Los múltiples reclamos que se le han hecho a Gustavo Petro por su desatención y su notoria falta de interés en el Ministerio de Cultura son la prueba de que este presidente gobierna solo para unos sectores de la sociedad, actividades como la cultura lo tienen sin cuidado.

Empiezo por el reclamo más reciente, expresado en la carta que firman más de 1.200 artistas encabezados por Margarita Rosa de Francisco. ¿La respuesta? Silencio total del Gobierno.



Sigo con las vehementes declaraciones del congresista Juan Carlos Losada, en las que pedía el nombramiento de un ministro en propiedad y los otros cargos sin adjudicar en la cartera de Cultura, más silencio.



Continúo con la petición del representante Daniel Carvallo que también fue ignorada por Presidencia, y puedo seguir hacia atrás con los muchos artículos y columnas de prensa que se han publicado expresando extrañeza por la casi inexistencia del quehacer cultural en el discurso y en las actividades del Presidente, pero vamos a encontrar más silencio e indiferencia de “nuestro” Presidente.



(Siga leyendo: Desde la provincia / columna de Óscar Acevedo).



Apoyar la cultura no se reduce solo a referirse a ella desde el trono, y menos con la evidente lejanía que lo hace Gustavo Petro, que menciona vagamente en sus discursos algunas políticas culturales que piensa implementar en un futuro lejano. Pero no solo se le nota en su tono de voz ni en las escasísimas menciones que el tema le suscita, su ausencia en todos los eventos culturales que se han realizado durante los nueve meses de su gobierno habla por sí sola.



Ni un concierto, ni una exposición ni una obra de teatro, nada. Ni siquiera fue a la inauguración de la Feria del Libro 2023. La única foto que encontré fue cuando se dio un corto paseo por el Carnaval de Barranquilla en febrero de este año.



La triste conclusión es que Petro está convencido de que las actividades culturales son una pérdida de tiempo.



No estoy pidiendo que asista al ballet o a un recital de piano, espectáculos claramente despreciados por la izquierda debido a su carácter elitista. Pero que por lo menos apoye con su presencia festivales como el Petronio Álvarez u otro evento que se acerque a sus desconocidos –yo diría inexistentes– gustos artísticos.



(De su interés: Debate prematuro /columna de Óscar Acevedo).



Es posible que en su mentalidad de revolucionario setentero todo acto cultural que le guste a la élite esté descalificado. Pero recordemos que hay otros líderes que tampoco le paran bolas a la cultura: a la alcaldesa Claudia López poco se la ve en museos o en exposiciones de arte, quizás por ese mismo desinterés cultural tan común en la izquierda colombiana.



La última carta de los artistas dirigida a Petro empezaba con esta frase: “Sabemos que usted nos escucha...”. Les sugiero que añadan un “no” después del “usted”. Petro no escucha al sector cultural.

Óscar Acevedo, músico y crítico musical

