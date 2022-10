Más de un millón de entradas vendidas en estadios de Estados Unidos, llega en el 2023 a Latinoamérica 'The World Tour', con la música de dos grandes del heavy metal: Def Leppard y Mötley Crüe.

Colombia, más exactamente, Bogotá, recibirá a las bandas el próximo 25 de febrero en el parque Simón Bolívar.



Producida por Live Nation, la gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Después de pasar por Bogotá, Lima y otras ciudades de América Latina, llegará a Europa en mayo y estarán en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023, y luego terminarán en Hampden, Glasgow, Reino Unido.

la banda inglesa Def Leppard. Foto: Live Nation / Ocesa Colombia

"Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año", afirmó Mötley Crüe, recordada por éxitos como 'Kickstar my Heart', Dr. Feelgood', 'Girls, Girls, Girls' o 'Home Sweet Home'.



Def Leppard, por su parte, lleva 45 años de carrera en la música y destacan sus canciones 'Hysteria', 'Love Bites', 'Pour Some Sugar on Me', 'Rocket' o 'Two Steps Behind'.



La preventa para clientes Aval será desde las 9:00 am del 25 de octubre hasta el 26 de octubre a las 11:59 pm o hasta agotar las 27.450 unidades disponibles. Las boletas están disponibles en www.eticket.co.

