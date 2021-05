'Origen', de Juanes, tendrá versiones de 'La bilirrubina' y 'De oro'

Con su versión de El amor después del amor, Juanes dio comienzo a una nueva etapa, marcada por el álbum Origen, en el que les rinde tributo a los artistas cuya música nutrió la suya.

De esta producción, Juanes también ha compartido con el público la canción Dancing in the dark, original en voz de Bruce Springsteen, pero esta vez cantada en español en el estilo del artista colombiano.



Pero se esperan más covers llevados al universo musical de Juanes, uno que tuvo su origen -por eso el nombre del álbum-, en estas influencias. El lanzamiento del trabajo completo está próximo. La fecha se fijó para el 28 de mayo. La música sale en simultánea con un especial exclusivo de Amazon Prime Video.

En este especial, Juanes cuenta los detalles personales de su historia en relación con las canciones de esté álbum -el décimo de su carrera grabado en estudio-. El repertorio incluye Volver, famoso en voz de Carlos Gardel; Nuestro juramento, No tengo dinero, de Juan Gabriel; Could You Be Loved, de Bob Marley; Rebelión, de Joe Arroyo; Sin medir distancias, de Gustavo Gutiérrez Cabello, éxito en voz de Diomedes Díaz; Todo hombre es una historia (Kraken), La bilirrubina, que el público identifica como hit de Juan Luis Guerra; Y nos dieron las diez, de Joaquín Sabina, y De oro, un merengue inolvidable de La Familia André.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET