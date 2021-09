Declaración de Juan Esteban Constaín sobre Feria del Libro de Madrid

Declaración no neutral (espero)

Varias cosas, por ahora, en borrador: la primera de ellas es que una invitación oficial a un país en una feria del libro tiene el propósito de exaltar la vitalidad, la riqueza, la complejidad y la variedad de su literatura y su cultura, y se puede decir también en plural, como prefieren muchos: sus literaturas y sus culturas.

Establecer quiénes encarnan esos valores en una delegación es muy difícil, se sabe, y siempre habrá ausencias y objeciones y rechazos y diferencias.



Pero en el caso de la feria del libro de Madrid, que era una oportunidad inmejorable para celebrar a la literatura colombiana con todas sus voces y matices y todas sus corrientes y contradicciones, hay unas omisiones inaceptables, cada quien dirá cuáles, porque son muchas y clamorosas.



Que esas omisiones tengan un trasfondo político e ideológico es una vergüenza y un acto de mezquindad y de torpeza lamentables.

Y lo digo como invitado, agradecido por la invitación que acepté de buena fe. También porque sé que detrás de la organización de un evento así hay muchas personas que trabajan con dedicación y las mejores intenciones, y no es justo que su labor se vea ensombrecida y enlodada por un escándalo que nos habríamos podido ahorrar si hubiéramos hecho de esta feria una oportunidad para encontrarnos todos, de verdad, y decirnos en la cara muchas cosas que hace tiempo tenemos que decirnos sin infamarnos ni anularnos como interlocutores en una sociedad democrática que quiera merecer ese nombre.



Pero el sectarismo lo carcome todo, intoxica el alma de los seres y los pueblos; el mismo sectarismo que ya nos llevó tantas veces al abismo en Colombia, y sobre cuya senda volvemos una y otra vez, con igual o peor saña, para seguir esa estela de sangre que desemboca siempre en el mismo río: Colombia sí se baña dos veces en el mismo río, todos los días. Lo más doloroso, y lo más aleccionador también, es que ese río es la sustancia esencial de nuestra literatura. Ese es el tema.

Ahora: las declaraciones del embajador Luis Guillermo Plata fueron desafortunadas e irrespetuosas con quienes vamos o íbamos a estar en Madrid. Supongo que no era esa su intención, tampoco me quiero sumar a un linchamiento, pero sugerir que quienes fuimos invitados a la feria lo fuimos por nuestra presunta ‘neutralidad’ es un desliz afrentoso, en el mejor de los casos, que hace nuestra presencia allí muy incómoda, casi insostenible.

Primero, porque la neutralidad no es un valor en la literatura. Es más: la literatura es, por definición, la ausencia misma de toda neutralidad. Ya cada quien verá las implicaciones que eso tenga en su vida y en su obra; pero es así.



Y segundo, porque sus palabras, sin duda ligeras y equivocadas, implican una idea que casi ningún escritor está dispuesto a aceptar, creo yo, y es que su suerte y su reconocimiento dependen de su adhesión o no a las acciones y al nombre de un gobierno –cualquier gobierno– o a la ausencia en sus libros y sus palabras de toda dimensión política y crítica. Lo primero es grotesco, pero lo segundo es imposible, porque el solo hecho de escribir entraña ya una postura política radical e irrecusable. Negar eso es negar la literatura.

También está detrás (se le ven las orejas al lobo) otro problema, y es el de la conveniencia o no de la promoción estatal del arte y en este caso particular de la literatura.



La discusión es válida y muy pedregosa pero en el terreno de lo práctico hay que partir de una premisa, y es que hay casos –como el de la feria del libro de Madrid, por ejemplo– en los que esa intervención del Estado resulta inevitable, con el peligro siempre latente y siempre cumplido de volver oficial y canónica, e insoportable, una sola idea de las cosas, los autores, los libros, las voces, la sociedad, en fin. Porque además al final el Estado son los gobiernos, y siempre, por una u otra razón, este tipo de eventos acaban en una polémica así. Esta no es la primera vez, al contrario, que estamos rasgándonos las vestiduras por los invitados y ausentes a una feria literaria.

Lo mejor quizás sea nunca ir a estas cosas; esa suele ser a veces mi posición, valga la paradoja y la contradicción de decirlo así, para evitarse problemas. A veces también, sin embargo, y por distintas razones que cada quien verá cómo administra y asume, marginarse no es posible.



¿Entonces? Yo creo que hay que establecer un sistema riguroso, en términos literarios y de gestión cultural, para hacer estas listas. Que sea un sistema por lo menos transparente, incluyente, paritario, abierto y libre y consciente en lo posible de todas las fuerzas que bullen y habitan en una sociedad tan difícil y tan envilecida como la colombiana. Y que la literatura sea bálsamo y refugio –que es lo que es y siempre será, además– y no un instrumento para perpetuar, desde ningún poder, los peores males de lo que somos en todos los niveles y formas de la vida como sociedad.

Suena imposible, lo sé, pero aun así me parece más fácil y más útil que este desgaste cada tres años cuando algún país nos invita a algo y los colombianos nos emborrachamos antes de la fiesta y llegamos reventados a pedir el baño para vomitar.



Por mi parte digo que acepté de buena fe la invitación y que estoy desde hace dos meses en Europa visitando a mis hijas, viaje que pagué de mi bolsillo. Me apena dejar colgada de la brocha a gente con la que me comprometí a hablar en la feria y a presentarle sus libros, no los míos, pero si voy lo haré sin aceptar ni los honorarios ni el estipendio ni nada de lo que implica la invitación del gobierno colombiano.



Un saludo a todos.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

