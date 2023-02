El concierto de Def Leppard y Mötley Crüe definitivamente marcó a los amantes del rock que asistieron. El show de luces, la puesta en escena y la fuerza con la que las dos bandas interpretaron sus canciones fueron aspectos que sobresalieron durante el evento.

El ‘World Tour’, que comenzó el 18 de febrero en Ciudad de México, tendrá un total de 35 fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Bogotá fue la tercera fecha del ‘World Tour’ y con clásicos, las bandas hicieron vibrar a la capital en el parque Metropolitano Simón Bolívar.

El titán del rock

La banda de heavy metal colombiana, Kraken, fue la encargada de calentar el ambiente con la voz de Roxana Restrepo, la guitarra de Andrés Leiva y el bajo de Luis Ramírez. Antes de comenzar, homenajearon con imágenes a Elkin Ramírez, fundador de la agrupación, quien falleció en 2017.

“Hoy es una noche que se pinta de gratitud. Permítanos regalarles este camino que se sigue forjándose como el legado que nos pertenece a todo el rock colombiano”, exclamó la vocalista.

La banda puso a cantar y saltar a los fanáticos de clásicos como ‘Escudo y Espada’, ‘Lenguaje de mi piel’ y ‘Vestido de cristal’. Luego de esta apertura, el público ya estaba listo para recibir a Def Leppard en el escenario.

El regreso de Def Leppard

Faltando 15 minutos para las 8 p.m., las pantallas mostraban la cuenta regresiva. Los fanáticos, ansiosos, empezaron a aplaudir cuando quedaban 10 segundos. Las luces se apagaron por un momento y finalmente Def leppard volvió a estremecer a Colombia luego de 26 años. Entre silbidos y gritos del público, la banda británica abrió el concierto con ‘Take what you want’.

Los solos de las guitarras; la interacción de Joe Elliot, el vocalista, con el público; y la actitud de los fanáticos que saltaban y cantaban a todo pulmón cada canción que interpretó la banda, hicieron que la noche fuera memorable.

Phil Collen en el concierto de Def Leppard en el parque Simón Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Sin duda, la estrella del espectáculo fue el baterista: Rick Allen. A pesar de haber perdido hace más de 20 años su brazo izquierdo en un accidente automovilístico, esto no fue un impedimento para que el sonido de la batería destacara durante todo el concierto. “Es una bestia”, “Qué man tan teso”, exclamaron algunos fanáticos durante el show.

No solo tocaron clásicos como ‘Hysteria’, ‘Pour Sugar on me’, ‘Love bites’, sino también canciones que están en ‘Diamond Star Halos’, su último álbum. “No pudimos realizar conciertos durante la pandemia, pero sí pudimos componer nuevas canciones”, fue lo que dijo Elliot antes de tocar ‘Kick’.

El vocalista también aprovechó la velada para agradecer al personal médico que lo ayudó mientras estuvo hospitalizado en la clínica Marly por problemas respiratorios en la mañana del 25 de febrero.

Al final del show, Elliot le agradeció al público bogotano y le aseguró que esta no será la última vez que vendrán a Colombia. “Hágannos un favor: no nos olviden y nosotros no los olvidaremos”, concluyó.

Joe Elliot, cantante de la banda británica Def Leppard, durante su presentación en el parque Simón Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Hogar dulce hogar: Mötley Crüe tocó por primera vez en Colombia

A las 10 p.m., el público estaba a la expectativa por el concierto que estaba a punto de dar Mötley Crüe. Al principio, empezó a sonar música clásica con un toque apocalíptico; luego, una transmisión de última hora apareció en las pantallas.

“Por las próximas dos horas, la música será la única forma de comunicarse. Buena suerte a todos”, decía el presentador antes de que la banda comenzara su concierto con ‘Wild Side’, de su disco ‘Girls, girls, girls’.

‘Shout at the devil’ fue la segunda canción que interpretó Mötley Crüe. Los fanáticos levantaban sus puños en el coro y gritaban ‘shout’ una y otra vez. Además de los integrantes de la banda, dos bailarinas los acompañaron en la puesta en escena.

Mientras Nikki Sixx, bajista de la agrupación, flameaba la bandera de Colombia, el público gritaba su nombre. “Estamos muy felices por estar acá. La razón por la que estamos en Bogotá es porque queríamos conocer personas hermosas. Los amamos”, exclamó Sixx.

Cantaron canciones de su primer álbum como ‘Too fast for love’, entre otros clásicos como ‘home sweet home’, una balada en piano. También le hicieron un homenaje a Sex Pistols con ‘Anarchy in the UK’ y a The Ramones con ‘Blitzkrieg Bop’.

En este concierto, fue el guitarrista quien destacó. John 5, o “The Wizard” siempre deslumbraba al público con el sonido característico de sus guitarras. La velocidad, creatividad y agilidad con la que improvisaba, llamaba la atención. De hecho, al final del evento tocó el instrumento con un arco para violín.

La banda estadounidense de glam metal Mötley Crüe durante su presentación en el parque Simón Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

La banda estadounidense cerró el concierto con ‘Primal Scream’ y’ ‘Kickstart my heart’. Por último, Vince Neil, el vocalista, le agradeció a un público que se gozó y cantó todas las canciones. Por su parte, Tommy Lee, el baterista, pateó sus baquetas hacia la multitud como acto simbólico. “Los amamos mucho”, dijo Lee.

ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ BERNAL

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO