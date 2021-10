Cinco grandes mujeres poetas colombianas

1. Meira Delmar (1922-2009)

Olga Isabel Chams Eljach -nacida en Barranquilla, en 1922- era apenas una adolescente cuando publicó su primeros cuatro poemas en la revista Vanidades, de La Habana. No lo hizo con su nombre de pila sino con uno que se le ocurrió en el momento: Meira Delmar. "Lo hice más que todo por temor a mi padre, pues él era una persona muy severa, y yo no quería que ni él ni sus amigos supieran que era yo quien escribía -le dijo a EL TIEMPO en una entrevista cuando, ya consagrada estaba por celebrar sus 85 años-. Tomé el nombre de Meira porque se me vino a la mente. Durante mucho tiempo creí que era un invento mío, pero después me enteré que Meira es un apellido muy común en Portugal. Del mar lo adopté del mar".



Así, Meira Delmar nació a la par con sus cuatro poemas iniciales: Tú me crees de piedra, Cadena, Promesa y El regalo de la lluvia. Su primer libro saldría a la luz en julio 1942, el título: Alba de olvido, que reunía 23 poemas.



La poeta, hija de inmigrantes libaneses, decía que de su padre heredó el amor por los libros y de su madre, la pasión por la poesía. Su etapa de mayor producción literaria estuvo entre 1942 y 1951 con los libros: Alba de olvido, Sitio del amor, Verdad del sueño y Secreta isla.



Es considerada una de las grandes voces femeninas de América Latina, junto con Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbouru y Gabriela Mistral.

2. Maruja Vieira (1922)

Un encuentro con Pablo Neruda, en 1943, dejó en María Vieira White, nacida en Manizales, el seudónimo con el que firmaría su obra poética: Maruja Vieira.



Periodista, poeta catedrática en literatura, periodismo cultural y relaciones públicas, Vieira ha sido también una gran cultora del idioma: es miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Además de su trabajo literario, ha sido destacada su labor en defensa de los derechos de la mujer en el país.



Entre sus obras figuran Campanario de lluvia (1947), Palabras de ausencia (1953), Ciudad remanso, obra en prosa; Rompecabezas y Tiempo de la memoria, entre otros.

3. María Mercedes Carranza (1945-2003)

Durante sus años finales, María Mercedes Carranza estuvo al frente de la Casa de Poesía Silva, un centro cultural dedicado a exaltar la poesía. Irónicamente fue el lugar donde uno de los más grandes poetas colombianos del siglo XIX, José Asunción Silva, se quitó la vida. También ella lo hizo y en los sentidos textos de adiós, se resaltó en el tiempo esa coincidencia:



"Hace ciento siete años, en el despacho contiguo al que ella ocupó en la calle catorce con carrera tercera, el dueño de casa se pegó un tiro fatal. Previamente, el médico de la familia le había dibujado en el pecho el sitio exacto donde late el corazón. José Asunción Silva murió agobiado por la vida. María Mercedes ha terminado por imitarlo agobiada por la muerte", escribió Daniel Samper Pizano, cuando se conoció la noticia de su fallecimiento.

Maria Mercedes era hija del poeta Eduardo Carranza y siguió sus pasos en las letras y también en la idea de congregar en torno suyo a otros talentos de la literatura. Así como su padre armó un suplemento literario en EL TIEMPO, ella hizo lo mismo Vanguardia, una página literaria en El Siglo. Y desde allí, le dio visibilidad a una camada de poetas conocida después como 'La generación sin nombre'.



María Mercedes estudió en España y Colombia, fue periodista cultural, escribió en diversas revistas y elaboró distintas antologías (entre estas una de poesía infantil). Entre sus obras figuran Vainas y otros poemas (1972), Tengo miedo (1983), El canto de las moscas (1997). Además escribió Carranza por Carranza, acerca de su padre, en 1985.

4. Olga Elena Mattei (1933)

Paisa, aunque nació en Puerto Rico, también empezó en las letras desde muy joven, aunque alternó con el ballet y la carrera del modelaje. Hizo crítica cultural y también estuvo al frente de programas de televisión y radio.



Es recordado su poema multimedia Cosmoagonía que tuvo como escenarios, diferentes planetarios del mundo. Ha publicado más de una veintena de libros.

5. Piedad Bonnett (1951)

Poeta y novelista nacida en Amalfi (Antioquia), en 1951. Es licenciada en Filosofía y Letras, cuenta con ocho libros de poemas: De círculo y ceniza (989), Nadie en casa (1994), El hilo de los días (1995), Ese animal triste (1996), Todos los amantes son guerreros (1998), Tretas del débil (2004), Las herencias (2008) y Explicaciones no pedidas (2011).



Entre sus novelas figuran Después de todo (2001), Para otros es el cielo (2004), Siempre fue invierno (2007) y El prestigio de la belleza (2010). Además ha escrito obras de teatro que han sido puestas en escena por el Teatro Libre, una de estas fue Que muerde el aire afuera.

