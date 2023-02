El anuncio de la implementación de algo similar al sistema nacional de orquestas venezolano en Colombia causó bastante revuelo en el medio cultural y musical por múltiples razones.

Una de ellas es la existencia del Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), una institución que viene cumpliendo un papel similar al que se propone en esta iniciativa del actual gobierno.



Este plan ha llenado un vacío en la práctica de instrumentos autóctonos y les ha dado prioridad al estudio y la interpretación de nuestras músicas tradicionales y populares, además de las nuevas tendencias urbanas.



Otra reacción que han manifestado varios musicólogos y académicos es el temor al cierre de proyectos como el mismo PNMC o de Batuta, el proyecto de orquestas juveniles e infantiles que ha contribuido a la formación de instrumentistas sinfónicos.



También hay mucho recelo a que se abandone el enfoque latinoamericanista que se le ha dado a la educación musical para regresar a la enseñanza eurocentrista basada en repertorios y estilos del Viejo Continente.

El motivo de tanta especulación alrededor de esta noticia es simplemente que no se conoce un documento escrito en el que se expliquen las reformas, los presupuestos y el cronograma de implementación de este plan. Para empezar, hay que entender que se propone modificar el pénsum en todos los colegios públicos para incluir todas las áreas artísticas en la educación escolar. Todo esto para implementarlo a largo plazo, según el viceministro de Cultura, Jorge Zorro.



Algo similar ha pasado con la larga lista de reformas que Petro quiere sacar adelante en salud, justicia, pensiones, etc. No se han socializado y eso genera una incertidumbre innecesaria y desgastante.



Contradictoriamente, muchas de estas críticas vienen de un sector de docentes y artistas que apoyó a Petro en su llegada a la presidencia y que se identifica con sus políticas culturales.

Esa ilusión de insertar la formación artística dentro del sistema educativo a gran escala es un sueño que está en el corazón del Presidente y en el de muchos compatriotas que desean una sociedad tolerante y menos violenta.



Pero su puesta en marcha debe incluir a los ciudadanos involucrados en la práctica y la enseñanza artística. Hacerlo a sus espaldas va a crear un ambiente destructivo y excluyente.



Columna de Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com

