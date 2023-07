esde cuando hizo su primera aparición en el universo del cómic, Deadpool ha desafiado los estereotipos, revolucionando la idea de lo que puede ser un superhéroe.

Creado por el artista Rob Liefeld y el escritor Fabian Nicieza, Deadpool debutó en The New Mutants #98, en febrero de 1991.

Pero, aunque estaban allí muchas de sus payasadas y la locuacidad que lo llevaría a merecerse el título de ‘merch with a mouth’, serían obras posteriores las que lo consagrarían como una obra única en su universo.



Parte esencial de esa cualidad única la da la característica innovadora de tener conciencia de habitar en un cómic. Deadpool puede, por eso, romper la cuarta pared y dirigirse al lector, al autor o a la editorial. Por eso este antihéroe fue capaz de transformar el género.



Deadpool, o Wade Wilson como se le conoce fuera de su disfraz, es un personaje anárquico que, a primera vista, parece más villano que salvador. Pero es su complejidad lo que le ha ayudado a reunir una base de fans fuerte y devota en todo el mundo.



A lo largo de los años, el personaje de Deadpool ha evolucionado, agregando profundidad a su persona más allá de su fachada cómica. Ha sido retratado lidiando con dilemas morales, pasado trágico y demonios internos, dándole una vulnerabilidad tangible que contrasta fuertemente con su humor superficial.



De esa evolución, el tomo recoge Suicide Kings, una serie de cinco entregas creada por Mike Benson, en la que lo vemos incriminado por un crimen que no cometió, y tratando de limpiar su nombre mientras se cruza con personajes como Daredevil, Punisher y el mismo Spider-Man.



La profundidad emocional que ha logrado en sucesivas entregas ha permitido una exploración más sustancial del personaje en un género a menudo criticado por sus personajes unidimensionales. Quizás, parte de ese encanto saltó con él al cine, en las exitosas películas de Hollywood, protagonizadas por Ryan Reynolds, que han hecho de Deadpool un héroe gratamente redescubierto en la gama de superhéroes.



Dado que su importancia en el mundo del cómic no puede ser exagerada, la llegada de Deadpool a la Colección #MarvelRED, que entra ya en su recta final, solo puede celebrarse.



Desde su primera aparición hasta su evolución en un personaje complejo y consciente de sí mismo que desafía el arquetipo tradicional de superhéroe, Deadpool representa esa apuesta de Marvel por héroes poco convencionales, defectuosos y profundamente humanos.