¿De dónde viene la tradición del dicho 'Averígüelo Vargas'?

Pregunta: Juan Esteban Constaín dice que no podía abrir nada, ni un libro intonso, con la espada toledana. ¿Qué es intonso?, Gabriela Monzón.



Respuesta: Intonso es un ‘libro encuadernado al que no se le han cortado los pliegos de que se compone’, según el DLE, y ‘sus bordes no fueron refilados’, completa Wikipedia.



En sentido metafórico, se aplica a un libro que nunca fue abierto, como pasa con muchos ejemplares que se compran para decoración casera, porque su pasta saraviada sale con los colores de la biblioteca.

Hoy por hoy un libro intonso es una antigualla. Algunas editoriales hacen libros intonsos, con imprenta de tipos móviles, con portadas moteadas, con falso paspartú rococó y títulos a la antigua, como “Compendio ilustrado y deleitoso de todo lo que siempre quiso saber sobre la lengua castellana”, título real de un opúsculo didáctico de Fundéu, editado en el 2016.



Averígüelo Vargas



Cita: “Vargas temió que iba a ser otra historia como otras que le suelen contar”.

Comentario: En términos prácticos no es lo mismo Vargas, que Vargas Llosa. El nombre de un escritor o de cualquier otro artista es una suerte de marca. Y la marca de este escritor nacido en Perú y de nacionalidad española es Mario Vargas Llosa; abreviado, Vargas Llosa. Quitar el Llosa al citarlo es como decir García, Soto y Álvarez, para referirse a Gabriel García Márquez, Fernando Soto Aparicio y Gustavo Álvarez Gardeazábal, a quienes en forma abreviada habría que citar como García Márquez, Soto Aparicio y Álvarez Gardeazábal.



Vargas sin Llosa es como Vargas sin Vila, para el caso del escritor bogotano José María Vargas Vila (Aura o las violetas), o Vargas sin Lleras, para el caso del exsenador y exvicepresidente Germán Vargas Lleras, o Vargas, sin Pantano, para el Pantano de Vargas, donde tuvo lugar aquella decisiva batalla de hace 200 años. Vargas a secas bien puede recordar al desconocido personaje del viejo dicho “¡Averígüelo Vargas!”, tal como se usa en las calles de Bogotá, sin conciencia de que fue Fernando de Aragón, en el siglo XVI, quien lo acuñó, en alusión a su secretario, Francisco de Vargas, ni que fue Tirso de Molina, en el XVII, quien lo popularizó en el título de una de sus divertidas comedias en verso.



En fin, que Vargas Llosa es Vargas Llosa y no Vargas lo consagra el hecho de que el rey Juan Carlos I haya creado el marquesado de Vargas Llosa para honrar al escritor Mario Vargas Llosa, por no mencionar también que Álvaro Vargas Llosa se apellida así por partida doble, por su madre, Patricia Llosa Urquidi, y por su padre, Mario Vargas Llosa.

Preguntas a feravila@cable.net.co



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52