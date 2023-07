La limpieza sonora de las canciones de Ana y Jaime es uno de los atributos de este dúo de hermanos que nació en 1969.

'Ni chicha ni limoná', 'Café y petróleo', 'Mi país', 'La treintañez', 'Ricardo Semillas', 'Alba', 'A desalambrar' son algunas de sus canciones más recordadas. Y también 'Décimo grado', “que nació como la banda sonora de una serie de televisión del mismo nombre y se convirtió en un himno para los jóvenes de todos los tiempos”, dice Jaime Valencia.



La música social ha sido su sello. Con los años, cada uno cogió su camino: Jaime vive en Estados Unidos, y Ana, en Venezuela. Pero con frecuencia se reúnen para hacer conciertos y estarán el y 7 y 8 de julio en el Teatro Cafam, a las 8 p. m.



Esta vez, sus conciertos serán sinfónicos. Estarán acompañados de la Orquesta Sinfónica de Bogotá (Fosbo), dirigida por el maestro colombopolaco Zbigniew Zajac, su director artístico y fundador. Varios de los arreglistas de la Fosbo, como Wolfgang Ordóñez, Daniel Velasco, Andrés Montero, Manuela Aguirre y Adrián Camilo Ramírez, les pusieron un sonido especial a los temas de Ana y Jaime, que contestaron nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



Las versiones sinfónicas serán el diferenciador. ¿Cómo se han preparado?

Ana (A.): Ha sido un proceso hermoso, desde el equipo de arreglistas muy jóvenes, el empalme de voces y coros con la orquesta... Creo que será una sorpresa, ya que nunca habíamos tenido la oportunidad de cantar con una sinfónica.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

A.: Las bocinas de los carros, creo que contaminan el ambiente.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que los han influenciado?

Jaime (J.): Me gustan mucho Djavan, The Beatles, Jethro Tull, James Taylor y Joaquín Sabina.

¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

A.: Nos invitaron a cantar en una emisora en Barranquilla y el portero no nos dejó entrar porque creía que éramos altos y resulta que somos bajitos.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario, un tema o trabajar a su lado?

J.: Con John Lennon, ¡sin lugar a dudas!



¿Hay alguna cosa o situación que cambiarían de su vida artística?

A. y J.: Creo que el viaje ha valido la pena. No cambiaríamos nada, todo ha sido parte del proceso y eso nos ha enriquecido como personas y como artistas.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más les gusta?

A. y J.: El del riachuelo nos da paz. Nos conecta con el universo.



¿Si no hubieran sido lo que son, qué profesión tendrían?

A.: Jaime sería publicista, y yo, artesana.



¿Cuál ha sido la crítica que más les ha molestado o dolido y por qué?

A.: Jaime una vez se atrevió a criticar el Festival de Buga y lo vetaron los medios.



¿Cuál es su top 5 de artistas de su género que más les gustan?

A. y J.: Pablus Gallinazos, Norman y Darío, Víctor Jara y Carlos Varela.



¿Cantan en la ducha? ¿Qué cantan?

A. y J.: Las canciones que nos gustan, incluidas las nuestras.



¿Qué instrumento les hubiera gustado aprender a tocar?

A.: A Jaime, el piano, y a mí, el clarinete.



¿Tienen algún sitio al que vayan para inspirarse?

J.: No hay un sitio especial. A la hora de crear o de componer, cualquier lugar es perfecto.



¿Han escrito una canción que jamás se han atrevido a interpretar? ¿Por qué?

A. y J.: ¡No, nunca! No se ha quedado nada en el tintero.

Ana y Jaime con la desaparecida Vicky, en el 2010. Foto: Jaiver Nieto

¿Qué canción sueñan con interpretar y no han podido?

A. y J.: ¡Ninguna! Creo que todo lo que hemos querido explorar lo hemos hecho sin importar el resultado.



¿A qué cantante imitaban cuando eran niños?

A.: Jaime, a Joselito, y yo, a nadie.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

A. y J.: La gota fría, Sin una ilusión y Despeinada.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

A. y J.: Ambos.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que han estado dentro del público?

J.: Yes, Jethro Tull, Roger Hodgson, Phil Collins, Peter Gabriel.



¿Cuál fue el primer disco que compraron?

A. y J.: El del grupo colombiano Los Flippers.



¿Qué canción la hace llorar?

A.: 'La huida'.