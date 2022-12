En uno de los párrafos de inicio de su nueva novela ‘Tajo a Tajo’, el escritor bogotano Juan Sebastián Gaviria reúne, quizás sin habérselo propuesto de manera consciente, muchas de las claves de su vida y de su quehacer literario. Y también de su más reciente y sorpresivo triunfo: haber ganado el ‘reality’ ‘Desafío sobre el fuego Latinoamérica’, de History Channel.

“Adelante iban dos hombres. El piloto era Bruno, un cincuentón de barba larga y gafas de aviador con los lentes sucios de polvo. Gonzalo, el copiloto, un mestizo de origen mexicano (…). Durante el largo recorrido desde que abandonaron el asfalto, se habían volteado a revisar a Adam repetidas veces. La imagen aún era la misma. Un hombre repantigado en la mitad del asiento con la cabeza encapuchada, jugando con un cuchillo. Cada vez que lo lanzaba con un movimiento de la muñeca, el cuchillo destellante trazaba un giro de trescientos sesenta grados. Luego se oía el plaf del mango contra la palma de la mano. En los dedos de Adam podían verse algunos anillos de esparadrapo manchados de sangre”.



(Lea además: Juan Carlos Botero: 'Pienso que la bondad predomina en el mundo')



Esta imagen encierra otra paradoja, que le permite de paso al autor explorar narrativamente un mundo que, a pesar de haberse abierto camino en la sociedad contemporánea, aún sigue revistiendo algo de tabú: la transexualidad.

“Adam es un camionero tejano que debe someterse a todo tipo de transgresiones, e incursionar en una existencia criminal, con el fin de llevar a cabo su cirugía de reasignación de sexo”. FACEBOOK

TWITTER

“Adam es un camionero tejano que debe someterse a todo tipo de transgresiones, e incursionar en una existencia criminal, con el fin de llevar a cabo su cirugía de reasignación de sexo”, explica el autor, cuyo protagonista sueña en convertirse en Amanda.



Su obsesión es tal, se sabe de memoria cada una de las operaciones que en total le valen 89.000 dólares, sin sumar el dinero que necesita para sobrevivir mientras está incapacitado.



“Adam sabía de memoria la lista de precios: Blefaroplastia superior e inferior, seis mil setecientos dólares. Rinoplastia, siete mil quinientos. Condolaringoplatia, diez mil seiscientos. Desbaste mandibular, tres mil setecientos. Reducción de cresta supraorbital, cinco mil doscientos. Aproximación cricotiroidea, tres mil seiscientos. Acortamiento del labio superior, tres mil. Eso era solo la cabeza. Mamoplastia de aumento, ocho mil doscientos. Liposucción, dos mil. Abdominoplastia, ocho mil trescientos. Glúteos, nueve mil quinientos. Orquiectomía, cuatro mil seiscientos. La vaginoplatia con clitoroplastia y labioplatia, diecinueve mil seicientos dólares”, relata el autor.

Facebook Twitter Linkedin

Gaviria durante su participación en el ‘reality’ ‘Desafío sobre el fuego Latinoamérica’, de History Channel. Foto: cortesía History Channel

¿De dónde viene esa fascinación por los cuchillos?



Desde que era muy pequeño, comencé a coleccionar armas blancas, y por suerte mis padres apoyaron esta afición. Siempre he visto en el cuchillo, que es una herramienta divisoria, un símbolo de unión: al empuñarlo, comulgo con una parte salvaje de mí mismo.



(Le puede interesar: Mario Mendoza: ‘El sistema embrutece y esclaviza’)



¿Había fabricado chuchillos?



Siempre pensé que, de no haber sido escritor, me hubiera gustado ser cuchillero. Dejar en mi paso por el mundo no una cantidad de libros, sino de armas blancas. Hace cinco años, mi esposa me sugirió que aún estaba a tiempo, y decidí hacerlo como un experimento. Al igual que la literatura, la cuchillería se convirtió en parte fundamental de mi vida.



Bueno, ¿y cómo termina haciendo parte de este 'reality'?



Decidí postularme al 'Desafío Sobre Fuego' casi en broma, dando por sentado que no me elegirían. Cuando fui seleccionado, sentí terror.

Facebook Twitter Linkedin

Gaviria ganó el ‘reality’ ‘Desafío sobre el fuego Latinoamérica’, de History Channel. Foto: cortesía History Channel

¿En qué consiste el 'reality'?



Es una competencia de forjar cuchillos donde ocho forjadores latinoamericanos se enfrentan unos a otros, contra el tiempo, y por último, a un jurado que somete los cuchillos terminados a las más terribles pruebas.



¿Pensó que iba a ganar?



No. Fui por la experiencia de forjar en un lugar tan significativo, y luego lo di todo para no ser eliminado, por la oportunidad de seguir forjando. Solo cuando llegué a ña gran final, comencé a acariciar la idea de que la victoria pudiese ser mía.



¿Cómo se gana? ¿Elaboró algún cuchillo extraño en particular?



Gana el forjador que, cumpliendo con los parámetros establecidos por el jurado, consiga hacer un cuchillo que sobreviva a ser golpeado y maltratado sin piedad por los miembros del jurado.

¿Qué fue lo más duro?



La fabricación de cuchillos es una cosa íntima, como cualquier forma de arte: lo más duro fue tener que hacerlo ante cámaras de televisión.



(Además: Pedro Badrán revela quién está detrás de los crímenes de provincia)



Este 'reality', como su libro, se enmarcan mucho en la cultura estadounidense. ¿Es cercana a usted?



Sí. De cierta forma, en mi literatura y en mi cuchillería las culturas latina y estadounidense siempre terminan convergiendo de una u otra manera.



Entremos al terreno literario. ¿Cuál fue el punto de partida de 'Tajo a Tajo'?



La de dos personas matándose a puñaladas dentro de una piscina vacía para entretener a una manada de ricachones ludópatas.

Facebook Twitter Linkedin

'Tajo a tajo' es publicada por Planeta. Foto: archivo particular

El libro invita a pensar un poco en esa literatura de carretera. ¿Cuáles fueron sus libros de cabecera durante su escritura o qué libros lo influyeron?



Cuando estoy escribiendo, jamás leo, para proteger mi estilo de cualquier contaminación. Pero 'Tajo' es una novela que, sin lugar a dudas, está muy influenciada por el cine y la literatura transgresiva.



¿Cómo surgió el protagonista, un personaje tan complejo, rudo y camionero, que anhela un cambio de sexo?



Precisamente quise situar al personaje en dos polos opuestos, con un pie en la masculinidad y el otro en lo femenino, para ver qué se producía durante la escritura gracias a esta fricción. La novela es, de cierta manera, un intento de reconciliar los opuestos para descubrir nuevas formas de definirnos.



¿Cuál es el personaje con el que más se identifica?



Mi personaje favorito es Bryan, el amante de Adam, porque es decidido y violento. No habita áreas grises. Es una persona de peligro. Y su peligrosidad me hechiza.



(Lea además: ‘No soy la viuda de José Saramago’: Pilar del Río)



¿Y tenía alguna rutina?



Sí. Y es de hierro. Lo importante es despertarme a escribir o a forjar, antes de cualquier actividad mundana. Siento que lo primero que hago en el día es lo que se lleva mi más pura energía.

Facebook Twitter Linkedin

Gaviria (Bogotá, 1980) también es autor de ‘Brújulas rotas’. Foto: cortesía Camilo Ponce de Léon

¿Se ha imaginado el libro en el cine?



Brutal, pero no creo que existan productores ni directores con las agallas artísticas para hacerlo. Vivimos en una época de corrección política y complacencias que se traducen en ganancias económicas, y para llevar 'Tajo' al cine tendrías que derribar demasiados vicios modernos de mansedumbre artística.



¿Qué escritor le gustaría que la leyera?



Cormac McCarthy, sin pensarlo dos veces.



¿Por qué cree que vale la pena leerla?



Porque a veces es importante recordar que la literatura puede ser un animal vivo y capaz de morder.



(Le puede interesar: Lilly de Ungar: la librera que logró escapar de los nazis)



¿Qué personaje de la vida real estuvo presente en su cabeza mientras escribía?



Yo mismo. Hay mucho de Adam/Amanda en mí.

¿Cuánto tiempo le tomó esta novela?



Tajo a tajo tardó diez años en llegar a su punto final. La abandoné varias veces, pero mi esposa me convenció de retomarla.



¿Y qué sintió cuando le dieron el primer ejemplar?



Estaba con mi esposa. Al tener la novela en mi mano, sentí que finalmente, luego de diez largos años, Adam / Amanda había hallado la manera de nacer. Y tuve la seguridad de que el mundo se va vería obligado a recordar a este personaje, una y otra vez. Es imposible que 'Tajo a Tajo' no marque a sus lectores.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA EL TIEMPO