas son energías que influyen en la música. Estar allá durante dos semanas nos impregnó un poco de esa energía.

¿Cómo fueron esos días?

Hace rato no convivíamos todos en un lugar, fue casi como un 'reality show', en este lugar tan fuerte, con un estudio a nuestra disposición. Con un ingeniero muy duro que en paz descanse porque falleció este año... fue algo muy triste. Pero su energía quedó plasmada en el álbum. Se llamaba Daniel Bustos. Entonces fue muy chévere. Y todo el mundo llegó allá, las chicas de Cuba que viven en Canadá que trajo Lido... Fue una comuna musical muy bacana y toda la energía estaba enfocada en hacer el disco. Estábamos allá para eso. Yo me despertaba todos los días a las cinco de la mañana a grabar los pájaros y los sonidos, que luego incorporé en el álbum, y luego me iba al estudio y estábamos todo el día allá. Todo era en función de la música, que yo pienso que era la manera más real, honesta y bacana de hacer un álbum.

Más allá de los elementos, ¿cómo buscaron plasmar la reconexión con la naturaleza?

Yo pienso que la música en sí tiene un poder muy fuerte y conecta. Ya cada cual orienta hacia dónde quiere que sea esa conexión, pero la música inherentemente genera conexiones: con el baile, con el pasado o con el lugar de donde vienes, con tus recuerdos, con la naturaleza... pero, por encima de todo, siento que sí es una conexión con la naturaleza porque cuando uno escucha música y baila, llega como a cierto trance que se da porque hay una reconexión con cosas más profundas que no vienen de la cabeza. La música lo conecta a uno con las emociones, la sensibilidad, y con cosas que son más sutiles que la razón.

¿Qué podemos esperar de las próximas canciones?

Colaboraciones, más voces de otras partes, diversidad. Pienso que estas tres canciones son un universo, por eso también los elementos. Cada uno tiene su universo. Unas más bailables, otras más calmadas, otras más mántricas. Hay de todo. Es un álbum muy colombiano, como nosotros, que somos bien diversos y no vivimos pegados a una cosa sino que vamos aquí y allá y usamos distintas influencias, distintos sonidos. Pero lo que le digo: es un álbum hecho con corazón, en grupo, y estamos muy felices de lo que tenemos y que lo hayamos podido sacar en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA