Joe Elliot, vocales; Rick Savage, bajo; Rick Allen, batería; Phil Collen, guitarra; y Vivian Campbell, integrantes de la mítica banda de hard rock Def Leppard deben estar en este momento concentrados para su concierto el 25 de febrero junto a Motley Crue en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Tras una exitosa gira con otra de las bandas más importantes de Los Ángeles denominada 'The World Tour', Def Leppard tuvo tiempo para desarrollar una nueva producción discográfica que, de seguro, compartirán con sus fanáticos colombianos entre clásicos como ‘Rock of Ages’, ‘Hysteria’, ‘Photograph’ o Bringin' On the Heartbreak.

Se trata de su decimosegundo álbum de estudio, Diamond Star Halos, que se consigue en formatos como el vinilo, digital y hasta una playlist en Spotify (All Times Rock), que recoge parte de la historia y los clásicos del grupo oriundo de Sheffield.

Compuesto durante la pandemia y revelando un nuevo aire en el sonido y la producción, Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Rick Allen y Vivian Campbell siguen pegados a su rock de guitarras poderosas y eficientes, con toques melódicos, acústicos y uno que otro elemento electrónico.

Además, cuentan con la Así que el dueto que se han marcado con la vocalista y violinista Alison Krauss, que los acompaña en ‘This Guitar’ y en la balada ‘Lifeless’. Diamond Star Halos Diamond Star Halos, ofrece guiños a sus influencias como David Bowie, T. Rex y Mott The Hoople, entre otros. Cabe resaltar que Mike Garson, el pianista de David Bowie, toca en Goodbye for good this time y Angels (can’t help you now).

"Cada vez que empezamos un nuevo álbum decimos, “debe sonar un poco como esto, un poco como aquello”, pero con Diamond Star Halos todo me recordaba a cosas de los setenta. La primera banda que vi en vivo fue Deep Purple, pero también vi a David Bowie, a Queen, a T-Rex y todo esto nos ha influenciado y después nos dimos cuenta de que todas las canciones sonaban como la música de ese entonces, pero no fue algo intencional, se dio de manera natural. Por ejemplo, Angels, que escribió Joe y a mí me recuerda a un Pink Floyd de principios de los setenta. Creo que el álbum va en ese sentido", recordó Phil Collen en una entrevista reciente con EL TIEMPO.



Otro tema: Antonia Jones, la primera artista del sello de Juanes, lanza sencillo

Un disco que demuestra que la experiencia y las ganas de seguir roqueando.



CULTURA

@CulturaET