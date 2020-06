¿De dónde viene la famosa frase '¡No va más!' tan de moda hoy en día?

Julián Palacio Salcedo se queja del uso de la expresión “no va más”, en frases como “Tras 63 años, distribuidora de licores John Restrepo A. Cía. no va más”, publicada por este diario. Pregunta Palacio a dónde, y se queja de que nos estemos dejando llevar por el lenguaje de los periodistas argentinos.



Respuesta: La expresión “¡No va más!” se comenzó a usar a finales del siglo XVI en las reuniones de juego de naipe. Cuando los jugadores se iban quedando sin plata para apostar, el anfitrión comenzaba a apagar las luces y decía “¡No va más!”. Y todos para su casa. Hoy la frase se oye en los casinos para que terminen las vacilaciones de los apostadores y el crupier ponga en movimiento la ruleta, “¡No va más!”. De los juegos de naipe y los casinos el “¡No va más!” pasó al uso común, para indicar que algo ‘llega a su fin’. No solo la usan hablantes rústicos, “Esa vaina no va más”, sino gente culta, como la que escribe análisis literarios en Arcadia, “Se cree que el modelo de escuela pública no va más”.



El exitoso roquero madrileño Carlos Goñi, de la banda Revólver, tiene una composición llamada No va más, “Donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar / No hay más cera que la que arde / y la jugada no va más”. Esta pieza estuvo en el primer lugar de las 40 Principales en la década del 90. Ahora bien, el “No va más” es muy frecuente con el añadido “allá”, “Su autopsia del problema social no va más allá de reconocer que la sociedad está mal hecha” (Mario Vargas Llosa, La tentación de lo imposible).



El periodismo se enriquece con frases hechas, sean de origen lírico, “Verde que te quiero verde”, de Federico García Lorca, frecuente en las transmisiones futbolísticas de Medellín, o de origen ferrocarrilero, “choque de trenes”; militar, “dar el sablazo”; boxístico, “tiró la toalla”; religioso, “se le apareció la Virgen”, náutico, “buen viento y buena mar”, o pedagógico, “El abecé de la tributación”. Así que un “¡No va más!”, de vez en cuando, no resulta tan desatinado.

Eficaz y eficiente



Juan C. Alvira pregunta por las diferencias entre eficaz y eficiente. Respuesta: Ser eficaz es ‘lograr el objetivo’, mientras que ser eficiente es ‘usar bien los recursos’. Se puede ser eficaz sin ser eficiente: terminó el puente debidamente, pero no usó mezcladora, sino garlancha, lo que merecerá una buena calificación del gerente, con recomendación de modernizarse. También se puede ser eficiente sin ser eficaz, si se usa la mezcladora, pero se deja inservible el puente.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

