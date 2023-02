Miles de fanáticos de la banda de hard rock Def Leppard están ansiosos por el concierto de la agrupación este sábado en el parque Simón Bolívar de Bogotá.



Y aunque por el momento no se ha informado de ninguna novedad, y ya hay asistentes que se encuentran haciendo fila en las afueras del parque, EL TIEMPO confirmó que Joe Elliot se encuentra en la clínica Marly, después de que circulara el rumor en redes sociales.

​

Elliot - en compañía de sus compañeros Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen y Vivian Campbell- se va a presentar junto a la banda Mötley Crüe, en medio de su gira denominada 'The World Tour'.

La presentación en Colombia es la tercera fecha del tour, después de unos exitosos conciertos en Ciudad de México y Monterrey.

Por otro lado, Def Leppard está estrenando su decimosegundo álbum de estudio, 'Diamond Star Halos', por lo que los fanáticos colombianos podrán disfrutar de estos nuevos temas junto con clásicos como ‘Rock of Ages’, ‘Hysteria’, ‘Photograph’ o 'Bringin' On the Heartbreak'.



Y aunque todo parece ir viento en popa, algunos internautas empezaron a rumorar que Joe Elliot, de 63 años, se encuentra hospitalizado en la clínica Marly.

Incluso, se dio a conocer una foto en la que se ve el nombre de él en la base de datos del lugar.

EL TIEMPO se comunicó con la institución y pudo conocer que efectivamente Elliot sí se encuentra hospitalizado allí; sin embargo, la clínica recalcó que no puede dar más información por ahora acerca del estado de salud del vocalista.

Es importante recordar, además, que Elliot sufrió de una neumonía en 2015 que, según el medio británico 'Daily Express', le dejó consecuencias a largo plazo.

Elliot habló en una entrevista de aquella época acerca de la afección: “Cuando tuve neumonía y tos de los cien días, destruí por completo mis cuerdas vocales. Mi médico de la garganta me dijo: 'Si no fueras tú, te diría que te retiraras porque esto nunca va a mejorar' ".

ELTIEMPO.COM